Reakcja klientów skłania Nestle do zmiany polityki cenowej

Szwajcarski koncern spożywczy Nestle w opublikowanym komentarzu po wynikach za trzy kwartały 2023 roku wskazuje, że dostrzega na wielu rynkach spadek wolumenów sprzedaży, co wynika z ograniczenia konsumpcji i znacznych podwyżek cen flagowych produktów.

W okresie od stycznia do końca września 2023 roku skonsolidowane obroty szwajcarskiego koncernu spożywczego Nestle wzrosły do 68,8 miliarda franków szwajcarskich, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku minionego o 7,8 procent. Udało się także utrzymać marżę operacyjną na poziomie około 17 procent.

Jednak coraz bardziej odczuwalne jest spowolnienie wolumenów sprzedaży w poszczególnych asortymentach szczególnie na rynkach europejskich i w Północnej Ameryce. Wzrost przychodów wynikał głównie z wprowadzonych w tym roku podwyżek cen, szczególnie na najbardziej znane marki, ale kontynuowanie takiej strategii jest niemożliwe.

Strategia Nestle zakłada selektywne podwyżki cen, ma to ograniczyć potencjalny spadek sprzedaży

- To nie czas na znaczące i całościowe obniżki cen, ale przechodzimy powoli do sytuacji pewnych napięć dotyczących mocy produkcyjnych naszych zakładów, dlatego musimy wspierać popyt. Już rok temu, o tej porze, znacznie podnieśliśmy ceny, dlatego teraz jesteśmy bardziej ostrożni - mówi w komentarzu dyrektor finansowy Nestle Francois-Xavier Roger.

Nowa strategia zakłada selektywne podnoszenie cen w zależności od kraju, produktu i marki. Nie da się tego uniknąć, ponieważ w ostatnim czasie bardzo wzrosły ceny cukru, kakao i kawy, zwłaszcza odmiany Robusta.

Nie chcąc bezpośrednio konkurować ceną planowane jest zwiększenie, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, w sklepach akcji promocyjnych. Ma to zwiększyć wolumen sprzedaży nawet kosztem marży.

Koncern zamierza w najbliższych miesiącach także szukać oszczędności dzięki stosowaniu nowych opakowań, ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i innych nośników energetycznych, jeszcze lepszemu recyklingowi.

Rośnie sprzedaż karmy dla zwierząt, konsumenci na tych wydatkach nie oszczędzają

Jako pewne uzupełnienie można przedstawić, że jedynym segmentem, gdzie sprzedaż nieustannie rośnie jest karma dla zwierząt. W okresie ostatnich 9 miesięcy zanotowano wzrost o ponad 13 procent. Mimo stosunkowo wysokich cen dobrze radzi sobie dział kapsułek kawowych Nespresso. Tutaj odnotowano przyrost 3,5 procent.

W polskich fabrykach należących do Nestle zatrudnionych jest około 5 tysięcy pracowników

Nestle jest obecne w Polsce od 1993 roku. Obecnie koncern posiada 7 zakładów, które produkują towary na rynek polski i na eksport.

W Kargowej w województwie lubuskim wytwarza się batony Lion i Princessa. W Toruniu i Lubiczu produkowane są płatki śniadaniowe w kilku smakach i batony zbożowe, w Nałęczowie butelkowana jest woda mineralna, a w Rzeszowie napoje i odżywki dla dzieci. W Kaliszu działa fabryka Winiary, natomiast pod Wrocławiem produkowana jest karma dla psów i kotów.

Łącznie zatrudnionych jest w naszym kraju około 5 tysięcy pracowników, a nakłady inwestycyjne przekroczyły 3 miliardy złotych.