RCB ostrzega przed burzami z gradem i upałami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło we wtorek przed burzami z gradem i upałami. W związku z prognozowanymi upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. W niektórych miejscach temperatura maksymalna może osiągnąć 32 st. C.

"Uważajcie dziś na burze z gradem i upały! @IMGWmeteo wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. W zachodniej części kraju prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Temperatura przekroczy 30 st. C" - poinformowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, oraz dla przeważającej części województwa małopolskiego i dolnośląskiego.

IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna w dzień miejscami osiągnie od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy miejscami utrzyma się na poziomie 18 st. C.

Alerty pierwszego stopnia przed upałami wydano natomiast dla południowych części województw małopolskiego i dolnośląskiego, a także dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-pomorskiego.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem IMGW wydał dla województwa lubuskiego, wschodnich części województwa podlaskiego i lubelskiego oraz dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.