Resort edukacji zachęca do pobrania gry edukacyjnej "This War of Mine"

Pierwsza w historii polskiej edukacji gra znalazła się wśród propozycji uzupełniających lektur szkolnych. "This War of Mine" w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę i poszerza granice wyobraźni - przekonuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zachęca do pobrania gry.

A"This War of Mine" przygotowało 11 bit studios. Jak czytamy w serwisie gov.pl, gra konfrontuje gracza z realiami wojen domowych, a następnie - wzorem szeregu arcydzieł dwudziestowiecznej, antywojennej prozy - proponuje pogłębienie humanistycznej refleksji o perspektywę ofiar: bezbronnych cywilów, w tym dzieci.

"+This War of Mine+ to pierwsza, w historii polskiej edukacji, lektura uzupełniająca w formie gry wideo. Zachęcamy do włączenia jej w proces dydaktyczny uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Już dziś jest dostępna do pobrania za darmo!" - czytamy.

Jak wyjaśniono na stronie poświęconej grze, opowiada ona o losach cywilów usiłujących przetrwać w mieście ogarniętym przez konflikt zbrojny.

"Cechuje ją niezwykły realizm w oddaniu ponurej rzeczywistości towarzyszącej wojnom i bezkompromisowe ukazanie wyniszczającej moralnie i fizycznie walki o życie. Jednocześnie interaktywność będąca domeną gier wideo pozwala spojrzeć na trudną tematykę z perspektywy uczestnika zdarzeń" - podkreślono.

Z opublikowanych informacji wynika, że w procesie tworzenia gry uwzględniono także badania ukazujące wpływ traumatycznych przeżyć na psychikę dorosłych i dzieci. Relacje naocznych świadków oblężenia Sarajewa posłużyły twórcom za główną inspirację.

Gracz kieruje grupą ocalałych cywili - niektórzy z nich są głodni, inni załamani lub ciężko chorzy. Należy im zapewnić medykamenty czy żywność. W czasie gry podejmuje się też moralnie skomplikowane decyzje.

"Wszak nie da się ocalić wszystkich i na ogół przyjdzie nam wybierać pomiędzy mniejszym a większym złem. Jedno jest pewne, świat wokół nie jest tym, który znamy. Każde wyjście ze schronienia może skończyć się śmiercią z rąk agresywnych bandytów lub uzbrojonych żołnierzy" - opisują twórcy gry. Przestrzegają, że podejmowane przez gracza decyzje, z uwagi na potencjalne skutki, mogą powodować wyrzuty sumienia.

"I choć podstawowym zadaniem gracza jest przetrwać do zawieszenia broni, to samo podejmowanie kolejnych, nawet zakończonych niepowodzeniem prób, jest w stanie wiele nas nauczyć o okrucieństwach wojny. Bo na wojnie, bez względu na to, która strona będzie się uważała za zwycięzcę, nie ma wygranych, są tylko przegrani" - zaznaczono.

We współpracy z twórcami gry opracowano także materiały o charakterze edukacyjnym do wykorzystania podczas zajęć.

Bezpłatną grę i dodatkowe materiały można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/grywedukacji/this-war-of-mine.