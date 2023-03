Robert Biedroń: Najważniejszym wyzwaniem dla opozycji jest określenie minimum programowego

Najważniejszym wyzwaniem dla opozycji jest określenie minimum programowego do wyborów, a następnie wspólnych rządów – ocenił w poniedziałek współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

"Być może to jest ten moment, jutro może już go nie być, żeby usiąść do stołu. I tego brakuje. Wydaje mi się, że wyborcy potrzebują widzieć nas razem, opozycję, która ze sobą współpracuje, która ma jakiś plany. My, jako Lewica, apelujemy, żebyśmy znów siedli do stołu" - powiedział Biedroń w TVN24.

Według lidera Lewicy "najważniejszym wyzwaniem dla opozycji, to po pierwsze określić minimum programowe do wyborów, a później dla wspólnych rządów (…) i podpisać pakt na rzecz wspólnych rządów". "Podpisać coś, co będzie jakimś spoiwem, fundamentem dalszej współpracy, żeby wyborcy zobaczyli, że mamy jakiś program, że my chcemy z tym PiS-em wygrać, pokazać jakąś wizję Polski" - dodał europoseł.

Zaapelował o zorganizowanie serii paneli, "gdzie liderzy, liderki różnych ugrupowań opozycyjnych rozmawialiby o zdrowiu, edukacji, mieszkalnictwie i wychodzili z tych spotkań ze wspólnym programem".

"To jest niezwykle seksi, to by podnieciło wyborców do tego, aby iść głosować i zagłosować na tę cholerną opozycję, która nie jest w stanie dogadać się, co do podstawowych rzeczy" - oznajmił Biedroń.

Zapytany, czy wariant dwóch list, Koalicja Obywatelska z Lewicą, Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jest dobry, czy zły, odparł: "Dobry. Uważam, że jest to jeden z wariantów do rozważenie, tylko do tego tanga trzeba dwojga. My, jako lewica za tym wariantem się opowiadamy, a Donald Tusk od miesięcy podkreśla, że nie widzi tego wariantu".