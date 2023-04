Robert Biedroń: rozmowy opozycji o wspólnej liście mogłyby się zacząć od Lewicy i Koalicji Obywatelskiej

Rozmowy opozycji w sprawie wspólnej listy mogłyby się zacząć od Lewicy i Koalicji Obywatelskiej – powiedział w RMF FM współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń i dodał, że to od lidera PO Donalda Tuska zależy powrót do rozmów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Robert Biedroń został zapytany w sobotę w RMF FM o wspólną listę opozycji w jesiennych wyborach do Sejmu. "Lewica apeluje o to, żebyśmy wrócili do rozmów i chcielibyśmy się w końcu spotkać, bo tych spotkań na pewno brakuje w szerszym gronie" - powiedział.

Dopytywany, kiedy doszło do ostatniego spotkania przedstawicieli opozycji, polityk Lewicy odpowiedział, że przed głosowaniem w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, które odbyło się w styczniu.

Przyznał, że "to rolą tego najsilniejszego na opozycji, czyli Donalda Tuska, jest, żeby wrócić do tych rozmów". "Zapraszam do tego i apeluję o to. Pokażmy, że chcemy wygrać z PiS-em, bo my - jako Lewica - naprawdę chcemy, do cholery, pogonić ten PiS" - mówił Biedroń.

"Jeżeli ciężko jest dzisiaj spotkać się Donaldowi z Szymonem (liderem Polski 2050, Hołownią - PAP) czy z Władkiem (prezesem PSL, Kosiniakiem-Kamyszem - PAP), to my z Włodkiem (współprzewodniczącym Nowej Lewicy, Czarzastym - PAP) czekamy na to spotkanie jako Lewica" - sugerował polityk. "Zacznijmy od Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Może później pójdzie łatwiej, żeby to wszystko posklejać" - podkreślał. "Musimy wybrać najlepszą opcję, żeby wygrać z PiS-em, szczególnie że dzisiaj do gry wchodzi Konfederacja, która proponuje naprawdę populistyczne rzeczy, których trzeba się bać" - dodał.

Biedroń podkreślał, że w sprawie współpracy na opozycji jest dobrej myśli. "Najważniejsze, żeby zarazić wyborców tą chęcią wygranej" - mówił.

"Nam zależy na wygranej i na takiej liście, która doprowadzi do tego, że będzie jak największa reprezentacja opozycji demokratycznej w parlamencie. Jeżeli da to jedna lista - pójdziemy z jednej listy, jeżeli dadzą to dwie-trzy listy - pójdziemy z dwóch-trzech list" - mówił.

Polityk Lewicy apelował, aby ugrupowania opozycyjne podpisały minimum programowe i umowę o współrządzeniu.