Republikanie odrzucają ustawę o finansowaniu, urzędy będą zamknięte

Jeżeli obie izby amerykańskiego Kongresu nie prześlą do 6:01 czasu polskiego w niedzielę do podpisania przez prezydenta Joe Bidena projektu ustawy finansującej administrację, setki tysięcy pracowników federalnych nie będzie mogło wykonywać swoich obowiązków – podaje Reuters.

W piątek konserwatywni Republikanie w Izbie Reprezentantów USA odrzucili zaproponowany przez ich przywódcę projekt ustawy o tymczasowym finansowaniu. W tej sytuacji jest coraz bardziej prawdopodobne, że od niedzieli agencje federalne zostaną częściowo zamknięte.

W głosowaniu 232 do 198 Izba odrzuciła rozwiązanie, które przedłużyłoby finansowanie o 30 dni i zapobiegło zawieszeniu działalności administracji. Ustawa ta obcięłaby wydatki i ograniczyła imigrację, co stanowiło priorytety Republikanów. Jednak miały one niewielkie szanse na przyjęcie przez kontrolowany przez Demokratów Senat.

Jeżeli obie izby nie prześlą projektu ustawy do prezydenta, zakłócona zostanie praca nawet 4 milionów pracowników federalnych. Stanie wszystko co federalne, od nadzoru finansowego po badania naukowe.

Impas byłoby czwarty w ciągu dekady i zaledwie cztery miesiące po podobnym przestoju, do którego rząd federalny doprowadził w ciągu kilku dni od niespłacenia swojego długu o wartości 31 bilionów dolarów.