Rau: usłyszeliśmy, że charge d'affaires Ambasady Niemiec nie był poinformowany o ataku na Polaka w Monachium

Jak podał MSZ, w związku z atakiem na Polaka w Monachium do resortu zaproszony został przedstawiciel niemieckiej ambasady. "Usłyszeliśmy, że charge d'affaires Ambasady Niemiec w Polsce, czyli ten najwyższy urzędnik ambasady, nie był poinformowany o tym zdarzeniu" - mówił w TVP Info szef MSZ Zbigniew Rau.

We wtorek niemieckie media poinformowały, że młody Polak został zgwałcony na stacji metra w Monachium. Domniemanym sprawcą, który przebywa w policyjnym areszcie, jest 20-latek z Afganistanu. Resort dyplomacji przekazał w środę, że w związku z brutalnym atakiem na polskiego obywatela do polskiego MSZ zaproszony został przedstawiciel niemieckiej ambasady w Warszawie.

"Usłyszeliśmy, że charge d'affaires Ambasady Niemiec w Polsce, czyli ten najwyższy urzędnik ambasady, nie był poinformowany o tym zdarzeniu (...). Co, szczerze mówiąc, wskazuje raz jeszcze w sposób więcej, niż oczywisty na to, że w tych kwestiach z Niemcami, jak i niestety także w innych sprawach, różnimy się bardzo istotnie" - podkreślił w środę minister spraw zagranicznych.

Zdaniem ministra Raua to, że doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia, wynika z niemieckiego, innego niż Polski, podejścia "do kwestii przyjmowania nielegalnych imigrantów, szczególnie pochodzących z obcych kultur, hołdujących innym, niż te nasze, własne praktyki społeczne". Jak stwierdził, to niemieckie podejście prowadzi do "wzrostu przestępczości i takich zdarzeń". Przekazał, że w Polsce nie ma zgodny na przyjmowanie nielegalnych migrantów, gdyż "zdajemy sobie sprawę z konsekwencji takiego działania" - zaznaczył.

Jak wskazał, w niemieckim dyskursie politycznym kwestia nielegalnej migracji jest praktycznie nieobecna. "Co pozwala zakładać, że wrażliwość na tego typu incydenty jest też zupełnie inna i trudno oprzeć się wrażeniu, że środki zabezpieczające przed takimi zdarzeniami nie są podejmowane w poczuciu należytej staranności. I o tym właśnie mówiliśmy z niemieckim dyplomatą, który został poproszony do MSZ" - dodał szef resortu.