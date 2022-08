Resort zdrowia: 174 tys. osób przyjęło czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19

Do poniedziałkowego poranka czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 174 tys. osób od 60. roku życia i osób powyżej 12 lat z obniżoną odpornością – przekazało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Zarejestrowało się ponad 600 tys. takich pacjentów.

"Do dzisiejszego poranka na 4. dawkę szczepienia przeciw COVID-19 w grupach 60 plus i 12 plus z obniżoną odpornością zarejestrowało się 602 tys. osób. Spośród nich zaszczepiło się już 174 tys." - czytamy na Twitterze MZ.

Resort dodał, że szczepienia dostępne są od ręki w większości punktów szczepień.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 54 980 799 szczepionek - poinformowano w poniedziałek na stronach rządowych.

W Polsce stosowane są szczepionki dwudawkowe firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Novavax oraz jednodawkowa Johnson & Johnson.

Zgodnie z opublikowanymi w poniedziałek danymi dzienna liczba szczepień wyniosła 2 159.

W pełni zaszczepione są w Polsce 22 527 654 osoby. Podano 12 300 679 dawek przypominających.