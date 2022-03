Rektor UM we Wrocławiu o śmierci prof. Mariana Zembali: niepowetowana strata dla naszego środowiska

To ogromna, niepowetowana strata dla naszego środowiska - powiedział rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski wspominając zmarłego prof. Mariana Zembalę. Prof. Zembala był absolwentem UMW oraz doktorem honoris causa tej uczelni.

W sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że dotarła do niego "tragiczna wiadomość o śmierci profesora Mariana Zembali". Wybitny kardiochirurg odszedł w wieku 72 lat.

"To wyjątkowo smutna informacja. Prof. Marian Zembala był nie tylko wybitnym kardiochirurgiem, ale też doktorem honoris causa i absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od wielu lat był też moim Przyjacielem. To ogromna, niepowetowana strata dla naszego środowiska" - powiedział rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

Podkreślił, że wielu specjalistów z Instytutu Chorób Serca USK pracowało z profesorem osobiście, są jego wychowankami. "Wiemy, co Mu i stworzonemu przez Niego zespołowi zawdzięczamy. Doskonale pamiętam te wyjazdy do Zabrza, gdy opracowywaliśmy założenia kardiologii interwencyjnej, to były niepowtarzalne momenty" - wspominał prof. Ponikowski.

Skierował wyrazy współczucia i słowa wsparcia do najbliższych profesora, jego żony i dzieci.

Urodzony w 1950 r. w Krzepicach prof. Marian Zembala był kardiochirurgiem i transplantologiem, uczniem prof. Zbigniewa Religi, któremu asystował podczas pierwszego udanego przeszczepu serca. W 1997 r. jako pierwszy w Polsce przeprowadził transplantację pojedynczego płuca, w 2001 r. również jako pierwszy w Polsce z sukcesem przeszczepił choremu jednocześnie płuca i serce.

Kierował Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu - jedną z czołowych placówek o tym profilu w kraju. Był członek PAN, konsultantem krajowym z zakresu kardiochirurgii. Pełnił funkcję prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Serca i Torakochirurgów. Prof. Zembala był pierwszym Polakiem kierującym tą organizacją w jej ponad trzydziestoletniej historii.

W 2012 r. profesor otrzymał papieski medal Pro Ecclesia et Pontifice - Dla Kościoła i Papieża. To jedno z najważniejszych odznaczeń przyznawanym przez urząd papieski osobom świeckim.

Od czerwca do listopada 2015 r. był ministrem zdrowia w rządzie premier Ewy Kopacz (PO), był też posłem Platformy Obywatelskiej.

Prof. Marian Zembala mieszkał w Tarnowskich Górach.