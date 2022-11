RCB: Białoruska propaganda kontynuuje dezinformację o obronie naszej wschodniej granicy

Białoruski aparat propagandowy nadal uderza w wizerunek Polski i kontynuuje prowadzone przez siebie działania dezinformacyjne przeciwko obronie granicy wschodniej przez Polskę i polskie służby - podało we wtorek na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RCB apeluje, by weryfikować źródła informacji i nie dać się oszukać.

W grafice dołączonej do wpisu Centrum podało, że od 8 do 14 listopada w przekazie białoruskiej propagandy pojawiały się fałszywe narracje, że to polskie służby są odpowiedzialne za napiętą sytuację na przejściach granicznych, nasi strażnicy działają nieprofesjonalnie i niezgodnie z procedurami.

W propagandowych informacjach mowa jest też o tym, że polscy funkcjonariusze źle traktują imigrantów i działają z pominięciem prawa międzynarodowego, a zapora, którą zbudowano na granicy jest niepotrzebna, bo nie spełnia swojej roli i stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego - podało RCB.