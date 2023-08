Referendum - święto demokracji czy propaganda?

Prawo i Sprawiedliwość chce połączyć wybory parlamentarne z referendum. Czy ma to sens? Na ten temat debatowali Anna Górska, Piotr Masłowski, Bolesław Piecha, Wojciech Saługa oraz Michał Urbaniak.

- Politycy powinni posłuchać vox populi - apeluje Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości.

- Referendum służy temu, by podgrzać atmosferę polityczną - wskazuje Michał Urbaniak z Konfederacji.

- Podstawowe pytanie 15 października jest takie, czy wybory wygra PiS czy Polska - uważa Wojciech Saługa z Koalicji Obywatelskiej.

W debacie WNP.PL i Kanału Wyborczego poświęconej referendum udział wzięli Anna Górska (Lewica), Piotr Masłowski (Polska 2050), Bolesław Piecha (PiS), Wojciech Saługa (KO) oraz Michał Urbaniak (Konfederacja).

Dla rządzących wybory parlamentarne połączone z referendum to najwyższa forma święta demokracji. - Pytania referendalne dotyczą naszego bezpieczeństwa w każdym sensie. To referendum jest ważne. Politycy powinni posłuchać vox populi - wskazuje poseł PiS Bolesław Piecha.

Dla opozycji referendum to całkowite upartyjnienie procesu wyborczego. - To referendum jest tak fałszywe, jak fałszywe są te pytania. Podobną sztuczkę wymyślił na Węgrzech Viktor Orbán. Sztabowcy są cwani i myślą, że jak barany będziemy o tym debatować. Traktujemy to jak sposób na kampanię wyborczą - uważa Wojciech Saługa z Koalicji Obywatelskiej.

PiS chce pozyskać dodatkowe środki na kampanię

Referendum to element kampanii - uważa Anna Górska. - PiS zdecydował się na rozpisanie referendum, co wiąże się z dodatkowymi środkami, to element histerii, która jest po stronie PiS. Obóz rządzący jest w takiej panice, że straci władze, że wymyślił to referendum - wskazuje posłanka Lewicy.

Zdaniem Konfederacji pytania referendalne są manipulacją. - Przez 8 lat rządów PiS-u stał on (rząd - dop. red.) przed kluczowymi wyborami, nie zapytał Polaków o zdanie, nie zapytał choćby o to, jak widzą transformację energetyczną czy ograniczanie gotówki - zaznacza Michał Urbaniak. - PiS chce polaryzować Polaków. Są pytania chytre i manipulacyjne, jak choćby dotyczące migracji - dodaje.

Podobnych argumentów używa Piotr Masłowski. - To referendum nie służy Polsce i Polakom, a podbiciu słupków PiS-u – wskazuje przedstawiciel Polski 2050. - To jak referendum z 1987 r., kiedy władza nas pytała o demokratyzację życia, co było chwytem propagandowym i nie miało nic wspólnego z tym, że władzę interesowała odpowiedź obywateli - kwituje.

W dalszej części debaty posłowie dyskutują o tym, jakie pytania rzeczywiście powinny zostać zadane Polakom, czy powinni oni oddać głos czy zbojkotować referendum oraz o tym, co poszczególne partie zamierzają zrobić z wynikiem przeprowadzonego referendum.