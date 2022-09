Resort infrastruktury i KRBRD ruszyły z kampanią dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Resort infrastruktury oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ruszyły z kampanią informacyjną mającą przeciwdziałać popełnianiu najcięższych wykroczeń i przestępstw drogowych. Kampanijny spot od piątku będzie emitowany w środkach masowego przekazu.

"Przestrzegaj przepisów! Nie punktuj na drodze!" - trzydziestosekundowy spot o tym tytule został już opublikowany na w serwisie Youtube i na Twitterze Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD). Filmik, który będzie emitowany w środkach masowego przekazu oraz social mediach informuje m.in. o wykroczeniach zagrożonych największą liczbą punktów karnych.

Jak informuje KRBRD, spot "ma za zadanie poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego i doprowadzić do zmiany postaw i zachowań kierowców poprzez wskazanie im wzorca z którymi powinni się identyfikować".

"Spot ma również za zadnie przeciwdziałać negatywnemu zjawisku, jakim jest użytkowanie dróg przez kierujących dokonujących najcięższych wykroczeń i przestępstw drogowych, w tym będących pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających" - podała KRBRD.

Zwróciła też uwagę, że to "czy nowe przepisy dotkną nas jako uczestników ruchu drogowego zależy wyłącznie od nas samych". "To my decydujemy o naszym zachowaniu na drodze i ewentualna odpowiedzialność spoczywa na nas" - podkreślono.

Wcześniej spot pod tytułem - Recydywiści "koniec gry" - opublikowano m.in. na stronie Komendy Głównej Policji.

17 września zaczęły obowiązywać zmiany w prawie drogowym, w tym nowy taryfikator punktów karnych i podwójne stawki mandatów dla kierowców, którzy popełnią wykroczenie z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od popełnienia ostatniego wykroczenia.

Zmiany wynikają z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, które weszło w życie 1 stycznia 2022 roku. Regulacja zaostrzyła wtedy kary dla sprawców wykroczeń drogowych podwyższając maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększyła wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł.

Przepisy, które zaczęły obowiązywać 17 września to drugi etap zmian w prawie drogowym, których celem - jak tłumaczył resort infrastruktury - jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h to co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1 tys. zł; o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł. Od soboty - przy przekroczeniu prędkości powyżej 31 km/h - kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy.

Nowe przepisy zakładają, że podwójne karanie będzie dotyczyć także innych obszarów ruchu, m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, złamania zakazu wyprzedzania, czy wyprzedzania na przejściach lub bezpośrednio przed nimi.

