Rekordowy sezon na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice

To był rekordowy sezon, bo łącznie pojawiło się 89 tys. ludzi na wyścigach, co daje średnią 7,4 tys. widzów. Bardzo się cieszę, że wrocławianie polubili ten tor - powiedział PAP Jerzy Sawka, dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.

W sobotę 11 listopada miał miejsce ostatni, dwunasty dzień sezonu wyścigów konnych na wrocławskich Partynicach. W programie były m.in. gonitwy z przeszkodami, uchodzące za najbardziej widowiskowe. Jak powiedział PAP Jerzy Sawka, dyrektor toru, "ten sezon był rekordowy".

"To był rekordowy sezon, bo łącznie pojawiło się 89 tys. ludzi na wyścigach, co daje średnią 7,4 tys. widzów. To jest bardzo dobry wynik. Zwłaszcza, że w Polsce wyścigi nie są przecież popularne. Bardzo się cieszę, że wrocławianie polubili ten tor. Przychodzą piknikowo, przychodzą na wyścigi, tak więc jest zabawa, jest frekwencja" - powiedział PAP Jerzy Sawka.

Dziś na torze w Partynicach gonitwy obserwowało ok. 4 tys. widzów.

"Wziąwszy pod uwagę, że się dużo dzieje w mieście - bo jest 11 listopada i nie jest najcieplej - to pokazuje, że ci ludzie już przywykli do tego, że tutaj są wyścigi, przychodzą i fajnie spędzają tutaj czas" - powiedział PAP Piotr Makarewicz, kierownik działu marketingu i organizacji imprez.

Wrocławski tor jest jedynym torem w Polsce, na którym odbywają się gonitwy przeszkodowe. Czempionem wśród trenerów koni przeszkodowych został wrocławski trener Paweł Pałczyński. Najlepszym jeźdźcem został Niklas Loven.

"Traktujemy go jak swojego, bo często do nas przyjeżdża i startuje. A koń, który został koniem przeszkodowym roku, to jest czeski koń Her Him, ale trenowany przez polskiego trenera Grzegorza Wróblewskiego" - powiedział Jerzy Sawka.

Otwarcie kolejnego sezonu na wrocławskich Partynicach odbędzie się na wiosnę.