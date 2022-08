Robert Biedroń: będziemy się domagali w Sejmie by "dodatek ciepłowniczy" objął wszystkich

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu będziemy się domagali, aby "dodatek ciepłowniczy" objął wszystkich; te trzy tysiące złotych się ludziom po prostu należą - podkreślił w czwartek współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń.

Politycy Lewicy w czwartek kontynuowali objazd po kraju, który odbywa się od końca czerwca pod hasłem "Bezpieczna rodzina".

W Piasecznie (woj. mazowieckie) Robert Biedroń nawiązał do piątkowego posiedzenia Sejmu, na którym mogą być rozpatrywane poprawki Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego do ogrzewania węgiel pod koniec lipca.

W czwartek Senat zaproponował rozszerzenie zakresu gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania dodatku w wysokości 3 tys. zł. Senacka poprawka przewiduje wykreślenie z ustawy definicji paliwa stałego rozumianego jako "węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego". W efekcie prawo do dodatku w wys. 3 tys. zł zyskują gospodarstwa domowe niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania.

"Na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu będziemy się domagali, aby ten dodatek ciepłowniczy był dla wszystkich. Te trzy tysiące złotych, cytując klasyczkę, po prostu ludziom najnormalniej w świecie, w dzisiejszym dziadowskim państwie zorganizowanym przez dziadowski PiS, się po prostu należą" - oświadczył Biedroń.

Jak podkreślił, "nie można dzielić Polaków, jeżeli chodzi o dodatek ciepłowniczy, nie można dzielić Polaków, jeżeli chodzi o sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego". "Jutro ta ustawa musi objąć wszystkich. Muszą ludzie mieć poczucie, że kiedy przyjdzie zima, nikomu nie zabraknie pieniędzy" - powiedział europoseł.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreślił, że przedstawiany przez jego formację podczas objazdu Polski program "Bezpieczna rodzina" odpowiada na pytania: jak walczyć z inflacją, jak doprowadzić do podwyżek płac dla nauczycieli, pielęgniarek czy urzędników, a także dotyczy opieki dla seniorów, bezpłatnych przejazdów komunikacją dla młodzieży, a projekty ustaw w tych sprawach zostały już złożone w Sejmie.

Gawkowski pytał publicznie premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie są pieniądze dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. "Panie premierze, obiecywał pan rok temu, dziewięć miesięcy temu, sześć miesięcy temu, miesiąc temu, dwa tygodnie: +za chwilę będą pieniądze z Funduszu Odbudowy+. Pieniędzy z Funduszu Odbudowy nie ma i wiadomo, kto jest temu winny - Mateusz Morawiecki" - mówił.

Pod koniec lipca premier oświadczył, że "prędzej czy później te środki Polska otrzyma". Zaznaczył, że sam KPO to "jedna piąta, jedna szósta" wszystkich środków unijnych, które otrzymuje Polska. "Jestem przekonany, że do końca tego lub na początku przyszłego środki z tej nowej perspektywy będą płynąć" - stwierdził szef rządu.

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in. że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".