Rektor Politechniki Świętokrzyskiej: To będzie szczególnie trudny rok, ale jesteśmy dobrej myśli

Politechnika Świętokrzyska zainaugurowała w środę nowy rok akademicki. Naukę na największej w regionie uczelni technicznej rozpocznie ok. 4,5 tys. studentów. To będzie szczególnie trudny rok, ale jesteśmy dobrej myśli – powiedział rektor Politechniki prof. Zbigniew Koruba.

"Szkolnictwo wyższe znalazło się w trudnym okresie wojny na Ukaranie, kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji" - powiedział w środę podczas inauguracji roku akademickiego rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba.

"Uczelnia musi zabiegać o coraz bardziej kurczące się środki finansowe przeznaczone na naukę i szkolnictwo wyższe, o studentów i doktorantów, a najogólniej rzecz ujmując o samo przetrwanie, nie wspominając o rozwoju. Należy zwrócić uwagę, że subwencja dla sektora nauki w 2022 roku ma wzrosnąć niewspółmiernie mniej w stosunku do rosnących kosztów operacyjnych. Rosnące koszty to mniej środków na badania i pensje. W obliczu takich wyzwań rozpoczynamy kolejny rok akademicki" - zwrócił uwagę rektor.

Zaznaczył, że mimo trudności uczelnia cały czas się rozwija, wprowadzając m.in. nowe kierunki kształcenia, jak inżyniera biomedyczna, uruchomiony wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. "Można go uznać za jeden z najbardziej oryginalnych w skali Polski" - ocenił rektor.

Zaznaczył, że studenci i pracownicy Politechniki w tym roku akademickim będą mogli już korzystać z centrum naukowo-wdrożeniowego inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego CENWIS. "Nowopowstałe centrum, o wartości przekraczającej 85 mln złotych, wyposażone jest w najnowocześniejszą w kraju i na świcie infrastrukturę badawczo-rozwojową rozlokowaną w 12 laboratoriach i trzech pracowniach" - powiedział.

Rektor dodał, że uczelnia podjęła ścisłą współpracę z firmą IBM Polska. Dzięki temu możliwe będzie szkolenie pracowników i studentów przez specjalistów jednego z największych na świecie przedsiębiorstw informatycznych.

"Pozwoli to absolwentom uczelni na uzyskanie zatrudnienia nie tylko w IBM, ale również ogromnej liczbie instytucji i firm nie tylko sektora IT" - powiedział rektor.

Profesor Koruba podkreślił, że władze uczelni nie rozważają powrotu do zajęć zdalnych. Taką deklarację ze względu na wysokie ceny energii złożyło kilka uczelni w Polsce. "Przejście na naukę zdalną nie wchodzi w grę. Oszczędzanie energii może być znaczące i po części zrekompensuje te podwyżki, które są olbrzymie. Wierzę w to, że państwo będzie nas wspierać. To będzie szczególnie trudny rok, ale jesteśmy dobrej myśli. Nie będzie źle, damy radę" - powiedział.

W nowym roku akademickim naukę na PŚk rozpocznie ok. 4 500 żaków, w tym 1500 na pierwszym roku.

Politechnika Świętokrzyska jest najstarszą i jedyną państwową uczelnią techniczną w regionie świętokrzyskim. Nawiązuje do tradycji założonej przez Stanisława Staszica w 1816 r. Szkoły Akademiczno-Górniczej, najstarszej uczelni technicznej na ziemiach polskich, mieszczącej się w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.