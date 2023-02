Robert Kostro: śmierć Szewacha Weissa to dla nas wyjątkowa strata

Nie było tak wielu osób łączących Polskę i Izrael, które jednocześnie były świadkami tamtych wydarzeń. To jedna z ostatnich osób, które mogły opowiadać z własnego doświadczenia, własnych przeżyć - powiedział w sobotę w rozmowie z PAP dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Zmarły w sobotę były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss określany był jako przyjaciel Polaków i rzecznik dialogu obu narodów. Dyrektor MHP zauważył, że było to szczególnie istotne w kontekście uprzedzeń wobec Polski, których "jest bardzo wiele w środowiskach żydowskich" i ocen tego jak Polacy zachowywali się w czasie II wojny światowej. "Polska i żydowska pamięć w tych sprawach bardzo się od siebie różnią. Nie było tak wielu osób łączących Polskę i Izrael, które jednocześnie były świadkami tamtych wydarzeń. To jedna z ostatnich osób, które mogły opowiadać z własnego doświadczenia, własnych przeżyć. Z tego powodu to dla nas ogromna strata" - dodał.

Kostro zwrócił uwagę także na obecność Weissa w życiu publicznym obu krajów. "Pamiętajmy, że był nie tylko ambasadorem, ale również politykiem Partii Pracy. Jest to więc gigantyczna strata z punktu widzenia rozumnego dialogu między Polakami i Żydami. Bardzo dobrze rozumiał polską i żydowską wrażliwość, więc starał się tłumaczyć Polakom żydowski punkt widzenia, a Izraelczykom polski punkt widzenia" - podkreślił. Dodał, że w czasie organizowanego przez Muzeum Historii Polski roku Jana Karskiego brał udział w debatach poświęconych kurierowi Polskiego Państwa Podziemnego, który informował mocarstwa alianckie o zbrodniach dokonywanych przez Niemców. "Był bardzo życzliwy wobec tej inicjatywy. Była to dla niego jedna z ważnych postaci, które trzeba było przypomnieć. Szewach Weiss wspierał nasze działania" - wspominał dyrektor MHP. Dwa lata później Weiss podpisał, powstały z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, list w sprawie zaprzestania degradacji i zachowania pamięci o obozie koncentracyjnym KL Gusen w Austrii.

Szewach Weiss urodził się 5 lipca 1935 r. w Borysławiu, obecnie na Ukrainie, jako Szejwach Weiss. Po wybuchu II wojny i wkroczeniu wojsk niemieckich jego rodzinie udało się uciec z getta. Pomogli im sąsiedzi: Polacy - Maria Potężna z synem Tomaszem oraz polskie małżeństwo Anna i Michał Górale, a także Ukrainka Julia Lasotowa.

W latach 1992-96 kierował pracami izraelskiego parlamentu, natomiast w okresie 2001-03 sprawował funkcję ambasadora Izraela w Polsce. Za swą działalność społeczno-polityczną był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. Nagrodę Tolerancji, nagrodę ministra kultury za zasługi dla kultury polskiej, w 2004 r. prezydent uhonorował go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. A pięć lat później za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej otrzymał od ministra spraw zagranicznych Odznakę Honorową "Bene Merito". Był doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz honorowym obywatelem Wałbrzycha i Kalisza.