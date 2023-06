RCB: w poniedziałek utonęła jedna osoba

W poniedziałek utonęła jedna osoba - poinformowało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 81 utonięć.

W raporcie dobowym RCB przekazało, że w poniedziałek utonęła jedna osoba. Do tragedii doszło w Skarlinie (woj. warmińsko-mazurskie).

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 81 utonięć.

RCB wcześniej przypominało zasady bezpieczeństwa nad wodą. Apelowało wtedy, aby nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, pływać jedynie w wyznaczonych miejscach oraz stosować się do poleceń ratownika.

"Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - informowało RCB.