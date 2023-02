Rodzice zawnioskowali już o 500 plus dla ponad miliona dzieci

Od środy rodzice złożyli już 670 tys. wniosków dla ponad miliona dzieci o wypłatę 500 plus w nowym roku świadczeniowym – poinformowała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 lutego tego roku ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

"Wnioskowanie o przyznanie świadczenia przebiega sprawnie i bez problemów. Rodzice już od niemal siedem lat korzystają z tego wsparcia i doskonale wiedzą, jak zadbać o to, by wyplata była kontynuowana w kolejnym okresie świadczeniowym. Cieszę się, że rodzice nie odkładają tego na ostatnią chwilę, ale bardzo szybko wypełniają prosty wniosek" - przekazała minister Marlena Maląg.

Zadeklarowała, że pieniądze trafią do rodzin zgodnie z terminami.

"Już o północy 1 lutego rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków w ramach programu +Rodzina 500 plus+ na nowy okres świadczeniowy. Wszystko działa prawidłowo" - zapewniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Według danych ZUS do godz. 12.00 złożono blisko 670 tys. wniosków dla ponad miliona dzieci.

500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

Osobie, która złoży poprawnie wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli złoży wniosek w maju - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.