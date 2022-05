Robert Lewandowski wśród nowych Kawalerów Orderu Uśmiechu

Piłkarz Robert Lewandowski znalazł się wśród nowych Kawalerów Orderu Uśmiechu. Podczas wiosennego posiedzenia Kapituła przyznała łącznie 21 odznaczeń. Order Uśmiechu jest jedynym odznaczeniem przyznawanym wyłącznie na wniosek dzieci.

Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu zbiera się dwa razy do roku - wiosną i jesienią. Na każdym posiedzeniu przyznaje kilka lub kilkanaście odznaczeń. Rocznie otrzymuje kilkaset do tysiąca wniosków. Obradom Kapituły od 2007 roku przewodniczy Kanclerz Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka. Wyróżnienia otrzymują dorośli, ale zawsze na wniosek dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Na tegorocznym, wiosennym posiedzeniu Kapituła przyznała odznaczenia 21 osobom. Kawalerem Orderu Uśmiechu został m.in. kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski.

Order Uśmiechu otrzymała również aktorka i reżyser teatralna Anna Lutosławska-Jaworska i ukraiński pisarz dla dzieci Oleg Maybaroda.

Odznaczono także prezesa Stowarzyszenia "Dać siebie innym", propagatora sportu i krwiodawstwa Janusza Bukowskiego, prezesa Stowarzyszenia "Słodka Jedynka", działacza społecznego na rzecz dzieci chorych na cukrzycę typu 1 Witolda Fydrycha oraz polonistkę, inicjatorkę powstania Muzeum Ilustracji Książki dla Dzieci w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Olchę Wierzbowską-Sikorską.

Order przyznano także byłej dyrektor SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osiecznicy Annie Chinalskiej, dyrektorowi Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" Zbigniewowi Drzewieckiemu, nauczycielce i Świętokrzyskiej Kurator Oświaty w latach 2008-2016 Małgorzacie Muzoł i wychowawczyni dzieci i młodzieży - Oksanie Yuchymowycz z Ukrainy.

W gronie Dam i Kawalerów Orderu Uśmiechu znaleźli się też: właściciele Firmy "Eurofirany" Bogusława i Bogusław Choczyńscy, właściciel i prezes zarządu spółki Arche SA, fundator i członek zarządu Fundacji Leny Grochowskiej Władysław Grochowski oraz prezes Comforty Living i wiceprezes Promed S.A. Jolanta Pasynkiewicz.

Order otrzymali również kardiolog dziecięcy, pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Zbigniew Kordon i Małgorzata Szczepanek związana z Kliniką Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Order przyznano też dyrektor Instytutu Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmik Akademii Muzycznej w Krakowie prof. Lidii Matynian, archeologowi i egiptologowi z PAN prof. Karolowi Janowi Myśliwcowi oraz prawnikowi i pedagogowi Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko.

Kawalerem Orderu Uśmiechu został także geolog, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, niegdyś jeden z opiekunów legendarnego niedźwiedzia Wojtka prof. Wojciech Narębski, który jest także ostatnim już żyjącym w Krakowie żołnierzem II korpusu gen. Władysława Andersa.

Order Uśmiechu przyznawany jest od 1968 r. Dotychczas otrzymało go ponad tysiąc osób. Kawaler z legitymacją nr 1 to prof. Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania, zwolennik upowszechnienia szkół integracyjnych. W czasie dekoracji w lutym 1969 r. był pasowany czerwoną różą i musiał z uśmiechem wypić puchar kwaśnego soku z cytryny. Ta ceremonia obowiązuje do dziś.

Do grona Dam i Kawalerów Orderu Uśmiechu należą m.in. papież Franciszek, Dalajlama XIV, królowa Szwecji Sylwia, księżna Sarah Ferguson, św. Matka Teresa z Kalkuty, ks. Jan Twardowski, Jacek Kuroń, Irena Sendlerowa, Anna Dymna, prof. Zbigniew Religa. Orderem odznaczono również św. Jana Pawła II. Papież odebrał Order, choć z zasady nie przyjmował żadnych odznaczeń. Był 267 kawalerem, na wniosek niewidomych dzieci z Krakowa i Lasek. Wniosek został napisany alfabetem Braille'a.