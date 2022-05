RCB: w poniedziałek utonęła jedna osoba

Jedna osoba utonęła w poniedziałek. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 22 utonięcia - poinformowało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

RCB przekazało, że w poniedziałek 2 maja utonęła jedna osoba. To już 22. osoba, która straciła życie w wodzie od 1 kwietnia.

"Jeżeli spędzasz majówkę nad rzeką, jeziorem czy morzem, stosuj się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Daj sobie szansę na powrót do domu" - napisało RCB na Twitterze.

Centrum bezpieczeństwa przypomniało najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać wypoczywając nad wodą. "Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach" - podkreśliło RCB. "Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu, stosuj się do poleceń ratownika" - dodano.