RCB: w poniedziałek utonęła jedna osoba

W poniedziałek utonęła jedna osoba - poinformowało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 307 utonięć.

W raporcie dobowym RCB przekazało, że w poniedziałek utonęła jedna osoba.

Na plaży w Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie) utopiła się 83-letnia obywatelka Niemiec.

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 307 utonięć.

RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.