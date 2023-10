"Reset": rząd Tuska nie chciał ustawy Magnitskiego w Polsce

W 2010 r. Bill Browder zwrócił się do polskich polityków o wsparcie przyjęcia ustawy mającej objąć sankcjami ludzi reżimu Władimira Putina odpowiedzialnych za śmierć Siergieja Magnitskiego. Inicjatywa ta została przez rząd Donalda Tuska zlekceważona - oceniono w filmie "Reset" TVP Info.

Browder to przedsiębiorca, który w latach 90. w Moskwie prowadził fundusz inwestycyjny. W 2005 roku firma została rozbita przez rosyjskie służby podatkowe. Nieprawidłowości w sprawie ujawniał prawnik podatkowy Magnitski.

"Magnitski został aresztowany w listopadzie 2008 r. po tym, jak oskarżył rosyjskich urzędników o wielomilionowe defraudacje podatkowe. Był poddawany torturom i odmawiano mu opieki medycznej, licząc że wycofa swoje oskarżenia" - przypomina TVP Info.

Magnitski zmarł w 2009 r. w rosyjskim areszcie. Reżim Putina twierdził, że przyczyną śmierci była niewydolność serca, ale niezależne dochodzenia sugerują, że został zamordowany - podkreślono.

Jak zacytowano na portalu tvp.info, Browder pisał w 2010 r. do Ryszarda Kalisza, ówczesnego szefa sejmowej komisji sprawiedliwości: "Mam nadzieję, że jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie poprze pan inicjatywę [...]. 60 urzędników odpowiedzialnych za śmierć Siergieja może działać bezkarnie w Rosji. Dlatego to inne kraje powinny pomóc w dochodzeniu sprawiedliwości dla Siergieja. Wizyta w Polsce to luksus, którego nie powinno się dawać tym, którzy torturowali i zabili niewinnego człowieka, który jedynie bronił swojej uczciwości i przekonań".

Według portalu, następnie Kalisz skierował list do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Próbował zainteresować polski rząd ustawą Magnickiego. To była po prostu ogromna, ogromna bariera. Bez szans" - przyznał dla TVP Browder.

Według ocen filmu "Reset" i TVP Info, "MSZ kierowany przez Radosława Sikorskiego po prostu nie chciał przeprowadzenia w Polsce ustawy Magnitskiego". "Dążono do tego, by zrzucić tę sprawę na instytucje unijne, choć własne ustawy Magnitskiego przyjęły takie państwa jak Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy. Polska jednak nigdy nie dołączyła do tego grona" - czytamy na portalu.