RCB edukuje w kwestii cyberbezpieczeństwa

Korzystając z internetu, musimy być szczególnie ostrożni, aby chronić nasze dane, prywatność oraz uniknąć różnego rodzaju zagrożeń - przestrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w akcji na rzecz cyberbezpieczeństwa.

"Zobaczcie jak dbać o swoje bezpieczeństwo online, jak rozpoznać zagrożenia i jak się przed nimi chronić" - zachęca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikując w czwartek na Twitterze multimedialny instruktaż dotyczący cyberbezpieczeństwa.

"Nie wchodźmy w podejrzane linki, aktualizujmy nasze oprogramowania, twórzmy kopie zapasowe i używajmy chmur" - mówi ekspert RCB Błażej Wojdyr, wyliczając zasady, dzięki którym zminimalizujemy ryzyko wirtualnej kradzieży.

Jak tłumaczy Wojdyr korzystanie z internetu niesie ze sobą również zagrożenie utraty oszczędności lub nawet danych, które później mogą być wykorzystane do przestępstwa. Najczęściej do kradzieży dochodzi poprzez klikanie w nieznane linki, które często są wysyłane do nas przez numery podszywające się pod służby lub znane firmy. SMS-y lub maile mogą na przykład dotyczyć przesyłki lub prośby o kontakt ze strony przedstawiciela danej firmy.

Nagranie jest częścią Akademii Bezpieczeństwa RCB. To cykl, w którym eksperci radzą, co robić w obliczu współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowej.