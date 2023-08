"Reset" wyjaśnia rozdzielenie katyńskiej wizyty Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska

Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu "Reset" porusza nie tylko kwestie relacji polsko-rosyjskich, pamięci o zbrodni Katyńskiej i zadośćuczynienia, ale także wyjaśnia, jak doszło do rozdzielenia wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska w kwietniu 2010 r. w Katyniu.

"Trzeba wyjść od prawdziwego poglądu, prawdziwej tezy. O tym, że Katyń i cała historia fałszowania zbrodni katyńskiej przez Związek Sowiecki, a potem przez Federację Rosyjską ciąży aż do dziś na stosunkach polsko-rosyjskich" - powiedział prof. Sławomir Cenckiewicz w rozmowie z Michałem Rachoniem o serialu "Reset" na antenie PR24.

"I na relacjach państwowych, i na relacjach między Polakami i Rosjanami. I ta teza racjonalna stała się podstawą, czy częścią podstawy dialogu, którą z Rosjanami zainicjował Donald Tusk jesienią 2007 roku. I tutaj dochodzimy do kwestii politycznego resetu w relacjach polsko-rosyjskich. Problem polega na tym, że Donald Tusk uznał, że Katyń należy wziąć w nawias, aby zdynamizować politykę polsko-rosyjską. W nawias to znaczy uznać, że sprawa Katynia jest w gruncie rzeczy uregulowana. Zadowolił się kolejnymi bardzo okrągłymi opiniami, zdaniami wygłaszanymi przez Władimira Putina, ale w ślad za tym nie szło wyegzekwowanie prawdy w takim rozumieniu materialnym, prawnym" - wyjaśnił.

"Klasyfikacji zbrodni katyńskiej jako zbrodni przeciwko ludzkości, jako zbrodni ludobójstwa" - podkreślił prof. Cenckiewicz. "I - w sensie historyczno-etycznym i również politycznym - zbrodni wyjątkowej, dlatego że ona dotyczyła korpusu oficerskiego. Można powiedzieć, że w 1940 roku został wymordowany kwiat korpusu oficerskiego Wojska Polskiego" - ocenił. "I teraz deklasyfikacja Katynia jako jednej z tysięcy zbrodni wojennych popełnionych przez Związek sowiecki jest faktycznie - można powiedzieć za Józefem Mackiewiczem - rozebraniem tych wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, których na rozkaz Stalina, na rozkaz państwa sowieckiego zgładzono w roku 1940 z mundurów oficerskich Wojska polskiego" - powiedział.

Według Cenckiewicza to Rosjanie byli za tym, by doszło do dwóch uroczystości w Katyniu. "Jeśli Lech Kaczyński jedzie do Katynia - a wiadomo od zawsze, od wielu miesięcy, że takim terminem optymalnym jest sobota 10 kwietnia - no to trzeba zorganizować alternatywną, wcześniejszą" - mówił. "Wcześniejszą uroczystość z udziałem premiera Tuska i premiera Putina. Przez co jakby agenda uroczystości organizowanych przez państwo polskie z udziałem prezydentem Lecha Kaczyńskiego zostanie osamotniona albo inaczej będzie realizowana jakby osobno. Z wyznaczeniem, utrzymaniem jakby tej daty 10 kwietnia 2010 roku. Innymi słowy, prezydent Polski został w ramach tych ustaleń między Uszakowem a Arabskim odizolowany od tych uroczystości - bym powiedział oficjalnych. Rosjanie mają gwarancję, że ten intruz polski prezydent ze swoją prawdą o Katyniu się nie pojawi, a przynajmniej nie będzie jej wygłaszał w obecności władz najwyższych federacji rosyjskich" - wyjaśnił historyk.

7 kwietnia 2010 r. premier Donald Tusk spotkał się z premierem Rosji na terenie kompleksu memorialnego "Katyń". Prezydent Lech Kaczyński został zaproszony na 10 kwietnia. Nie dotarł na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, ponieważ zginął w katastrofie smoleńskiej.