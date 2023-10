- Jeśli chodzi o czwartą rewolucję przemysłową, to jest to ciągła zmiana - stwierdziła na sesji inaugurującej konferencję Nowy Przemysł 4.0 Anna Timofiejczuk z Politechniki Śląskiej. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, z tą zmianą wiążą się szanse, ale są też wyzwania.

Jak szybko te zmiany zachodzą, dobrze pokazuje przykład motoryzacji, która wykazuje ogromny postęp, co - jak wskazał wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Wojciech Konecki - jest wynikiem ogromnej konkurencji, która wymusza na uczestnikach rynku innowacje.

We wtorek 3 października 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się konferencja Nowy Przemysł 4.0. To dwa dni debat, prezentacji i spotkań na temat kluczowych szans i wyzwań, jakie stoją przed polskim przemysłem.

Częścią konferencji są 15. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

- Patrząc z punktu widzenia jednej z największych uczelni technicznych w Polsce i tej, która ma najszerzej zakrojoną współpracę z przemysłem, to muszę powiedzieć, że dużo więcej się teraz dzieje i następują takie wydarzenia, których w ogóle byśmy się nie spodziewali. Jesteśmy w transformacji i jeśli chodzi o tę czwartą rewolucję przemysłową, to jest to tak naprawdę ciągła zmiana. Ta zmiana jest szybka i myślę, że na dobre - oceniła na sesji inaugurującej konferencję Nowy Przemysł 4.0 Anna Timofiejczuk z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Nowy przemysł potrzebuje nowego rodzaju specjalistów. Zapotrzebowanie jest ogromne

Prezes Siemens Polska Maciej Zieliński zwrócił uwagę na problem, że choć poziom zaangażowania młodych ludzi jest ogromny, to w Polsce obecnie za mało środków przeznaczamy na edukację zawodową.

- W Politechnice Śląskiej dużo się dzieje. Przychodzą do nas firmy, które potrzebują specjalistów i na podstawie zapotrzebowania tworzymy specjalizacje. Teraz w Katowicach powstają bardzo duże zakłady potrzebujące pracowników z branży IT i dodatkowymi kompetencjami - powiedziała Timofiejczuk.

- Otwieramy wiele kierunków. Natomiast jest problem z kandydatami na studia. Nie ma zrozumienia wśród kandydatów. Na przykład będzie ogromne zapotrzebowanie na hutników, ale nie takich, jak dawniej, tylko bardzo dobrze wykształconych informatycznie. Inne kompetencje są potrzebne w nowym przemyśle, zawansowane i bardzo pozytywne - podkreśliła.

Motoryzacja jest świetnym przykładem tego, jak szybko zachodzą w przemyśle rewolucyjne zmiany

W ankiecie Siemensa Digi Index pod względem cyfrowej dojrzałości lideruje motoryzacja. Potem za nią idzie produkcja maszyn, chemia i farmacja. Skąd się bierze ten prymat?

- Współczesny samochód ma kilkanaście tysięcy komponentów i już dawno wszyscy się przekonali, że sam człowiek sobie z tym nie poradzi. Produkujemy 100 mln samochodów rocznie na świecie jako cywilizacja. Jeździ ich 1 mld 300 mln. Do wyprodukowania każdego z tych wyrobów, który jest bardzo potrzebny społeczeństwu i jednocześnie musi być bardzo bezpieczny, są potrzebne bardzo precyzyjne urządzenia najwyższej jakości. Przemysł motoryzacyjny charakteryzuje też olbrzymia konkurencja. To wymusza nieprawdopodobną skalę i wydajność tej produkcji. Zaangażowane są też gigantyczne pieniądze. Dlatego przemysł 4.0 prężnie się rozwija w tym sektorze - ocenił prezes zarządu Związku Producentów AGD APPLiA i wiceprezes KIG Wojciech Konecki.

- W Amice poświęcamy na inwestycje z szeroko rozumianej transformacji cyfrowej więcej niż jedną trzecią wszystkich naszych środków na inwestycje, które średniorocznie wynoszą 80-100 mln zł - podkreślił Robert Stobiński pierwszy wiceprezes i COO Grupy Amica.

W ocenie prezes zarządu ifm electronic Sp. z o.o. Aleksandry Banaś polskie firmy korzystają z pomocy doradców przy wprowadzaniu nowych rozwiązań do przemysłu, jednak często boją się podejmować decyzje i wdrażać nowe rozwiązania na większą skalę. Problemem, który jej zespół dostrzega, jest też to, że duże przedsiębiorstwa nie rozmawiają ze sobą na temat możliwych rozwiązań.

Jak zauważył prezes Siemens Polska Maciej Zieliński "nie ma czegoś takiego jak finalna wersja cyfryzacji, bo cały czas musimy być konkurencyjni i się zmieniać". - Na przykładzie motoryzacji bardzo szybko przeszliśmy od tego tradycyjnego samochodu do takiego smartfona na kółkach, więc to wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Słowo klucz to antycypować przyszłość - podkreślił Zieliński.

Nowy Przemysł 4.0 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym do czwartku

3-4 października 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się konferencja Nowy Przemysł 4.0. Dwa dni debat, prezentacji i spotkań. Wydarzenie skierowanie jest do osób zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce i zmianami technologicznymi, które determinują perspektywy jej rozwoju.

Wybrane transmisje live z poszczególnych wydarzeń i szczegółowy program konferencji są dostępne na stronie nowyprzemysl.pl.

W tym tygodniu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywają się też targi Toolex i Precop.