Retrospektywna wystawa Andrzeja Szewczyka w Galerii Bielskiej BWA

Retrospektywną wystawę dzieł zmarłego w 2001 r. Andrzeja Szewczyka, śląskiego artysty, który wywarł wpływ na kształtowanie osobowości wielu twórców, historyków sztuki i kuratorów, można od soboty oglądać w Galerii Bielskiej BWA.

"Andrzej Szewczyk to jedna z najciekawszych osobowości artystycznych powojennej sztuki polskiej: legendarny artysta, malarz, obdarzony niezwykłą wyobraźnią poetycką. Należał do artystów, który uprawiali sztukę czystą, niekomentującą doraźnej rzeczywistości, a wynikającą z egzystencji, z pytań stawianych wobec samego istnienia. Wielką rolę odgrywało w sztuce Szewczyka pismo, pisanie obrazów bliskie tradycji +ikonopisania+ i medytacji: prace na papierze, stronice, zwoje, manuskrypty, książki, obrazy-tablice, obrazy-obiekty. Nie widział istotnej różnicy między malowaniem, rysowaniem czy pisaniem. Należał do rodziny Poetów, choć nigdy nie napisał żadnego wiersza" - wskazał kurator wystawy Krzysztof Morcinek.

Jak dodał, rysunki-wiersze Szewczyka mają charakter elementarnego pisma, gdzie podstawowymi znakami tworzącymi wiersz jest często plamka atramentu lub tuszu obwiedziona delikatnym konturem. "Tą metodą napisał dziesiątki rysunkowych serii na arkuszach papieru, na wielometrowej długości zwojach-foliałach, na stronicach starych ksiąg. Najbardziej rozpoznawalnym i najważniejszym wątkiem jego twórczości było nawiązanie do pisma, do ksiąg. Z początkiem lat 80. powstały charakterystyczne dla Szewczyka prace ze strużyn kredek, później łupin pistacji i obiekty przestrzenne +zapisywane+ lanym ołowiem: stare księgi czy drewniane stelle, ustawiane na podłodze na postumentach usypanych z soli" - przypomniał kurator.

Ekspozycję zatytułowaną "Artysta jest argumentem" oglądać można do końca października.

Andrzej Szewczyk urodził się 16 marca 1950 roku w Szopienicach na Górnym Śląsku, a zmarł 29 września 2001 roku w Cieszynie. W latach 1974−1978 studiował w Instytucie Wychowania Plastycznego w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był malarzem, rysownikiem, rzeźbiarzem, a także pedagogiem.

Od 1977 roku związany był z warszawską Galerią Foksal. Wystawiał w kraju i zagranicą. Stała ekspozycja prac artysty znajduje się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Od 2017 roku jedna z ulic w Cieszynie nosi jego imię.

Szewczyk należy do grona laureatów Grand Prix Biennale Malarstwa Bielska Jesień, organizowanego przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej: w 1992 roku zdobył Złoty Medal XXIX Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa "Bielska Jesień '92".

Galeria Bielska BWA powstała w 1960 r. z inicjatywy lokalnego środowiska artystycznego. Od 1994 r. należy do samorządu Bielska-Białej. W kolekcji sztuki tej instytucji znajdują się trzy prace Szewczyka. Można je zobaczyć na wystawie.