RCB: w piątek utonęły dwie osoby

W piątek utonęły dwie osoby - przekazało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 56 utonięć.

RCB w raporcie dobowym poinformowało, że w piątek utonęły dwie osoby. Obydwie w województwie łódzkim.

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała już 56 utonięć.

Natomiast w jeziorze Księże w miejscowości Bielice, w powiecie nowomiejskim (woj. warmińsko-mazurskie) strażacy już drugi dzień szukają 16-letniego chłopca, mieszkańca okolicy. W piątek chłopak pływał w jeziorze i nagle zniknął pod wodą. Według świadków zdarzenia mógł go złapać skurcz.

"Pamiętaj! Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, stosuj się do poleceń ratownika" - apeluje RCB na Twitterze.

Przypomina też inne zasady bezpieczeństwa nad wodą. "Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - podkreśla RCB.