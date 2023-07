RCB: w niedzielę utonęły dwie osoby

W niedzielę utonęły dwie osoby - poinformowało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 177 utonięć.

W raporcie dobowym RCB przekazało, że w niedzielę utonęły dwie osoby. Do tragedii doszło w Katowicach w województwie śląskim i Lublinie w województwie lubelskim. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 177 utonięć.

RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.