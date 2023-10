Robert Biedroń: to jest mistrzostwo świata, najpiękniejsze, co mogło się wydarzyć

15 października skończył się PiS, Polska wraca do Europy, Lewica po 18 latach wraca do współrządzenia Polską. To jest mistrzostwo świata - powiedział nam Robert Biedroń, współprzewodniczący Lewicy.

Według badania exit poll Lewica uzyskała 8,6 proc. głosów w wyborach do Sejmu, uzyskując czwarty wynik - po Prawie i Sprawiedliwości (36,8 proc.), Koalicji Obywatelskiej (31,6 proc.) Trzeciej Drodze (13 proc.). Mimo to Robert Bieroń, współprzewodniczący Lewicy, na pytanie, czy ten wynik nie jest za słaby odpowiada - absolutnie nie, bo to sprawia, że będziemy wspólnie rządzili. To było dla nas najważniejsze.

- Wykonaliśmy nasze zadanie - 15 października skończył się PiS, Polska wraca do Europy, Lewica po 18 latach wraca do współrządzenia Polską. To jest mistrzostwo świata, najpiękniejsze, co mogło się wydarzyć - powiedział.

Robert Biedroń nie ujawnił jednak, o jakich resortach Lewica myśli. - Będziemy o tym rozmawiali w przyszłości. Naprawdę w ogóle nie myśleliśmy o tym jeszcze. Słowo honoru - powiedział.

Przedstawiciele partii liczą na ostateczny wynik dwucyfrowy, zatem co najmniej 10-proc. Wskazywać ma na to bardzo wysoka frekwencja wyborcza, wynosząca wg najnowszych danych 72,9 proc.