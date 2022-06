Rau: UE musi pracować nad siódmym pakietem sankcji wobec Rosji

Szef MSZ Zbigniew Rau przekonywał po wtorkowym spotkaniu ze swym austriackim odpowiednikiem Alexandrem Schallenbergiem, że UE musi pracować nad przyjęciem siódmego pakietu sankcji wobec Rosji. Według niego powinny obejmować m.in. całkowite wstrzymanie importu gazu i produktów petrochemicznych.

Minister Rau zwrócił uwagę, że wtorkowa wizyta Alexandra Schallenberga jest pierwszą wizytą szefa austriackiej dyplomacji w naszym kraju od ośmiu lat. "Austria jest istotnym partnerem politycznym Polski w Unii Europejskiej i przyjazne stosunki między Warszawą a Wiedniem zajmują istotne miejsce w polskiej polityce zagranicznej" - oświadczył szef polskiego MSZ.

Dodał, że Austria jest także ważnym partnerem gospodarczym dla Polski. "Warto zaznaczyć - mówiliśmy dzisiaj o tym - że Austria jest piątym co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce" - przypomniał Rau.

Polski minister relacjonował, że ważnym tematem jego wtorkowej rozmowy z Schallenbergiem była sytuacja w Ukrainie. Podkreślił, że od początku wojny Polska "niezachwianie wspiera Kijów we wszystkich kluczowych płaszczyznach działając na rzecz zachowania terytorialnej integralności Ukrainy zgodnie z interesem narodowym tego kraju, ale także zgodnie z interesem Europy, powiem więcej - całej wspólnoty transatlantyckiej" - powiedział Rau.

W ocenie Polski - jak zaznaczył - miejsce Ukrainy powinno być w Unii Europejskiej. "Dlatego oczekujemy pozytywnej rekomendacji KOmisji Europejskiej dotyczącej przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego. Liczymy, że podczas najbliższego posiedzenia Rada Europejska w tej kwestii podejmie decyzję pozytywną" - dodał szef polskiego MSZ.

Zastrzegł przy tym, iż poparcie Warszawy dla europejskiej perspektywy Kijowa nic nie zmienia w polskim poparciu dla procesu rozszerzenia UE w regionie Bałkanów Zachodnich. To rozszerzenie Unii na Bałkany Zachodnie zawsze było istotą polskiego stanowiska w tej sprawie i tu się nic nie zmieniło" - zapewnił minister.

Rau nawiązał też do przyjętego w zeszłym tygodniu przez UE szóstego pakietu sankcji wobec Rosji. Ocenił, że to "ważny krok w kierunku zapewnienia niezależności Europy wobec rosyjskich surowców energetycznych. Jednakże to nie wystarczy, musimy zacząć pracować na siódmym pakietem sankcji, który powinien obejmować m.in. całkowite wstrzymanie importu rosyjskiego gazu i produktów petrochemicznych, czy też wykluczenie wszystkich rosyjskich, ale także białoruskich banków z systemu SWIFT.