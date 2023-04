Remisem zakończyła się walka bokserska prezydenta Kalisza z Przemysławem Saletą; celem zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci

Stanąłem do walki bokserskiej z Przemysławem Saletą, ponieważ jednoczy nas cel – wsparcie dla najsłabszych i chorych – powiedział PAP prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, który zremisował w walce towarzyskiej z mistrzem świata w kick-boxingu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

1 kwietnia odbyła się w Kaliszu walka bokserska prezydenta Kalisza z Przemysławem Saletą - utytułowanym bokserem wagi ciężkiej.

Wydarzenie, które zakończyło się w niedzielę nad ranem, odbyło się w ramach drugiej charytatywnej gali Biznes Boxing Polska, zwanej inaczej Boksem Białych Kołnierzyków.

Jako pierwsi na ringu zmierzyli się w dziewięciu rundach amatorzy - lokalni biznesmeni, wśród nich dwie kobiety.

Około północy do pojedynku stanęli faworyci wieczoru - Kinastowski i Saleta. Walka, zakończona remisem, trwała trzy rundy po trzy minuty.

Zdaniem sędziów walka, jak na spotkanie towarzyskie, była na wysokim poziomie na miarę dobrego widowiska sportowego.

"Stanąłem do walki bokserskiej z Przemysławem Saletą, ponieważ jednoczy nas cel - wsparcie dla najsłabszych i chorych. Zaszczytem było skrzyżowanie rękawic z mistrzem świata" - powiedział.

Przemysław Saleta podziękował prezydentowi za "superzabawę w ringu", pogratulował formy i charakteru.

Według kaliszan Kinastowski zadawał dużo ciosów i był lepiej przygotowany w porównaniu z ubiegłoroczną galą. Na stronie społecznościowej prezydenta posypały się pod adresem włodarza Kalisza liczne słowa z gratulacjami za odwagę i szczytny cel.

"Można się z panem prezydentem zgadzać lub nie w sprawie polityki, różnie to bywa, ale niech ktoś mi pokaże drugiego włodarza, który by stanął do ringu z zawodowcem, zbierając na cele dobroczynne!" - brzmi jeden z wpisów na FB.

Podczas imprezy zebrano pieniądze dla dzieci będących pod opieką fundacji "Klucz". Można było wylicytować rzeczy i przedmioty znanych sportowców, np. koszulkę Roberta Lewandowskiego z podpisem, rękawicę bokserską z podpisem Kinastowskiego i Salety oraz obrazy lokalnych artystów. Zebrano 100 tys. zł.

W ubiegłym roku podczas pierwszej gali prezydent zmierzył się z Albertem "Dragonem" Sosnowskim - byłym mistrzem świata organizacji WBF i byłym pretendentem do tytułu mistrza świata organizacji WBC. Ta walka zakończyła się remisem, a podczas gali zebrano 80 tys. zł.

Podczas swojej wizyty w Kaliszu Przemysław Saleta spotkał się z uczniami Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej. Rozmawiał z nimi nie tylko o sporcie, ale też o relacjach z rówieśnikami i radzeniu sobie z agresją.