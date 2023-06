Reprezentacja Węgier zwyciężyła w Mistrzostwach Europy Diabetyków w Futsalu "DiaEuro2023"

Reprezentacja Węgier pokonała reprezentację Polski i zwyciężyła w Mistrzostwach Europy Diabetyków w Futsalu "DiaEuro2023", które odbywały się w podwarszawskim Pruszkowie. O zwycięstwie zdecydowały rzuty karne - podała Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą.

W niedzielę w Pruszkowie zakończyła się największa impreza piłkarska dla diabetyków: jedenasta edycja Mistrzostw Europy Diabetyków Futsalu "DiaEuro 2023" i piąta edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla Diabetyków "Insulin on Board Cup - IOB 2023".

W Mistrzostwach Europy Diabetyków w Futsalu "DiaEuro2023" o tytuł mistrza walczyło dziewięć drużyn. W finale zagrały reprezentacje Polski i Węgier. O tytule zdecydowały rzuty karne. Polska strzeliła jeden, Węgry trzy i zdobyły puchar.

"To był piękny mecz, wspaniałe emocje" - powiedział Łukasz Moneta, piłkarz Ruchu Chorzów i ambasador Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą, cytowany w komunikacie o imprezie. Trzecie miejsce zajęli Chorwaci, którzy wygrali z drużyną Wielkiej Brytanii 7 do 2.

Mistrzostwa Europy Diabetyków w Futsalu "DiaEuro" rozgrywane są od 2012 r. Biorą w nich udział drużyny z ponad 16 krajów, w tym z Polski. W poprzednich latach odbyły się m.in. w Ukrainie i w Słowacji.

Paweł Staniszewski z Fundacji Dla Dzieci z Cukrzycą, pomysłodawca imprezy, wskazał, że dopisali kibice. Na hali było ponad 500 osób, a transmisję online na You Tube na kanale Fundacji oglądało w sumie ponad 6 tys. osób.

Razem z "DiaEuro" był rozgrywany Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Diabetyków "Insulin on Board Cup - IOB 2023". Młodzi zawodnicy walczyli na trawie w czterech kategoriach wiekowych. Wygrali: Waleczni - w kategorii 2013 i młodsi, Pogromcy Cukrów Zieloni - w kategorii 2012-2011, Reprezentacja Chorwacji - w kategorii 2010-2008, MojaCukrzyca.pl Sugar Team - w kategorii 2007 i open.

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej dla Młodych Diabetyków "Insulin On Board 2023" organizowany jest od 2019 r. Tegoroczna edycja była piątą. Początkowo był turniejem na trawie dla dzieci chorych na cukrzycę. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, wzrasta też liczba jego uczestników.

Oba turnieje zorganizowała Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą, która od 30 lat pomaga rodzinom co dzień zmagającym się z cukrzycą typu 1.

"Chcemy pokazać, że sport pozwala osobom chorym na cukrzycę żyć dłużej i bez powikłań. Piłka nożna jest do tego najlepsza, bo jest najbardziej popularna. Pozwala polskim diabetykom połączyć się z Europą, a nasz tegoroczny turniej jest tego najlepszym przykładem "- podkreśla Paweł Staniszewski.

Wszystkich zawodników DiaEuro i IOB łączy jedno: cukrzyca typu 1. "Nacho Fernandez z Realu Madryt, Jesper Karlström z Lecha Poznań, Marcin Bułka z Nicei czy Patryk Peda ze SPAL to znani piłkarze, którzy na co dzień zmagają się z tą chorobą. Gdy cukier spada, muszą coś zjeść słodkiego, np. glukozę. Na turnieju w Pruszkowie przez trzy dni zawodnicy zjedli 5 tys. kostek szybko rozpuszczającej się glukozy. Gdy cukier jest zbyt wysoki, trzeba podać insulinę. Informacje o tym, jaki poziom cukru mają zawodnicy na boisku, były gromadzone w jednej aplikacji i wyświetlane na jednym ekranie, dzięki wykorzystaniu systemu do monitoringu glikemii w czasie rzeczywistym" - czytamy w komunikacie.

Honorowy patronat nad turniejem objęli: prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch, a także International Diabetes Federation oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.