Rekordowy wzrost poziomu morza na południowym wschodzie USA

W rejonie Zatoki Meksykańskiej i na południowo-wschodnim wybrzeżu USA poziom wody w oceanie podnosi się trzy razy szybciej, niż wynosi średnia światowa. Naukowcy tłumaczą to połączeniem skutków działań człowieka i zjawisk powodowych z ostatnich kilku lat.

Poziom morza na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej i na południowym wchodzie USA podnosi się w niepokojąco szybkim tempie - ostrzegają na łamach magazynu "Nature Communications" eksperci z Tulane University of Louisiana.

"Obecne gwałtowne zmiany są bezprecedensowe w skali XX w. i były trzy razy szybsze niż średnia światowa dla tego samego czasu" - podkreśla prof. Soenke Dangendorf, autor publikacji.

Jego zespół przeanalizował wyniki pomiarów naziemnych i satelitarnych z okresu od 1900 roku, sprawdzając poszczególne czynniki wzrostu poziomu wody.

"W systematyczny sposób przyjrzeliśmy się różnym przyczynom zmian, takim jak pionowe ruchy lądu, utrata masy lodowców, ale żaden z czynników nie mógł dobrze wytłumaczyć obecnego stanu" - relacjonuje współpracujący z badaczami Noah Hendricks z Old Dominion University w Norfolk.

"Zamiast tego odkryliśmy, że oznaki przyspieszania mają szeroki zasięg i rozciągają się od wybrzeży Zatoki Meksykańskiej do Przylądka Hatteras w Karolinie Północnej" - dodaje badacz.

Naukowcy wyjaśniają, że działa kilka czynników jednocześnie. Pierwszy z nich to ocieplenie klimatu z powodu działalności człowieka - i nie chodzi tylko o roztapianie się lodowców, ale także o to, że cieplejsza woda się rozszerza i zajmuje więcej przestrzeni. Do tego dochodzą zjawiska pogodowe, w tym aktywność wiatrów.

Na szczęście - uważają naukowcy - przyrost poziomu wody w tym rejonie w ciągu kilku dekad powinien osiągnąć bardziej umiarkowane tempo, zgodne z przewidywaniami modeli klimatycznych.

"Nie ma jednak wystarczających powodów, aby całkowicie przestać się niepokoić" - podkreśla prof. Torbjoern Toernqvist, współautor odkrycia.

"Przyspieszone tempo wzrostu poziomu morza oznacza silniejsze oddziaływanie na wrażliwe wybrzeża, szczególnie w Luizjanie i Teksasie, gdzie ląd także szybko się zapada" - dodaje specjalista.

Więcej informacji w artykule źródłowym (https://www.nature.com/articles/s41467-023-37649-9).