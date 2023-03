Resort zdrowia chce zwiększyć dostępność m.in. do elektrochemioterapii

Resort zdrowia chce zwiększyć dostępność do elektrochemioterapii i embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił w poniedziałek do konsultacji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Projekt przewiduje zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obejmują one m.in. dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia "Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor)" wraz z warunkami jego realizacji.

Będzie to - jak wskazano w uzasadnieniu - skutkować zwiększeniem opcji terapeutycznych dotyczących wyboru metody leczenia tętniaka wewnątrzczaszkowego, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projektowane zmiany w rozporządzeniu dotyczą też elektrochemioterapii (ECT) i polegają na usunięcie warunku posiadania udokumentowanego doświadczenia w stosowaniu ECT, którego wskaźnikiem jest wykorzystanie elektrochemioterapii w leczeniu przynajmniej 40 pacjentów rocznie, potwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej.

Warunek ten - jak zaznaczono - nie jest niezbędny dla realizacji świadczenia przez ośrodki o odpowiednich kompetencjach, a jego usunięcia może przyczynić się do zwiększenia dostępności świadczeniobiorców do świadczenia elektrochemioterapia (ECT).

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mir/