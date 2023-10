Robot nie zwalnia nikogo z pracy. Tylko sprawia, że staje się ona lżejsza

Robotyzację należy rozpocząć powoli i przeprowadzać ją stopniowo, tak żeby pracownicy mieli czas na oswojenie z tym procesem, zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Andrzej Garbacki, wiceprezes ds. robotyzacji w firmie Astor.

- Jeżeli myślimy o procesach robotyzacji, to przede wszystkim powinniśmy zacząć od trzech rzeczy. Po pierwsze - przygotowanie ludzi, personelu. Oczywiście istotne jest odpowiednie zarządzanie zmianą, czyli przygotowanie mentalne do tego, że robot to nie jest urządzenie, które zwalnia z pracy, a pomaga pracować lżej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Andrzej Garbacki, wiceprezes ds. robotyzacji w firmie Astor. - I de facto rozwija firmę, bowiem daje jej większą rentowność. Po drugie ważne jest wyposażenie tych ludzi w wiedzę techniczną i kompetencje z zakresu robotyzacji, którą można uzyskać w różnych centrach zajmujących się kształceniem w Polsce z tego zakresu - dodaje.

- Należy też zadbać o proces technologiczny, który ma być poddany robotyzacji - wskazuje Andrzej Garbacki. - Czyli jeżeli robot ma operować jakimś detalem, ma coś wykonywać, to musi być to detal powtarzalny. Taki, który zapewni wysoką jakość i dużą wydajność przy takiej automatycznej produkcji z użyciem robota. Oczywiście trzeba też przygotować procesy logistyczne, żeby materiał płynnie spływał do tego robota i płynnie od niego odjeżdżał. Po trzecie, należy personelowi przygotować wygodne i nisko ryzykowne środowisko testowe. To znaczy najlepiej rozpocząć przygodę z robotyzacją nie od zakupu dziesięciu czy dwudziestu robotów na początku, tylko stopniowo - zacząć od jednego robota. Żeby ludzie się nauczyli i oswoili. Żeby zrozumieli nie tylko robota, ale robotyzację, bowiem jest to bardzo szeroka dziedzina. Żeby później móc realizować inwestycje docelowe - podkreśla Andrzej Garbacki.

Pytamy również Andrzeja Garbackiego między innymi o to, jak przedstawia się w Polsce kwestia kształcenia kadr na potrzeby robotyzacji oraz o to, jak w dziedzinie robotyzacji wypadamy na tle naszych sąsiadów.

Polska robotyzacja naprawdę ma co robić w ostatnich latach i rozwija się prężnie

- Rozwijamy się w dziedzinie robotyzacji bardzo intensywnie. Polska robotyzacja naprawdę ma co robić w ostatnich latach i rozwija się prężnie - zaznacza Andrzej Garbacki. - Niemniej jednak w dalszym ciągu, jeżeli mamy dwie takie same fabryki po jednej i po drugiej stronie Odry, to ta po stronie niemieckiej, produkująca to samo, ma statystycznie rzecz biorąc osiem razy więcej robotów niż ta po stronie polskiej. Zatem mamy jeszcze wiele do zrobienia - podkreśla Andrzej Garbacki.

I wskazuje, że gęstość robotyzacji mierzona w ilości robotów pracujących aktywnie na 10 tysięcy pracowników na Słowacji i w Czechach jest jednak znacznie większa niż u nas.

- Wynika to z tego, że dużo mocniej implementuje się robotyzację w branży automotive, która jest dość mocną branżą w tych krajach - zaznacza Andrzej Garbacki. - Natomiast jeżeli chodzi o takie kraje, jak Węgry, Bułgaria czy Rumunia, to jesteśmy z przodu. I myślę, że mamy taki zapas, około 5-7 lat w tych procesach przed tymi krajami - mówi Andrzej Garbacki.