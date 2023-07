RCB: w niedzielę utonęła jedna osoba

W niedzielę utonęła jedna osoba - poinformowało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 107 utonięć.

W raporcie dobowym RCB przekazało, że w niedzielę utonęła jedna osoba. Do tragedii doszło w Częstochowie (woj. śląskie) na terenie zbiornika wodnego "Pacyfik" przy ulicy św. Jadwigi.

"Około godziny 14 ze zbiornika wodnego w parku +Lisiniec+ w Częstochowie wyłowione zostało ciało nieznanego mężczyzny w wieku około 60-70 lat. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Śledczy ustalają tożsamość mężczyzny oraz wyjaśniają okoliczności jego śmierci" - przekazała policja z Częstochowy.

Z ustaleń wynika, że to mężczyzna w wieku około 60-70 lat, około 170 cm wzrostu, z krótkimi, siwymi włosami i siwym wąsem. Miał na sobie czarne majtki, prawdopodobnie mógł być ubrany w dżinsową, granatową kurtkę, dżinsowe spodnie, czarne sportowe buty z białymi pasami. Najprawdopodobniej mężczyzna przyjechał na miejsce czarnym rowerem.

Policjanci apelują do osób, które były świadkami tego zdarzenia, lub mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące tożsamości mężczyzny, o kontakt z dyżurnym KP I w Częstochowie tel. 47-858-11-50. W szczególności proszą o pilny kontakt kobietę, która jako pierwsza trafiła na dryfujące ciało.

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 107 utonięć.

RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.

"Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - apeluje RCB.