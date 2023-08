Referendum PiS jak te rozpisywane w PRL? Ludzie Hołowni nie mają wątpliwości

Piotr Masłowski z Polski 2050 jest przekonany, że manipulowanie pytaniami w październikowym referendum ma na celu głębszą polaryzację społeczeństwa.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na Kanale Gospodarczym WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o zbliżającym się referendum.

- Chcielibyśmy, by zostały zadane zupełnie inne pytania – mówi Piotr Masłowski z Polski 2050

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Anna Górska z Lewicy, Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości, Wojciech Saługa z Platformy Obywatelskiej oraz Michał Urbaniak z Konfederacji.

Zobacz całą debatę dotyczącą referendum. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- To referendum nie służy Polsce i Polakom, a podbiciu słupków PiS-u – wskazuje przedstawiciel Polski 2050. - To jak referendum z 1987 r., kiedy władza nas pytała o demokratyzację życia, co było chwytem propagandowym i nie miało nic wspólnego z tym, że władzę interesowała odpowiedź obywateli - kwituje.

Poznaliśmy już wszystkie z czterech pytań, które zostaną zadane Polakom 15 października przy okazji odbywających się tego dnia wyborów parlamentarnych.

Pierwsze dotyczy prywatyzacji państwowych spółek. Drugie podniesienie wieku emerytalnego. Trzecie to już kwestia przyjmowania uchodźców. Czwarte – likwidacji bariery na granicy z Białorusią.

Przedstawiciel Polski 2050 stwierdza, że nie będą swoich wyborców zachęcali do bojkotu tego referendum. Jednak sami członkowie ugrupowania głosować już nie zamierzają.

- Chcielibyśmy usłyszeć odpowiedzi Polaków na zupełnie inne pytania. Te ważne kwestie, to m.in. zacieśnianie współpracy z Unią Europejską czy rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – wylicza Piotr Masłowski.