RCB: w piątek utonęła jedna osoba

W piątek utonęła jedna osoba. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 166 utonięć – poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RCB w raporcie dobowym przekazało, że w piątek utonęła jedna osoba. Do tragedii doszło w Serwach w woj. podlaskim. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 166 utonięć.

"Pamiętaj! Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, stosuj się do poleceń ratownika" - apeluje RCB.

Przypomina też inne zasady bezpieczeństwa nad wodą. "Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - podkreśla RCB.