Referendalna porażka rządu. 12 mln głosów poszło do kosza

Frekwencja w referendum wyniosła: 40,91 proc. - poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W referendum wzięło udział 12 mln 082 tys. 588 osób, czyli mniej niż połowę osób uprawnionych, więc wynik referendum nie jest wiążący - podkreślił.

15 października 2023 roku, obok wyborów do Sejmu i Senatu, odbywało się również ogólnokrajowe referendum.

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, w referendum wzięło udział 12 mln 082 tys. 588 osób, czyli mniej niż połowa uprawnionych osób.

Frekwencja na poziomie 40,91 proc. oznacza, że wynik referendum nie jest wiążący.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła wyniki głosowania i wynik referendum.

Frekwencja w referendum wyniosła 40,91 proc., oddano 12 mln 082 tys. 588 ważnych głosów

Marciniak na konferencji prasowej poinformował, że "głosowanie przeprowadzono w 31 tys. 497 obwodach głosowania". "Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum wyniosła 29 mln 532 tys. 595, a liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych wyniosła 12 mln 139 tys. 611. W tym liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika wyniosła 33 530, a liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania - 332 tys. 326" - dodał.

Jak zaznaczył, "liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne wyniosła 12 tys. 938". "Z kolei liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 12 mln 152 tys. 549. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym to 11 tys. 864" - mówił Marciniak.

Przewodniczący PKW podał, że "liczba kart wyjętych z urny wyniosła 12 mln 096 tys. 532, w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 10 tys. 074". "Liczba kart nieważnych wyniosła 13 tys. 944, a liczba kart ważnych, a tym samym liczba osób, które wzięły udział w referendum wyniosła 12 mln 082 tys. 588".

Marciniak podał, że frekwencja w referendum wyniosła 40,91 proc.

Wynik referendum nie jest wiążący, mimo zdecydowanych odpowiedzi "nie" na cztery pytania

Przewodniczący PKW poinformował, jak głosowano na poszczególne pytania referendalne.

Na pytanie 1. "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki", odpowiedzi "nie" udzieliło - 96,49 proc. głosujących.

Na pytanie 2. "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", odpowiedzi "nie" udzieliło - 94,61 proc. głosujących.

Na pytanie 3. "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?", odpowiedzi "nie" udzieliło - 96,04 proc. głosujących.

Na pytanie 4. "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?", odpowiedzi "nie" udzieliło - 96,79 proc.

Marciniak poinformował, że Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, ogólnokrajowym, wynosi 14 mln 766 tys. 298 osób. W referendum wzięło udział, czyli oddało karty ważne, 12 mln 082 tys. 588 osób, co stanowi mniej niż połowę osób uprawnionych więc wynik referendum nie jest wiążący.