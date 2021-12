Rok 2021 - edukacja i szkolnictwo wyższe

Matury odbyły się wg nowych, obniżających wymagania, zasadach. W październiku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną pakietem wolności akademickiej, a od nowego roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych będzie nowy przedmiot "Historia i teraźniejszość".

Przemysław Czarnek, który 1 stycznia objął kierowanie nowym Ministerstwem Edukacji i Nauki, szybko musiał nauczyć się funkcjonowania w pandemicznych warunkach: nauczania zdalnego i hybrydowego, zamykania i otwierania szkół.

EDUKACJA

--------

STYCZEŃ

1.01 - Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przestały istnieć, w ich miejsce utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na jego czele stanął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który wcześniej kierował dwoma resortami.

4.01 - Rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe w jednym terminie w całym kraju. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki wypoczynek organizowany mógł być wyłącznie w kraju.Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku: półkolonie dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz obozy szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

10.01 - Rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych. W związku z epidemią egzaminy przeprowadzano w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

10.01 - Rozpoczęła się akcja testowania na obecność SARS-Cov-2 nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania były dobrowolne i bezpłatne. Potrwały do 15 stycznia.

18.01 - Po feriach zimowych do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych, pozostali wrócili do nauki zdalnej. Wyjątek wprowadzono dla zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w kształceniu zawodowym oraz dla szkolenia sportowego w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego - mogły być one prowadzone stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

LUTY

7.02 - Rozpoczęły się powtórne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. Potrwały do 12 lutego.

8.02 - Rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli. Nauczyciele. Jako pierwsi zgłaszać się mogli nauczyciele pracujący stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą, czyli nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych, wychowawcy świetlic, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kadra kierownicza pedagogiczna tych szkół i placówek. Rejestrować mogli się w tym terminie także pracownicy żłobków.

13.02 - Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli i pracowników żłobków. Nauczyciele szczepieni byli preparatem firmy Astra-Zeneca

15.02 - Rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Badanie trwały do 19 lutego.

15.02 - Rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli, którzy nie znaleźli się w pierwszej grupie nauczycieli, gdyż pracują zdalnie, a także dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Rejestrować mogli się nauczyciele w wieku do 65 lat.

MARZEC

1.03 - Nastąpiło zróżnicowanie formy nauki w klasach I-III szkoły podstawowej: w woj. warmińsko-mazurskim wprowadzono naukę hybrydową do 14 lutego, w 15 województwach w klasach I-III kontynuowano naukę stacjonarną. Uczniowie starszych klas nadal kontynuowali naukę zdalną.

2.03 - Rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli i nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia na uczelniach, w wieku do 69 lat. Zapisy trwały dwa dni.

3.03 - Rozpoczęły się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przeprowadzane były z wszystkich przedmiotów maturalnych. Trwały do 16 marca. Odbywały się stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach był dobrowolny.

15.03 - Wprowadzono na dwa tygodnie nauczanie hybrydowe w klasach I-III szkół podstawowych w trzech województwach: lubuskim, mazowieckim i pomorskim. Przedłużono też do 28 marca nauczanie hybrydowe w klasach I-III w woj. warmińsko-mazurskim. W pozostałych 12 województwach uczniowie klas I-III nadal kontynuowali naukę stacjonarną. Starsi uczniowie kontynuowali naukę zdalną.

17.03 - Rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Trwały trzy dni. Odbywały się stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach był dobrowolny.

17.03 - Sejm znowelizował ustawę Prawo oświatowe w zakresie dotyczącym edukacji domowej - zniósł obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej. Nowelizacja weszła w życie 1 lipca.

22.03 - Wprowadzono naukę zdalną dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w całym kraju. Szkoły zostały zobowiązane zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III - dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia były organizowane na wniosek rodziców.

Starsi uczniowie nadal kontynuowali naukę zdalną. Stacjonarnie nie mogły być prowadzone także zajęcia sportowe w szkołach sportowych, mistrzostwa sportowego i szkołach z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego. W reżimie sanitarnych mogły być prowadzone praktyki zawodowe.

29.03 - Zawieszona została stacjonarna praca przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

KWIECIEŃ

8.04 - Ruszyły zapisy na szkolenia dla nauczycieli w programie "Aktywny powrót do szkoły. WF z AWF". To jeden z czterech programów wsparcia dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej, zapowiedzianych przez ministra edukacji i nauki.

19.04 - Przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego - zerówki oraz inne formy wychowania przedszkolnego wróciły do pracy stacjonarnej.

21.4 - Minister edukacji zapowiedział, że w 2022 r. egzaminy: maturalny i ósmoklasisty przeprowadzone zostaną - tak jak w 2021 r. - na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. Wymagania egzaminacyjne zostały ogłoszone w grudniu 2020 r. Poinformował także, że w 2022 r. na egzaminie ósmoklasisty nie będzie egzaminu z czwartego przedmiotu. Dodał, że będzie on wprowadzony najwcześniej w 2024 r.

26.4 - Uczniowie klas I-III szkół podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, rozpoczęli naukę w systemie hybrydowym, czyli takim, w którym nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizuje zajęcia w szkole oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół nadal mieli zajęcia zdalne, podobnie jak uczniowie starsi.

MAJ

4.05 - Uczniowie klas I-III szkół podstawowych w całym kraju wrócili do nauki stacjonarnej w szkole. Uczniowie starsi kontynuowali naukę zdalną. Przywrócono możliwość prowadzenia stacjonarnych zajęć sportowych dla uczniów ze szkół i klas o takim profilu.

4.05 - Rozpoczęły się matury. Egzaminy przeprowadzane były w reżimie sanitarnym. W związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.Maturzyści nie musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. Podobnie jak w zeszłym roku abiturienci nie musieli też przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzono je tylko i wyłącznie dla zdających, którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dodatkową sesje egzaminu dla tych abiturientów, którzy nie mogli przystąpić do matury w terminie głównym przeprowadzono w pierwszej połowie czerwca.

17.05 - Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowym, którzy od końca października uczyli się zdalnie, rozpoczęli naukę w systemie hybrydowym.

23.05 - Rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przeprowadzany był w reżimie sanitarnym. Dodatkową sesje egzaminu dla tych uczniów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym przeprowadzono w połowie czerwca.

28.05 - Sejm uchwalił nowelizację ustaw: o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie, z którą minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa będzie może ustanawiać programy i przedsięwzięcia, które będą finansowane ze środków na oświatę i wychowanie.

28.05 - Minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie o organizacji i finansowaniu zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.

31.05 - Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wrócili do nauki stacjonarnej. Jednocześnie weszły w życie przepisy, zgodnie, z którymi ze względu na sytuacje epidemiczną w konkretnych placówkach można przechodzić na naukę zdalną lub w trybie mieszanym.

CZERWIEC

24.06 - Zakończył się rok szkolny 2020/2021.

LIPIEC

21.07 - Sejm odrzucił złożony przez KO wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi.

SIERPIEŃ

2.08 - MEiN opublikowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. Główne rekomendacje w nich to: szczepienie dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych, dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki i wietrzenie.

25.08 - Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczącym powiązania wysokości wynagrodzenia zasadniczego z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

WRZESIEŃ

1.09 - Rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2021. Uczniowie wszystkich roczników rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym. Jednocześnie zostały zachowane przepisy, zgodnie, z którymi Dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

1.09 - Weszły w życie nowelizacje rozporządzeń: w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia - zmieniony został kanon lektur szkolnych na wszystkich etapach kształcenia. Zmiany polegały głównie na usunięciu kilku pozycji i dodaniu kilkunastu nowych pozycji w wykazie lektur uzupełniających.

6.09 - Ruszył nabór wniosków w nowym programie dofinansowania wycieczek szkolnych "Poznaj Polskę!". W związku z dużym zainteresowaniem w miarę zwiększania puli środków w programie MEiN jeszcze dwukrotnie wznawiał nabór wniosków.

21.09 - Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty przedstawił związkom zawodowym i korporacjom samorządowym propozycje zmian polegające m.in. na uproszczeniu awansu zawodowego, zmniejszeniu liczby stopni awansu, podniesieniu pensum, wprowadzeniu tzw. godzin dostępności, a także podwyższeniu płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycje MEiN. Rozmowy w ramach zespołu były kontynuowane na spotkaniach zespołu w październiku i grudniu.

PAŹDZIERNIK

8.10 - Ruszył nabór wniosków w programie MEiN "Laboratoria Przyszłości", w którego ramach przeznaczono około 1 mld zł na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego umiejętności przyszłości u uczniów szkół podstawowych w całym kraju. Chodzi m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań czy o stacje lutownicze.

9.10 - W pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował manifestacje będące - jak określili organizatorzy - wyrazem dezaprobaty dla tego, co dzieje się w sferze polityki edukacyjnej oraz walki o demokratyczną szkołę i godne płace nauczycieli.

13.10 - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych zdecydowały, że będą razem działać przeciwko propozycjom MEiN dotyczącym zmian m.in. w systemie wynagradzania i czasu pracy nauczycieli.

22.10. - Kolejne spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty poświęcone propozycjom MEiN dotyczącym zmian m.in. w systemie wynagradzania i czasu pracy nauczycieli.

LISTOPAD

9.11 - Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wiceminister Dariusz Piontkowski zapowiedzieli, że od 1 września 2022 r. w szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy obowiązkowy dla wszystkich uczniów przedmiot "Historia i teraźniejszość", będzie nauczany w I i II klasie, wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu Wiedza o społeczeństwie nauczanego w zakresie podstawowym.

10.11 - Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Zgodnie z nim na obszarze 9 powiatów przygranicznych: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego dyrektor szkoły lub przedszkola mógł do 30 listopada wprowadzić naukę zdalną.

15.11 - W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, wiceministrem w jego resorcie Dariuszem Piontkowskim oraz z przedstawicielami związkowców: szefem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą i przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszardem Proksą. Dotyczyło realizacji porozumienia zawartego przez oświatową "s" z rządem w kwietniu 2019 r. Na spotkanie nie zostali zaproszeni przedstawiciele ZNP i FZZ.

18.11 - Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który zakłada powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem zebrano ponad 250 tys. podpisów osób popierających go.

23.11. - W Belwederze odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem i wiceministrem Dariusze Piontkowskim. Rozmowy toczyły się pod patronatem prezydenta oraz Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Była to kontynuacja spotkania, które odbyło się w 15 listopada w Pałacu Prezydenckim. Rozmowy w tym formacie kontynuowane były pod koniec listopada i w grudniu.

GRUDZIEŃ

2.12 - W Belwederze odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem oraz wiceministrem Dariuszem Piontkowskim. Rozmowy toczyły się pod patronatem prezydenta.

7.12 - W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z ZNP, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty poświęcone proponowanym przez MEiN zmianom m.in. w systemie wynagradzania nauczycieli i w wymiarze czasu ich pracy.

8.12 - W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami korporacji samorządowych w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty poświęcone proponowanym przez MEiN zmianom m.in. w systemie wynagradzania nauczycieli i w wymiarze czasu ich pracy.

14.12 - Na posiedzeniu sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży i Obrony Narodowej miało się odbyć pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zmierzającej do wzmocnienia roli kuratora oświaty, ale na wniosek KO zawieszono posiedzenie komisji.

20.12 - Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeszli na nauczanie zdalne. Do nauki stacjonarnej mają powrócić 10 stycznia.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

------------------

STYCZEŃ

30.01 - Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, że dąży do tego, aby w nowym okresie ewaluacyjnym nauka o rodzinie stała się dyscypliną naukową.

LUTY

9.02 - MEiN opublikowało nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zaktualizowana lista wywołała żywe reakcje wśród środowiska naukowego. W wykazie czasopism punktowanych znalazły się 73 czasopisma, które nie były procedowane ani rekomendowane przez Komisję Ewaluacji Nauki; w przypadku 237 czasopism pojawiła się podwyższona punktacja, która również nie była konsultowana z komisją.

14.02 - Wiceminister Anna Budzanowska przestała pełnić funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

26.02 - Wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki poinformował, że nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym i nauce jest niezbędna, bo w innym przypadku większość uczelni może utracić uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich. Dlatego - jak powiedział - niezbędne są korekty w punktacji czasopism naukowych.

MARZEC

15.03 - O tym, że tzw. pakiet wolności akademickiej został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Stały Rady Ministrów poinformował w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Projekt noweli zakładał, że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego

KWIECIEŃ

6.04 - Portal OKO.press podał, że Polską Akademię Nauk miałby zastąpić Narodowy Program Kopernikański. Po tej publikacji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wielokrotnie zapewniał, że nie ma planów likwidacji PAN oraz że w MEiN nie trwają żadne prace dotyczące likwidacji PAN

MAJ

4.05 - O tym, że w perspektywie kilkunastu tygodni gotowe będą wstępne przepisy projektu reformy Polskiej Akademii Nauk poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

14.05 - List intencyjny dotyczący pozyskania pływającej jednostki naukowo-badawczej podpisali w czwartek ministrowie edukacji i nauki, klimatu i środowiska oraz infrastruktury. Celem tej inicjatywy jest m.in. pogłębianie wiedzy na temat dna oceanicznego i jego surowców, a także rozwój technologii badawczych.

31.05 - Pakiet wolnościowy proponuje rozwiązania nie tylko zbędne dla wolności twórczości artystycznej i badań naukowych, ale szkodliwe dla pełnej realizacji tych wolności i godzące w autonomię uczelni wyższych - ocenił RPO Adam Bodnar projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

CZERWIEC

23.06 - Resort edukacji ogłosił, że przyznał 217 stypendiów dla młodych naukowców na łączną kwotę 42 mln zł. Będą oni otrzymywać miesięcznie przez trzy lata 5390 zł.

LIPIEC

1.07 - Od 100 tys. do 2 mln zł dofinansowania będą mogły dostać projekty, wzmacniające współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem, w ramach nowego programu "Nauka dla Społeczeństwa" ustanowionego przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

7.07 - Niezależnie od daty ukończenia studiów, zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, ich wzrost jest szybszy, niż średni wzrost płac w ich miejscach zamieszkania - wynika z danych ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

19.07 - Wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki poinformował, że na jesieni planowana jest nowelizacja przepisów, w myśl których doktoranci studiujący w szkołach doktorskich na uniwersytetach, które utracą uprawnienie do ich prowadzenia, będą mieli możliwość ukończenia tam studiów i obrony pracy doktorskiej.

21.07 - Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wniosek złożyli posłowie KO. W uzasadnieniu do wniosku podano, że stanowi on wyraz stanowczego sprzeciwu wobec podejmowanych przez ministra Przemysława Czarnka działań naruszających: konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi podglądami, prawo uczniów do nauki w warunkach niezbędnych do ich rozwoju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz prawo nauki do wolności słowa i autonomii szkół wyższych.

SIERPIEŃ

18.08. - Ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej podpisał prezydent Andrzej Duda. Przepisy przewidują, że uczelnia będzie oparta na istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Pierwszego rektora powoła minister edukacji i nauki.

WRZESIEŃ

30.09 - O tym, że uczelnie otrzymają w 2021 r. dodatkowy miliard złotych poinformował szef MEiN Przemysław Czarnek.

PAŹDZIERNIK

1.10 - Na blisko 400 polskich uczelniach ok. 1,2 mln studentów rozpoczęło nowy rok akademicki 2021/2022. Studenci pojawią się w murach większości uczelni, niejednokrotnie po dłuższej przerwie.

1.10 - Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną pakietem wolności akademickiej.

6.10 - O tym, że uczelnie publiczne i niepubliczne mogą starać się o pieniądze z programu MEiN na zajęcia wspomagające dla studentów pierwszego roku, w sumie 36 mln zł poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

19.10 - 20 mln zł przeznaczy MEiN na projekty badawcze z zakresu metrologii - ogłosił minister Przemysław Czarnek podczas Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii w Lublinie. Podczas spotkania osiem uczelni technicznych zadeklarowało przystąpienie do Polskiej Unii Metrologicznej.

13.10 - Prezydium PAN przyjęło jako środowiskowy projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk przygotowany przez działający od 2019 zespół pod przewodnictwem prof. Pawła Rowińskiego. Projekt jest dalej konsultowany w środowisku Akademii.

20.10 - Mała nowelizacji Konstytucji dla Nauki, czyli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będzie miała miejsce na jesieni, większa, dotycząca m.in. wyższej transparentności awansu naukowego - jest planowana wiosną 2022 r. - zapowiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.

22.10 - Szef MEiN powiedział, że jest skrajnie niezadowolony z podział środków na granty w Narodowym Centrum Nauki. Ocenił, że jest absolutnie nietransparentny, oceny grantów są skandaliczne i zapowiedział reformę agencji.

22.10 - Większość zajęć na polskich uczelniach nauczana jest w formie stacjonarnej, tylko nieliczne odbywają się zdalnie - wynika z monitoringu prowadzonego przez zespół Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

LISTOPAD

7.11 - Wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki przekazał, że poziom zakażeń koronawirusem na uczelniach jest nieco niższy, niż w szkołach. Wskazał, że być może dlatego, iż duża część studentów jest zaszczepiona.

8.11 - Konkretne projekty rozwiązań formalno-prawnych dotyczących reformy Polskiej Akademii Nauk resort nauki wypracuje wspólnie ze środowiskiem akademii do początku 2022 r. - zapowiedział wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

9.11 - Nowe ramy ewaluacji jakości działalności naukowej chcemy przygotować w planowanej na wiosnę nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

15.11 - Na wyspę Króla Jerzego dotarło 1200 ton ładunku, w tym elementy budowlane nowego gmachu Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. W 2021 roku posadowione zostaną jego fundamenty. Powstanie też stalowy szkielet tej konstrukcji. Jest szansa, że główny budynek stacji zostanie oddany do użytku w 2024 r.

24.11 - Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określaną pakietem wolności akademickiej. Zakłada ona wzmocnienie istniejących regulacji prawnych, zapewniających poszanowanie fundamentalnych praw i wolności członków wspólnoty. Nowela wywołała protesty w środowisku akademickim i wśród posłów i senatorów opozycji.

26.11 - Od 15 do 21 listopada odnotowano 1609 zakażeń wśród studentów uczelni i 1359 - wśród pracowników uczelni i instytutów PAN. W drugim tygodniu listopada (8-14 XI) odnotowano 940 zakażeń wśród studentów, a w pierwszym tygodniu - 810. Z kolei wśród pracowników uczelni i instytutów PAN było to odpowiednio 913 i 810 osób - wynika z danych monitoringu uczelni i instytutów PAN, które udostępnił szef zespołu ds. monitoringu KRASP i prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Tomasz Pietrzykowski.

30.11 - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, zakładającą rozszerzenie kręgu uczelni i uelastycznienie warunków uzyskania przez nie pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, a w następstwie zwiększenie liczby uczelni, które będą mogły kształcić przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów.

GRUDZIEŃ

3.12 - W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który zakłada złagodzenie skutków pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, która obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022 r.

6.12 - Minister edukacji i nauki poinformował, że planuje powołać zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele MEiN, związki zawodowe, reprezentanci KRASP oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem prac będzie omówienie kwestii związanych z wynagrodzeniami dla pracowników uczelni. To odpowiedź resortu na zapowiedź protestu na uczelniach w związku z brakiem podwyżek pensji.

6.12 - Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przekazał, że reprezentacja kobiet w korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk rośnie z roku na rok, ale jest ich ciągle za mało. Po ostatnich wyborach jest ich 13,2 proc. "Przed nami jeszcze długa droga" - ocenił.

10.12 - Weszła w życie nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określanej jako tzw. pakiet wolności akademickiej. Nowela zakłada, że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie stanowiło przewinienia dyscyplinarnego.