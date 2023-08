RCB: we wtorek utonęły trzy osoby

We wtorek utonęły trzy osoby - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 255 utonięć.

W raporcie dobowym RCB przekazało, że we wtorek utonęły trzy osoby.

Do tragedii doszło w Chełmie (woj. lubelskie), gdzie policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który pływał w kąpielisku Glinianki, zanurkował i już nie wypłynął. We wtorek po południu płetwonurkowie wydobyli jego ciało.

Straszy mężczyzna utonął w miejscowości Mucharz w Jeziorze Mucharskim (woj. małopolskie). Jedna osoba utopiła się też w miejscowości Wiciechów-Kolonia Piąta (woj. lubelskie).

RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.