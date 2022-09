Robert Biedroń: jako Lewica proponujemy skrócenie kadencji Sejmu o pół roku, aby wybory na siebie nie nachodziły

Jako Lewica proponujemy skrócenie kadencji Sejmu o pół roku, aby wybory parlamentarne i samorządowe na siebie nie nachodziły - zadeklarował w poniedziałek współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń.

Polityk Lewicy, który w poniedziałek był gościem Polsat News, był pytany o przesunięcie wyborów samorządowych, aby nie zbiegły się one z parlamentarnymi. Projekt w tej sprawie planuje złożyć Prawo i Sprawiedliwość.

Biedroń podkreślił, że przy zmianie ordynacji wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, kiedy wydłużono kadencję z czterech do pięciu lat, była świadomość tego, że nałożą się one na wybory do parlamentu.

"Mam propozycję dla Prawa i Sprawiedliwości. My jako Lewica proponujemy skrócić ewentualnie kadencję Sejmu, żeby Sejm zakończył kadencję pół roku wcześniej, to wtedy nie będzie zbieżności wyborczej" - mówił Biedroń.

Jak dodał, wybory mogłyby się odbyć wiosną przyszłego roku. Dopytywany, czy jego formacja złoży wniosek o skrócenie kadencji Sejmu, odparł: "Zobaczymy". "To jest pomysł Lewicy. Ja uważam, że bardzo rozsądny" - zaznaczył europoseł. "Jeżeli parlamentarzyści chcą decydować, to niech zdecydują w swoim imieniu i za siebie, a nie za samorządowców" - podkreślił Biedroń.

W opublikowanej w piątek w "Dzienniku Gazecie Prawnej" rozmowie szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wyraził pogląd, że wybory samorządowe należy opóźnić. Jak uzasadniał, każda najdrobniejsza nieprawidłowość będzie z pewnością podnoszona, a przy takim spiętrzeniu czynności do wykonania o błąd ludzki nietrudno.

W piątek rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że jeśli pojawi się projekt dotyczący przesunięcia wyborów samorządowych, nie będzie to raczej projekt rządowy, tylko zapewne poselski. Jednocześnie zastrzegł, że nie ma jeszcze finalnej decyzji, czy taka propozycja zostanie skierowana do parlamentu.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku). Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku). Na wiosnę 2024 r. wypadają natomiast wybory do Parlamentu Europejskiego (ostatnie odbyły się 26 maja 2019 r.).