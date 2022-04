Robot z magnetycznego szlamu mógłby chwytać przedmioty wewnątrz ciała

Plastyczna masa reagująca na zewnętrzne pole magnetyczne może być wykorzystana do manipulacji wewnątrz ludzkiego ciała - informuje pismo „Advanced Functional Materials“.

Już od pewnego czasu istnieją elastyczne roboty zdolne do manipulowania obiektami oraz roboty oparte na płynach, które mogą poruszać się w ciasnych przestrzeniach.

Zespołowi Li Zhanga z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu udało się połączyć te właściwości, używając magnetycznej masy, podobnej konsystencją do różnego rodzaju "slime", którymi chętnie bawią się dzieci. Chodzi o ciecz nienewtonowską (wiskoelastyczną) - pod wpływem powolnego nacisku zachowującą się jak ciecz, a na nagłe uderzenie reagującą jak ciało stałe.

Naukowcy zmieszali drobne fragmenty magnesu neodymowego z boraksem (czteroboranem sodu), często wykorzystywanym jako środek czyszczący oraz z alkoholem poliwinylowym, który jest też składnikiem między innymi farb i kropli do oczu.

W rezultacie powstała ciemnobrązowa masa, której położenie i kształt można kontrolować za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego. Pod jego wpływem grudka magnetycznego szlamu może przyjmować kształt litery "O" albo "C" (https://www.youtube.com/watch?v=gUfsFVPVa08).

Zdaniem twórców zbudowany z takiej masy półpłynny robot mógłby znaleźć zastosowanie przy manipulacjach w wąskich, trudno dostępnych przestrzeniach, na przykład w medycynie przy odzyskiwaniu przypadkowo połkniętych przedmiotów (szczególnie niebezpieczne są małe bateryjki). Ze względu na toksyczność samej masy do zastosowań klinicznych trzeba by ją jednak okryć powłoką ochronną. Ponieważ masa dobrze przewodzi prąd elektryczny, można jej użyć również w technice do połączeń elektrycznych pomiędzy elektrodami.