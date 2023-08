Referendum będzie miało wpływ na politykę Konfederacji

- Trzeba pamiętać, że to referendum to nie jest koniec świata. Nie krytykujemy w czambuł samego faktu, że referendum się odbędzie - mówi Michał Urbaniak, poseł Konfederacji.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na Kanale Gospodarczym WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o zbliżającym się referendum.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Anna Górska z Lewicy, Piotr Masłowski z Polski 2050, Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości oraz Wojciech Saługa z Platformy Obywatelskiej.

Zobacz całą debatę dotyczącą referendum. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Trzeba pamiętać, że to referendum to nie jest koniec świata. Nie krytykujemy w czambuł samego faktu, że referendum się odbędzie, bo jest to jedna z form demokracji, w której obywatele mogą wyrazić swoja wolę. To, jak będą realizowane poszczególne odpowiedzi w życie polityczne, będzie zależało od kolejnej ekipy rządzącej. I to jest pytanie: kto do niej będzie należał - mówi poseł Konfederacji.

Urbaniak uważa, że nawet jeśli referendum będzie nieważne ze względu na niską frekwencję, to nadal jego wyniki powinny być istotne.

- Przecież część narodu wypowiedziała się w tematach, o które została zapytana wprost. Nawet jeśli te pytania są chytre, to nie oznacza, że nie powinniśmy traktować odpowiedzi Polaków poważnie. Jeśli będziemy mieli wpływ na skład kolejnego rządu, to będziemy się tymi odpowiedziami sugerować w realizowanej przez nas polityce - deklaruje.

Polityk Konfederacji przekonuje, że w dyskusji o ochronie przedsiębiorstw państwowych przed "wyprzedażą majątku państwowego podmiotom zagranicznym" (taki zapis znalazł się w jednym z pytań referendalnych – red.) ważna jest ochrona wybranych gałęzi gospodarki.

- Jest kilka kluczowych sektorów: energetyka, infrastruktura - w tym kolej i drogi - czy branża morska. Te sektory powinny mieć nadzór i być pod kontrolą państwa. Od tych strategicznych branż zależy nasze bezpieczeństwo. To oczywiście nie może przekreślać rozwoju firm prywatnych - dodaje poseł Michał Urbaniak.