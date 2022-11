Resort zdrowia wprowadzi e-skierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskowe

Wdrożenie usługi e-skierowania i wyeliminowanie papierowych skierowań wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia, opublikowany w poniedziałek w RCL.

W projekcie rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji rozróżniono dwie postaci, w jakich skierowanie może być wystawiane i potwierdzane - elektroniczna forma, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się w systemie informacji medycznej oraz papierowa postać, której wystawianie i potwierdzanie będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych.

Skierowanie wystawiane w postaci elektronicznej będzie zawierało m.in.: oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON, nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę organizacyjną zakładu leczniczego oraz specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, adres miejsca wystawienia skierowania, numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także numer identyfikujący skierowanie, datę jego wystawienia, oznaczenie świadczeniobiorcy, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne, które będzie obejmowało imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania, kwalifikacje zawodowe, identyfikator pracownika medycznego oraz podpis.

Skierowanie elektroniczne będzie następnie przekazywane, poprzez system informacji medycznej, do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent zostanie poinformowany o kolejnych etapach przetwarzania skierowania elektronicznego, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu, w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta lub wiadomości przekazanej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Projektowana regulacja przewiduje wyjątki, kiedy skierowanie będzie wystawione i prowadzone w postaci papierowej. Dotyczyć to będzie przypadków, gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane poza granicami kraju lub kiedy nie pozwalają na to techniczne warunki, bo np. brak jest dostępu do systemu teleinformatycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., przy czym do dnia 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie skierowań w postaci papierowej, z wyjątkami.