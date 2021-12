Rok 2021 - wydarzenia polityczne

Wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią w związku z presją migracyjną, udział Polski w akcji ewakuacyjnej z Afganistanu, powrót Donalda Tuska do krajowej polityki, weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy medialnej - to niektóre z wydarzeń politycznych, które zdominowały mijający 2021 r.

STYCZEŃ

4.01. - Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jako Prokurator Generalny wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją europejskiego rozporządzenia ws. mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności.

- Prezydent Andrzej Duda odwołał Krzysztofa Szczerskiego z funkcji szefa gabinetu prezydenta i powołał na to stanowisko Pawła Szrota, wcześniej sekretarza stanu w KPRP; Szczerski został wówczas mianowany pełnomocnikiem ds. utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Były wiceszef prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha poinformował, że od 1 stycznia jest zatrudniony w NBP jako doradca prezesa NBP Adama Glapińskiego.

7.01. - Po tym gdy 6 stycznia w Waszyngtonie uczestnicy manifestacji przeciwko rzekomym fałszerstwom w wyborach prezydenckich, wtargnęli do gmachu Kongresu i w wyniku zamieszek zginęło pięć osób, prezydent Andrzej Duda napisał, że "wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym; władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby; Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji".

Po zatwierdzeniu przez Kongres USA wyniku wyboru Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Kancelaria Prezydenta RP oświadczyła, że to dowód stabilności demokracji USA i potwierdzenie, że demokratyczna zmiana następuje przy urnie wyborczej, a nie przez agresywne demonstracje.

08.01. - Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, która była następstwem rekonstrukcji rządu z października 2020 r., gdy część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - już istniejącym lub nowo powołanym ministerstwom. Wątpliwości prezydenta wzbudziło m.in. zapisane w noweli podporządkowanie leśnictwa resortowi rolnictwa, a nie resortowi środowiska oraz przeniesienie do korpusu służby cywilnej podsekretarzy stanu, co oznaczałoby podwyżki dla tych urzędników. Nowela zakładała też utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które miało przejąć część obowiązków zlikwidowanego resortu sportu.

12.01. - Prezydent Andrzej Duda wręczył kończącej wówczas misję dyplomatyczną w Polsce ambasador USA Georgette Mosbacher Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

13.01. - Druga rocznica zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został raniony nożem przez Stefana W. podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zmarł następnego dnia. M.in. b. premier Donald Tusk, RPO Adam Bodnar, marszałek Senatu Tomasz Grodzki wskazywali na opieszałość w wyjaśnieniu okoliczności zabójstwa Pawła Adamowicza.

- Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że decyzją prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego rozwiązana została organizacja terenowa PiS w Wałbrzychu, a wszyscy jej członkowie zostali wykluczeni z partii. Wcześniej lokalna telewizja Dami ujawniła nagranie rozmowy dolnośląskich działaczy PiS, które ukazywało konflikt wewnątrz wałbrzyskich struktur partii. Sobolewski stwierdził później, że "panowie, którzy mają błędne pojęcie polityki i służby Polsce, już nie są w Prawie i Sprawiedliwości".

15.01. - B. premier Donald Tusk stwierdził, że nie ucieknie od politycznej roli w Polsce w przyszłości i zadeklarował, że zrobi wszystko co w jego mocy, aby jeszcze przed wyborami parlamentarnymi "pomóc w zwycięstwie i przywróceniu normalności i demokracji".

17.01. - Po zatrzymaniu w Moskwie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki zaapelowali o jego natychmiastowe uwolnienie i międzynarodową solidarność w tej sprawie, w tym szybką i jednoznaczną reakcja na poziomie Unii Europejskiej. Zatrzymanie Nawalnego potępił też szef MSZ Zbigniew Rau; politycy opozycji podkreślali, że sprzeciw wobec takich działań to obowiązek ludzi stojących po stronie demokratycznych wartości i apelowali o stanowczy głos przywódców europejskich.

18.01. - Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 obejmującą 76 mld euro i określającej w co Polska zainwestuje fundusze z UE w tym okresie.

- Do Polski 2050 przystąpił senator Jacek Bury, który wcześniej był w klubie KO. W tamtym momencie ugrupowanie miało w parlamencie dwoje reprezentantów, obok senatora Burego, również posłankę Hannę Gill-Piątek. Dwa dni później do Polski 2050 dołączyła posłanka Joanna Mucha.

19.01 - Rząd przyjął Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2021-2030 zakładający m.in. dążenie do zwiększenia do 2030 r. rocznych wydatków na pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto.

- Rząd przyjął projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej, w którym nie znalazły się zapisy dotyczące m.in. przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej oraz utworzenia Narodowego Centrum Sportu, co zakładała zawetowana wcześniej przez prezydenta nowelizacja. Projekt trafił do Sejmu, odbyło się pierwsze czytanie, w marcu planowano drugie, ale projekt został zdjęty z porządku obrad. Od tamtej pory nie podjęto dalszych prac nad projektem.

20.01. - Prezydent Andrzej Duda złożył na Twitterze gratulacje nowemu prezydentowi USA Joe Bidenowi. Dodał, że liczy na bliską współpracę z nowym amerykańskim przywódcą w umacnianiu partnerstwa strategicznego między Polską i USA.

21.01. - Sejm głosami: PiS, KO, Lewicy i KP-PSL. podjął uchwałę, w której wezwał władze Rosji do zaprzestania represji wobec Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników oraz niezwłocznego uwolnienia zatrzymanych.

- Poinformowano, że Bix Aliu jako charge d'affaires pokieruje ambasadą USA w Polsce do czasu nominacji i przyjazdu nowego ambasadora po tym, gdy placówkę opuściła Georgette Mosbacher. Wcześniej Aliu pełnił funkcję zastępcy szefa placówki.

- Sejm uchwalił ustawę o służbie zagranicznej, na mocy której m.in. utworzono nową funkcję - Szefa Służby Zagranicznej, wprowadzono zmiany w naborze do kadr do służby zagranicznej i zmianę struktury stopni dyplomatycznych.

26.01. - Odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych poświęcone Narodowemu Programowi Szczepień.

27.01. - Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne uzasadnienie wyroku z 22 października 2020 r., w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Następnie wyrok ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wyrok wywołał falę protestów w całym kraju, odbywały się one również po jego opublikowaniu.

29.01. - Wicepremier, szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński oświadczył, że po zapoznaniu się ze sprawą zakupu respiratorów w kwietniu 2020 r., może stwierdzić, iż decyzja o skorzystaniu z firmy E&K została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, które nie dostrzegały przeciwwskazań do podjęcia takiej współpracy. Firma E&K należąca według mediów do handlarza bronią, w 2020 r. podpisała z resortem zdrowia umowę na dostawę respiratorów, jednak nie wywiązała się w całości z kontraktu - dostarczyła 200 sztuk respiratorów.

LUTY

2.02. - Sąd w Moskwie skazał Aleksieja Nawalnego na trzy i pół roku w kolonii karnej ze względu na złamanie zasad zwolnienia warunkowego. "Aleksiej Nawalny stał się ofiarą prześladowań politycznych, które naruszają podstawowe zasady praworządności. Wzywam władze rosyjskie do uwolnienia pana Nawalnego i zaprzestania stosowania represji wobec jego zwolenników" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

3.02. - W wieku 93 lat zmarł działacz komunistyczny Edward Babiuch. Był członkiem Biura Politycznego KC PZPR, sekretarzem KC i premierem, a także bliskim współpracownikiem pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka.

4.02. - Europoseł Adam Bielan oraz wiceprezes ugrupowania Arkadiusz Urban zostali zawieszeni w prawach członków Porozumienia. Bielan oświadczył, że to niezgodne ze statutem, i że trzy lata wcześniej upłynęła kadencja szefa partii Jarosława Gowina, który obecnie jest uzurpatorem. To początek wielotygodniowego sporu w Porozumieniu, zakończonego rozłamem.

6.02. - Szef PO Borys Budka i prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski zaproponowali stworzenie "Koalicji 276", czyli platformy współpracy opozycji: KO, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy i PSL.

10.02. - Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił rezygnację z zajmowanego od ponad 18 lat stanowiska. Na swoje stanowisko zaproponował wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Ostatecznie przedterminowe wybory, które odbyły się 13 czerwca wygrał w I turze Konrad Fijołek.

- Zarząd Krajowy PO wezwał rządzących, by "zaprzestali ataku na niezależne media w Polsce". "Platforma Obywatelska nigdy nie poprze prawa, którego celem jest osłabianie demokracji i podważenie wolności słowa" - stwierdziły władze PO. To reakcja na fakt, że do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją miało być wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam miała trafić m.in. do NFZ. Rząd zapewniał, że projektowane rozwiązania są na razie na etapie konsultacji, ale zapowiedź zmian wywołała ostry sprzeciw dużej części mediów prywatnych. W ramach wspólnej akcji "Media bez wyboru" telewizje TVN24 i Polsat News zamiast programu nadawały specjalny komunikat. Na portalach, m.in. TVN24, Onet i Interia czytelnicy nie mogli przeczytać żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki.

11.02. - Po konsultacjach, po rozmowach, mam nadzieję, że uda się osiągnąć kompromisowe rozwiązanie, które będzie zadowalało media; nie wykluczamy, że będą jakieś zmiany w projekcie - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski pytany o projekt dot. opłaty od reklam. "Wzywam rządzących do wycofania się ze złego projektu ws. podatku reklamowego, demokratyczna większość w Senacie nie zaakceptuje zamachu na wolne media, które są fundamentem demokracji" - oświadczył w wystąpieniu telewizyjnym marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

15.02. - Do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 dołączyła dotychczasowa posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Hennig-Kloska.

17.02. - Podsumowanie 30 lat współpracy i zakreślenie planów na przyszłość, a także walka z pandemią Covid-19 i związane z tym przyspieszenie programu szczepień były najważniejszymi tematami szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli premierzy Polski Mateusz Morawiecki, Czech Andrej Babisz, Węgier Viktor Orban i Słowacji Igor Matovicz. Gościem spotkania był przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

18.02. - W szczególnie trudnych sytuacjach osobistych, po konsultacjach z psychologiem i lekarzem, to kobieta powinna podjąć tę osobistą decyzję ws. aborcji, a prawo musi jej to umożliwić - to istota przedstawionego w czwartek stanowiska PO dotyczącego aborcji. W "pakiecie dla kobiet" PO znalazły się: dostęp do edukacji seksualnej, bo "tylko wtedy macierzyństwo jest świadome", bezpłatny dostęp do antykoncepcji, dostęp bez recepty do antykoncepcji awaryjnej, finansowanie badań prenatalnych, wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, bezpłatny dostęp do metody in vitro. Małgorzata Kidawa-Błońska zaznaczyła, że prawo do aborcji obowiązywałoby do końca 12 tygodnia ciąży, w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu określonych warunków.

- Senat nie wyraził zgody na powołanie wiceszefa MSZ posła PiS Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich, na co wcześniej zgodził się Sejm.

19.02. - Stanowisko PO to plan wprowadzenia w Polsce aborcji na życzenie do 12. tygodnia; PO przesunęła się na skrajną lewicę w zakresie propozycji dot. przerywania ciąży, konserwatywne skrzydło tej partii stoi teraz przed ogromnym dylematem - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

- Senat w przyjętej uchwale wyraził zdecydowany sprzeciw "wobec ograniczania wolności i praw obywatelskich Polek i Polaków poprzez działania rządu RP, zmierzające do likwidacji niezależnych mediów". Senat wyraził też solidarność z protestującymi mediami komercyjnymi.

20.02. - Oczekuję, że zostanie zwołana konwencja partyjna, która rozpatrzy stanowisko zarządu w sprawie aborcji - mówi poseł PO Paweł Zalewski, jeden z sygnatariuszy tzw. listu konserwatystów. "Zmiana stanowiska partii w tak fundamentalnej kwestii nie może dokonywać się decyzją zarządu" - przekonuje. Liberalizacji prawa do aborcji sprzeciwia się tzw. konserwatywne skrzydło PO, które przygotowało własne stanowisko dotyczące aborcji. W liście wysłanym do zarządu grupa 21 parlamentarzystów PO zaznaczyła, że nie zgadza się na koncepcje zmierzające do zapewnienia "aborcji na życzenie", podkreślając zalety tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r.

- Premier podpisał dymisję wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego. Politycy Solidarnej Polski, w tym Janusz Kowalski krytykowali koalicjantów m.in. ws. negocjacji budżetowych z Unią Europejską, jak i to, że rząd przyjął Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, która zakłada gruntowną transformację polskiej energetyki, np. istotnie ogranicza zużycie węgla i znacząco ogranicza emisję CO2.

21.02. - Zmarł tragicznie jeden z czołowych działaczy opozycji w PRL Jan Lityński. Utonął, gdy podczas spaceru wałem przeciwpowodziowym w okolicach Pułtuska wszedł do rzeki Narew, aby ratować psa, pod którym załamał się lód. Ciało Jana Lityńskiego odnaleziono 27 lutego.

26.02. - Zaprezentowano oparty na pięciu filarach Krajowy Plan Odbudowy. Te filary to: odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki, cyfryzacja, ochrona zdrowia, mobilna, inteligentna Polska i transformacja energetyczna. "KPO to jeden z elementów wielkiego programu gospodarczego, który rząd będzie wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach" - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który ma być podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wskazuje on przeznaczenie pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje. Środki z unijnego Funduszu Odbudowy zostaną zainwestowane w: ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport oraz rozwiązania cyfrowe. Polska do końca 2026 r. otrzyma: 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek. Podczas prezentacji Krajowego Planu Odbudowy premier powiedział, że KPO "jest jednym z istotnych bardzo filarów całego naszego wielkiego programu gospodarczego", który rząd będzie "wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach".pś/

MARZEC

2.03. - Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiadając na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekł, że "kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć KRS o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo UE". Według TSUE, jeżeli sąd krajowy uzna, że te zmiany naruszają prawo UE, to ma obowiązek odstąpić od zastosowania tych przepisów. Prezes TK Julia Przyłębska uznała, że orzeczenie TSUE "oznacza naruszenie ładu konstytucyjnego RP" i wykracza "rażąco poza ustalenia traktatowe, naruszając fundamenty działalności UE jako wspólnoty suwerennych państw".

- Poseł Tomasz Zimoch złożył rezygnację z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej. Dzień później napisał na Facebooku, że KO zamiast być "szerokim ruchem, także obywatelskim", staje się "partyjnym ramieniem (PO) w Sejmie".

4.03. - Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zapowiedział kandydowanie w przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa. Wybory są konieczne po rezygnacji z tej funkcji wieloletniego włodarza tego miasta Tadeusza Ferenca.

- Koalicja Obywatelska i Lewica zażądały od rządu informacji na temat sytuacji w kopalni Turów. Dzień wcześniej Czechy złożyły do TSUE skargę na Polskę w związku z rozbudową kopalni.

8.03. - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie 14. emerytury. Rząd szacuje, że dodatkowe świadczenie jesienią otrzyma ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze.

10.03. - W PE powstały dwie delegacje europosłów polskiej lewicy - jedną z nich współtworzą: Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Marek Balt i Bogusław Liberadzki; drugą - trzej byli premierzy: Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka. Rozłam to pokłosie konfliktu między Millerem, a szefem SLD Włodzimierzem Czarzastym. Obie delegacje wchodzą w skład grupy Socjalistów i Demokratów w PE.

11.03. - Rząd złożył skargę do TSUE dot. niezgodności z traktatami europejskimi rozporządzenia ws. ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu UE. Skarga dotyczy porozumienia z grudnia 2020 r. Unijni liderzy porozumieli się wówczas ws. wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości.

- Europarlament uchwalił rezolucję, ogłaszającą UE "strefą wolności LGBTIQ". Dokument został przygotowany przez deputowanych, również polskich, z frakcji Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów, Odnowić Europę, Zielonych i Lewicy. Rezolucję skrytykował europoseł PiS Ryszard Legutko, uznając ją za "złamanie prawa europejskiego", które - jak argumentował - "mówi, że rzeczy dotyczące małżeństwa i rodziny pozostają w wyłącznej gestii państw narodowych". Zadowoleni z jej przyjęcia byli deputowani PO i Lewicy.

12.03. - Podkarpacka Rada Regionalna PiS wyraziła poparcie dla kandydatury wojewody Ewy Leniart w przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa.

13.03. - Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało 10 głównych haseł Nowego Ładu, czyli programu partii na czas po pandemii Covid-19. Program składa się z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

- Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa, zgodnie z rozporządzeniem premiera, mają się odbyć w niedzielę, 9 maja 2021 r.

15.03. - Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski poinformował o zamiarze kandydowania na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wybór nowego RPO jest konieczny, bo we wrześniu 2019 r. upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara, który pełnił obowiązki do czasu wyboru następcy.

- Konrad Fijołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa oraz szef klubu Rozwój Rzeszowa ogłosił zamiar kandydowania na prezydenta tego miasta. Jego kandydaturę poparły: KO, Lewica, PSL i Polska 2050.

16.03. - Ślubowanie poselskie złożył Łukasz Mejza, który objął mandat po zmarłej posłance PSL Jolancie Fedak. Postanowił jednak zostać posłem niezrzeszonym.

- Poseł Tomasz Zimoch (do niedawna KO) dołączył do koła parlamentarnego Polski 2050 Szymona Hołowni.

17.03. - Premier Mateusz Morawiecki z wizytą do Paryżu, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Wśród tematów rozmów znalazły się m.in. pandemia Covid-19, unijny Fundusz Odbudowy, polityka klimatyczna i sytuacja na Białorusi. Morawiecki i Macron zaapelowali do Komisji Europejskiej o to, by możliwie wszystkie szczepionki wyprodukowane w Europie pozostały w Unii Europejskiej.

- Prof. Sławomir Patyra z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej będzie wspólnym kandydatem klubów: Koalicji Polskiej - PSL oraz Koalicji Obywatelskiej na RPO. Kandydatem PiS jest poseł Bartłomiej Wróblewski, a Lewicy działacz społeczny Piotr Ikonowicz.

21.03. - Dotychczasowa wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Monika Pawłowska poinformowała, że przechodzi do Porozumienia Jarosława Gowina. Zastrzegła, że nie wstępuje do klubu parlamentarnego PiS i pozostanie posłem niezrzeszonym.

22.03. - Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Senatu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Tomasza Grodzkiego. Śledczy chcą mu postawić cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach, gdy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Grodzki, który jest profesorem nauk medycznych, chirurgiem, wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw. Leniart

24.03. - Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys została skazana na 15 dni aresztu za organizację "nielegalnej imprezy masowej". Za taką władze uznały tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki. Dzień wcześniej doszło do zatrzymania Borys. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że o tej sprawie będzie rozmawiał na najbliższym szczycie UE. Aresztowanie Andżeliki Borys potępił też charge d'affaires USA w Polsce Bix Aliu.

25.03. - W Grodnie zatrzymany został Andrzej Poczobut, działacz Związku Polaków na Białorusi i korespondent "Gazety Wyborczej". Prezydent Andrzej Duda chce kwestią zatrzymań Polaków na Białorusi zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ.

27.03. - Liderzy PO zaprezentowali założenia programu pod hasłem "Uzdrowimy Polskę". Program przewiduje m.in. kompleksowe przebadanie po pandemii wszystkich Polaków, uruchomienie 100 najlepszych szpitali, gdzie nie będzie limitów, uruchomienie szybkiej ścieżki dostępu do specjalistów oraz stworzenie oddziałów rehabilitacji pocovidowej.

29.03. - Premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym. Chodzi o "kompleksowe rozstrzygnięcie kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie". To pokłosie orzeczenia TSUE ws. nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa. Unijny Trybunał polecił polskim sądom, by nie stosowały przepisów nowelizacji, jeśli uznają, iż naruszają prawo UE.

KWIECIEŃ

1.04. - Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz liderem włoskiej Ligi Północnej Matteo Salvinim. Spotkanie dotyczyło rozwoju współpracy między ugrupowaniami liderów na arenie europejskiej. "Potrzebny jest renesans Europy i jej wartości; Europa nie może być dyktatem silniejszych" - mówił po spotkaniu premier.

6.04. - W wieku 63 lat zmarła posłanka KO Anna Wasilewska, sprawująca mandat drugą kadencję, w przeszłości m.in wiceprezydent Olsztyna. Po niej mandat objęła Anna Wojciechowska.

7.04. - Zarejestrowana została partia Polska 2050 Szymona Hołowni. Jej przewodniczącym został Michał Kobosko.

9.04. - Prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową ws. sytuacji pandemicznej COVID-19 w Polsce i procesu szczepień. Po posiedzeniu powiedział, że według szacunków do czerwca w Polsce może zostać zaszczepionych 20 mln osób.

10.04. - Odbyły się uroczystości związane z 11. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda złożył na Wawelu hołd parze prezydenckiej Lechowi i Marii Kaczyńskim. Premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także politycy koalicji rządzącej oraz opozycji upamiętnili ofiary katastrofy składając wieńce na grobach i pomnikach w różnych częściach kraju.

13.04. - Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich, negatywnie zaopiniowała kandydata KO oraz PSL - prof. Sławomira Patyrę oraz Lewicy - Piotra Ikonowicza.

- Odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. sędziów pokoju w Kancelarii Prezydenta.

14.04. - Poseł Wojciech Maksymowicz opuścił klub PiS.

15.04. - Prezydent Andrzej Duda powołał Krzysztofa Szczerskiego na szefa nowego Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

- MSZ poinformowało, że ambasadorowi Federacji Rosyjskiej w Warszawie wręczono notę dyplomatyczną zawierająca informację o uznaniu za personae non gratae trzech pracowników ambasady. "Podstawą takiej decyzji było naruszenie przez wskazane osoby warunków statusu dyplomatycznego oraz prowadzenie działań na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono w komunikacie MSZ.

16.04. - Sejm głosami koalicji rządzącej powołał Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich; później nie został on jednak zaakceptowany na to stanowisko przez Senat.

20.04. - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa reguluje m.in kwestię emerytur i świadczeń dla osób, które działały w opozycji antykomunistycznej lub były represjonowane w czasach PRL

- Do koła poselskiego Polska 2050 dołączył poseł Mirosław Suchoń.

23.04. - Rosja uznała piątkę polskich dyplomatów w Moskwie za personae non gratae.

- Prezydent Andrzej Duda wziął udział w szczycie klimatycznym pod przewodnictwem prezydenta USA Joe Bidena. W trakcie szczytu zapowiedział, że "Polska będzie budować zrównoważony i niskoemisyjny miks energetyczny w oparciu o energetykę jądrową oraz odnawialną, a także gaz".

24.04. - Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że razem z małżonką przyjął szczepionkę przeciw COVID-19.

26.04. - Rząd przedstawił projekt rozporządzenia przesuwający uzupełniające wybory samorządowe, m.in na prezydenta Rzeszowa, na czerwiec, ze względu na trudną sytuację pandemiczną.

- Politycy Lewicy wystosowali postulaty do rządu ws. Krajowego Planu Odbudowy i zaprosili rząd do dyskusji.

27.04. - Lewica porozumiała się z rządem w kwestii poparcia Krajowego Planu Odbudowy. Jej warunki - przeznaczenie 30 proc. środków dla samorządów oraz dodatkowych środków na szpitale powiatowe, a także powołanie specjalnego zespołu monitorującego wydawanie środków - zostały zaakceptowane przez stronę rządową.

- Prezydent Andrzej Duda poinformował, że razem z małżonką przyjął szczepionkę przeciw COVID-19.

28.04. - Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stopniowe luzowanie obostrzeń pandemicznych - przywrócenie edukacji stacjonarnej, otwarcie galerii handlowych, hoteli, restauracji, obiektów sportowych i instytucji kulturalnych.

- Prezes NIK Marian Banaś poinformował, że funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukanie w domu jego syna. "To konsekwencja wyników kontroli NIK dot. organizacji wyborów korespondencyjnych" - ocenił.

29.04. - Powstało koło poselskie "Polskie Sprawy" - w jego skład weszli: związani wcześniej z Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka oraz Andrzej Sośnierz związany z Porozumieniem.

- w Dzienniku Ustaw opublikowane rządowe rozporządzenie ws. "odmrażania" gospodarki i luzowania obostrzeń pandemicznych. Rozporządzanie pozwoliło na funkcjonowanie m.in instytucji kultury, obiektów sportowych czy galerii handlowych.

30.04. - Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował, że Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłacenia środków z unijnego Funduszu Odbudowy. KPO został również wysłany do Komisji Europejskiej.

MAJ

3.05. - W Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Izb Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Republiki Litewskiej z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach poza prezydentem Andrzejem Dudą udział wzięli również prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Później tego samego dnia na Zamku Królewskim odbyły się uroczystości państwowe z okazji Święta Narodowego w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z udziałem pięciorga prezydentów: Dudy, Nausedy, a także prezydenta Łotwy Egilsa Levitsa, prezydent Estonii Kersti Kaljulaid i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pięcioro liderów państw regionu podpisało wspólną deklarację, w której stwierdzono, że Europę należy budować na wartościach, takich jak wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja, rządy prawa, równość i solidarność.

- Rzecznik rządu Piotr Müller wraz z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Waldemarem Budą poinformowali, że dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały oficjalnie, w formalnej wersji złożone w Komisji Europejskiej. Każde państwo członkowskie musiało przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

4.05. - Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja przez wszystkie kraje członkowskie była konieczna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Za ratyfikacją głosowała większość posłów PiS, Koalicji Polskiej-PSL, Lewicy i Polski 2050. Zdecydowana większość klubu KO wstrzymała się w tej sprawie od głosu. Przeciw byli posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro i koła Konfederacji.

6.05. - Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i jego japoński odpowiednik Toshimitsu Motegi podpisali w Warszawie pięcioletni plan działania w ramach strategicznego partnerstwa. Dokument, opisujący polityczne, gospodarcze, obronne, naukowe i kulturalne obszary partnerstwa, wyznaczał kierunki współpracy na 5 najbliższych lat.

7.05. - Premier Mateusz Morawiecki złożył dwudniową wizytę w portugalskim Porto, gdzie reprezentował Polskę podczas Szczytu Społecznego oraz nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej

10.05. - Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w Rumunii w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli debacie prezydentów Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Bułgarii i Węgier. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO, który zaplanowano na czerwiec. W szczycie wziął udział również online prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, a także szef NATO Jens Stoltenberg.

12.05. - Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego - Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Dotychczas Szczerski pełnił funkcję szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

13.05. - Prezes NIK Marian Banaś zaprezentował raport negatywnie oceniający proces przygotowania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r., z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Centrum Informacyjne Rządu przekonywało jednak, że wszystkie decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego były zgodne z prawem.

14.05. - Zarząd Krajowy PO podjął decyzję o wykluczeniu z partii posłów Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego za działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz PO. Obaj politycy byli sygnatariuszami wcześniejszego listu ponad 50 parlamentarzystów PO i KO, w którym znalazł się m.in. apel o zmiany w Platformie.

15.05. - Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji programowej zaprezentowali Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycję, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

17.05. - Europosłanka Róża Thun po 12 latach członkostwa zdecydowała o odejściu z Platformy Obywatelskiej. Jako powód podała swój brak zgody na prowadzenie "rozgrywek partyjnych" kosztem ogólnoeuropejskich projektów. Obecnie europosłanka należy do Polski 2050.

25.05. - Prezes NIK Marian Banaś poinformował, że w związku z organizacją wyborów w trybie korespondencyjnym zarządzonych na 10 maja 2020 r. NIK skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, szefa MAP Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

26.05. - Koalicja Obywatelska w związku z kontrolą NIK dotyczącą wyborów korespondencyjnych złożyła wnioski o wotum nieufności wobec trzech ministrów. Chodzi o szefów: MAP - Jacka Sasina, MSWiA - Mariusza Kamińskiego oraz KPRM - Michała Dworczyka.

27.05. - Senat poparł ustawę ratyfikacyjną związaną z wdrożeniem Funduszu Odbudowy UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie była niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Dzień później prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę i została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

31.05. - Prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. Ratyfikacja decyzji Rady UE z 14 grudnia 2020 r. pozwoli na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19.

- Prawo i Sprawiedliwość podpisało z Kukiz'15 umowę o współpracy programowej polegającej na wzajemnym wspieraniu swoich projektów ustaw.

CZERWIEC

1.06. - Prezydent Andrzej Duda powołał zespół do opracowania projektu ustawy ws. odbudowy Pałacu Saskiego. Ustawa została uchwalona przez Sejm, a w październiku podpisana przez prezydenta.

2.06. - Prezydent Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami Virtus et Fraternitas dziewięć osób z Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, za niesienie pomocy Polakom, będącym ofiarami systemów totalitarnych XX w.

- Premier Mateusz Morawiecki odwołał Marka Zagórskiego z funkcji sekretarza stanu odpowiedzialnego za informatyzację i powołał na tę funkcję Janusza Cieszyńskiego.

- Do Sejmu wpłynął poselski projekt tzw. ustawy antykorupcyjne autorstwa Kukiz'15, a która została złożona w ramach umowy programowej między kołem Pawła Kukiza a Prawem i Sprawiedliwością. Projekt zakłada m.in. możliwość pozbawienia praw publicznych dla skazanych za korupcję. Ustawa została w październiku podpisana przez prezydenta.

7.06. - Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś złożył wniosek o upublicznienie materiałów zgromadzonych przez CBA i prokuraturę w śledztwie w jego sprawie.

9.06. - Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w mediach społecznościowych o włamaniu na jego i jego żony skrzynki mailowe. Dodał, że w tej sprawie zostały zawiadomione stosowne służby.

11.06. - Na Zamku Topacz w miejscowości Ślęza koło Wrocławia odbyło się spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Stronę polską reprezentowali marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Tematami spotkania były m.in. kwestie bezpieczeństwa regionu.

- Poseł Koalicji Obywatelskiej Kilion Munyama złożył mandat posła na Sejm RP. Munyama wygrał konkurs na stanowisko w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.

13.06. - Konrad Fijołek wygrał w I turze przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa zdobywając 56,51 proc. głosów. Fijołek był wspólnym kandydatem opozycji - KO, PSL, Lewicy i Polski 2050. Tydzień później został zaprzysiężony. Zastąpił na tej funkcji wieloletniego prezydenta miasta Tadeusza Ferenca, który złożył rezygnację z tej funkcji.

14.06. - Prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Kukiz'15 Paweł Kukiz przedstawili szczegóły porozumienia programowego obu ugrupowań. W ramach umowy formacje będą wspierać się nawzajem w głosowaniach nad ważnymi dla nich sprawami.

- Prezydent Andrzej Duda wziął udział w szczycie NATO w Brukseli, gdzie rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem, prezydentem Francji Emanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem czy premierem Kanady Justinem Trudeau. Tematem były m.in. współpraca militarna i bezpieczeństwo.

15.06. - Sejm powołał senator niezależną Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kontrkandydatem był prof. Marcin Wiącek, popierany przez opozycję. 18 czerwca Staroń nie zyskała poparcia Senatu i potrzebne było wznowienie procedury.

- Sejm w przyjętej uchwale wezwał rządy państw UE i NATO do działań na rzecz przerwania budowy Nord Stream 2.

16.06. - Podczas tajnych obrad Sejmu przedstawiona została informacja rządu dotycząca cyberataków na Polskę.

- Wykluczony z PO poseł Ireneusz Raś dołączył do klubu Koalicji Polskiej - PSL.

17.06. - Prezydenci Polski Andrzej Duda i Niemiec Frank-Walter Steinmeier rozmawiali w Warszawie z okazji 30. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

- Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił powołanie stowarzyszenia samorządowego Ruch Wspólna Polska.

18.06. - Wicepremier Jarosław Kaczyński po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi mu przez ABW i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poinformował, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie byli przedmiotem ataku cybernetycznego.

- Grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. uprawnień unijnego Trybunału Sprawiedliwości do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych w sprawach m.in. sądownictwa państw członkowskich.

- Prezydent Andrzej Duda poinformował, że generał Rajmund Andrzejczak pozostanie szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na drugą kadencję.

20.06. - Europoseł Adam Bielan poinformował o powołaniu Partii Republikańskiej. W jej skład weszli byli politycy Porozumienia. Partia weszła w skład Zjednoczonej Prawicy.

- Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w spotkaniu szefów ministerstw obrony narodowej Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Gdyni.

22.06. - Senator Kazimierz Michał Ujazdowski dołączył do klubu Koalicji Polskiej-PSL. Wcześniej był w klubie Koalicji Obywatelskiej.

24.06. - Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, szefa MAP Jacka Sasina, szefa KPRM Michała Dworczyka. Wnioski były reakcją opozycji na raport Najwyższej Izby kontroli w sprawie organizacji ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, które nie doszły do skutku.

- Sejm odrzucił wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (Pis). Wniosek miał związek z jego słowami na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

25.06. - Troje posłów Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusza Czartoryskiego odeszło z klubu PiS i utworzyli koło "Wybór Polska". Janowska i Czartoryski później wrócili do klubu PiS, a Girzyński dołączył do koła Polskie Sprawy.

27.06. - Jarosław Gowin został wybrany prezesem Porozumienia na kolejną kadencję.

30.06. - W Katowicach odbył się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki przekazał roczną prezydencję premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. W szczycie wzięli też udział premier Czech Andrej Babisz i premier Słowacji Eduard Heger. Szefowie rządów V4 podsumowali współpracę z ostatniego roku i omawiali najważniejsze tematy na przyszłość.

LIPIEC

01.07. - Szef MSZ Zbigniew Rau powołał Arkadego Rzegockiego na stanowisko Szefa Służby Zagranicznej; będzie on jako pierwszy pełnił tę funkcję utworzoną na podstawie ustawy o służbie zagranicznej.

- Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Borczu (Pomorskie) start rządowego funduszu Polski Ład. Poinformował, że fundusz to 20 miliardów złotych w pierwszej, pilotażowej transzy. Dodał, że to bezprecedensowe, niespotykane w historii Polski wsparcie na poziomie od 80 do aż 95 proc. finansowania inwestycji.

03.07. - Podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej szef PO Borys Budka ogłosił, że przekazuje stery w partii Donaldowi Tuskowi. Były premier w swoim wystąpieniu nazwał polityków PiS "groteskową grupą ludzi", a rządy Zjednoczonej Prawicy - "parodią dyktatury". "Idziemy po zwycięstwo, bo się was (PiS-u - PAP) nie boimy" - mówił Tusk. Budka złożył też rezygnację z funkcji szefa PO, a była premier Ewa Kopacz i europoseł Bartosz Arłukowicz z funkcji wiceprzewodniczących. Na wiceprzewodniczących PO zostali wybrani Tusk i Budka; zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Donald Tusk.

- Jarosław Kaczyński został ponownie wybrany na prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas Kongresu tej partii. Po ogłoszeniu wyników zapowiedział, że po raz ostatni staje na czele PiS.

04.07 - Premier Mateusz Morawiecki, b. premier, europosłanka Beata Szydło, europoseł Joachim Brudziński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz poseł Antoni Macierewicz zostali wybrani przez Radę Polityczną PiS na wiceprezesów ugrupowania

07.07. - Prezydent Andrzej Duda przekazał marszałek Sejmu Elżbiecie Witek projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

- grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji tzw. nowelizację ustawy medialnej. W projekcie wskazano m.in, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt jest skierowany przeciwko stacji TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii. Złożenie projektu wywołało sprzeciw opozycji, stacji TVN, a także spowodowało liczne krytyczne komentarze z zagranicy, w tym z USA. Sejmowa komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu pod koniec lipca. 11 sierpnia nowela została uchwalona; we wrześniu Senat zdecydował o jej odrzuceniu. 17 grudnia Sejm odrzucił weto Senatu. Nowela trafiła teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

08.07. - Sejm powołał prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Nowy RPO został wybrany w szóstej próbie, kilka miesięcy po upływie kadencji Adama Bodnara. Wiącek został zgłoszony przez klub Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści, klub Lewicy, klub Prawo i Sprawiedliwość, oraz koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy. Po decyzji Sejmu ws. nowego RPO wybór ten zaakceptował Senat i Wiącek po złożeniu ślubowania pod koniec lipca objął urząd.

13. 07. - Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w swej kancelarii: odwołał Krzysztofa Szczerskiego z funkcji szefa Biura Polityki Międzynarodowej i powołał na to stanowisko Jakuba Kumocha; Bogna Janke została sekretarzem stanu w KPRP odpowiedzialnym za dialog społeczny.

14.07. - Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych podjęła wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosario Silva de Lapuerta. Komisji Europejska wniosła 1 kwietnia 2021 r. skargę do TSUE uznawszy, że obowiązujące polskie przepisy naruszają prawo Unii. Według KE, nowelizacja m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w Polsce w lutym 2020 r. "zakazała wszystkim sądom krajowym badania spełnienia wymogów Unii dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy".

17.07. - Zarząd Nowej Lewicy podjął uchwałę o powołaniu dwóch frakcji: Sojuszu Lewicy Demokratycznej i frakcji Wiosna. 9 października odbył się kongres zjednoczeniowy obu ugrupowań. Historia połączenia SLD i Wiosny sięga 2019 r., kiedy po wyborach parlamentarnych partie zdecydowały o zjednoczeniu, a nowe ugrupowanie powstanie na bazie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do którego wstąpią członkowie partii Biedronia.

21.07. - Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że gazociąg Nord Stream 2 to projekt, który pomaga zbroić się Rosji. "Zmiana o 180 stopni stanowiska USA ws. Nord Stream2 zdumiała wiele krajów; wyrażam dezaprobatę, że nasi sojusznicy egoistycznie podeszli do budowy tego gazociągu" - powiedział premier. Była to reakcja na informację, że administracja prezydenta USA Joe Bidena i niemieckie MSZ ogłosiły we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat gazociągu Nord Stream 2. W ramach umowy, USA wstrzymują nakładanie sankcji na NS2, zaś Niemcy zainwestują w ukraińskie projekty i zobowiążą się do sankcji w razie wrogich działań Rosji. Amerykańsko-niemieckie porozumienie w sprawie budowy Nord Stream 2 skrytykował też m.in. prezydent Andrzej Duda.

22.07. - Były przewodniczący PO, wiceszef partii Borys Budka został wybrany przez aklamację, na wniosek lidera PO Donalda Tuska, szefem klubu Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej rezygnację z tej funkcji złożył Cezary Tomczyk.

30.07. - Do sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich wpłynął wniosek ws. uchylenia immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK wystąpił do marszałek Sejmu Prokurator Generalny. Śledczy chcą postawić Banasiowi kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. 10 sierpnia komisja zdecydowała, że zwróci się do prokuratury z wnioskiem o udostępnienie akt postępowania prowadzonego ws. Mariana Banasia. Do czasu otrzymania akt posiedzenie komisji zostało przerwane.

- W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta, wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu i parlamentarzystów. Premier i marszałkowie będą zarabiać ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie po 12 tys. zł.

31.07. - Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) poinformował, że jest gotowy projekt ustawy o podwyżkach dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych, a także dla Prezydenta RP i byłych prezydentów.

SIERPIEŃ

2.08. - PiS złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dotyczący urealnienia wartości świadczeń przysługujących Prezydentowi RP i byłym Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego.

- Białoruska biegaczka Kryscina Cimanouska otrzymała polską wizę humanitarną; kilka dni później przyleciała do Polski. Wcześniej Cimanouska informowała, że - w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju - została odsunięta od udziału w olimpiadzie w Tokio, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do wylotu na Białoruś.

4.08. - Premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował Annę Kornecką (Porozumienie) z funkcji wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Powodem było "zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego". Ówczesny wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin oświadczył, że niekonsultowana z nim decyzja narusza umowę koalicyjną.

6.08. - I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wydała zarządzenia ograniczające działalność Izby Dyscyplinarnej w odniesieniu do sędziów; to pokłosie lipcowej decyzji TSUE ws. zawieszenia postępowań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec sędziów.

- Premierzy Polski i Litwy - Mateusz Morawiecki i Ingrida Szimonyte - potępili we wspólnym oświadczeniu wykorzystywanie przez reżim Alaksandra Łukaszenki nielegalnej migracji w celu wywieranie presji politycznej na UE i jej poszczególne państwa członkowskie. Premierzy wezwali instytucje UE "do wykorzystania wszelkich dostępnych im środków w celu jak najszybszego przecięcia nowego szlaku nielegalnej migracji".

7.08. - Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w rozmowie z PAP likwidację Izby Dyscyplinarnej w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie; zapowiedział też, że we wrześniu pojawią się pierwsze propozycje w tej sprawie. Kaczyński mówił też w wywiadzie m.in., że powinno zostać podpisane porozumienie wszystkich partii dotyczące zdecydowanych działań w walce z epidemią.

- Zarząd Porozumienia Jarosława Gowina oświadczył, że nie poprze zmian podatkowych, zmian w finansowaniu samorządów i zmian w prawie medialnym bez uwzględnienia ich postulatów. Od tego uzależniamy nasze pozostanie w Zjednoczonej Prawicy - przekazano.

10.08. - Premier Mateusz Morawiecki skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Gowin i członkowie Porozumienia pracowali w niewystarczającym tempie nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowali "nierzetelne działania" dotyczące reformy podatkowej - uzasadniono. W odpowiedzi Gowin oświadczył, że jego dymisja wynika "z wierności programowi Zjednoczonej Prawicy" oraz "jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i końcem ZP".

Dzień później Andrzej Duda odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i szefa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W reakcji na tę decyzje partia opuściła koalicję Zjednoczonej Prawicy.

11.08. - Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas posiedzenia Sejmu zarządziła reasumpcję głosowania nad odroczeniem obrad Izby. Było to poprzedzone kilkoma przegranymi przez PiS głosowaniami w Sejmie, w wyniku których opozycji udało się uzupełnić porządek obrad o kilka punktów, m.in. o informację nt. Krajowego Planu Odbudowy.

12.08. - Z Porozumienia wystąpili: Marcin Ociepa (wiceszef MON), Wojciech Murdzek (wiceminister edukacji i nauki), Mieczysław Baszko i Grzegorz Piechowiak. Pozostali w partii posłowie utworzyli w Sejmie koło. Do dymisji - w związku z odwołaniem Gowina z rządu - podała się wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

14.08. - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego przewidującą m.in., że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia.

W odpowiedzi szef izraelskiego MSZ Jair Lapid nazwał ustawę "niemoralną" i "antysemicką". Lapid polecił charge d'affaires ambasady Izraela w Warszawie, aby "natychmiast wrócił do Izraela na konsultacje, na czas nieokreślony". Zasugerował też, by ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski przedłużył wakacje i nie wracał do kraju urzędowanie.

Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że decyzja Izraela jest bezpodstawna i nieodpowiedzialna, a słowa Lapida "budzą oburzenie każdego uczciwego człowieka". Szef rządu podkreślił, że "dzika reprywatyzacja doprowadziła w Polsce do wielu ludzkich tragedii". Dzień później polski MSZ poinformował, że - w reakcji na nieuzasadnione działania Izraela - ambasador RP w Izraelu do odwołania pozostanie w kraju.

15.08. - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

- Z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. "Zapewniam, że będę cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad - wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, a także równego traktowania" - powiedział prezydent.

- Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o wystawieniu wiz humanitarnych dla 45 osób, które współpracowały z Polską w Afganistanie oraz dla członków ich rodzin; przekazał też, że podjęta została decyzja o wysłaniu do Afganistanu samolotów, by ewakuować obywateli polskich i pracowników naszej misji wojskowej w Afganistanie. Po tym, jak USA wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. Państwa UE i NATO ewakuowały swych obywateli z Afganistanu.

17.08. - Rząd skierował do KE odpowiedź ws. Izby Dyscyplinarnej, informując, że Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów. Poinformowano przy tym o planach likwidacji Izby w obecnej postaci. W lipcu TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE i zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących uprawnień Izby.

18.08. - Premier przedstawił propozycje Polskiego Ładu dla samorządów; wśród nich znalazły się m.in. dodatkowe 8 mld zł w IV kwartale na 2022 r. i subwencja ogólna na poziomie ok. 146 mld zł.

- Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie o użyciu polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie, który miał wspomóc ewakuację z tego kraju po tym, gdy dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie.

20.08. - Były szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski objął funkcję reprezentanta Polski przy ONZ w Nowym Jorku.

21.08. - Wspólne stanowisko przyjęli premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, w którym podkreślono, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i zorganizowany przez reżim Łukaszenki; wezwano też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.

- Prezydent Andrzej Duda złożył trzydniową wizytę na Ukrainie, podczas której uczestniczył w szczycie Platformy Krymskiej, w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy; wziął też udział w przekazaniu Ukrainie pomocy solidarnościowej (sprzętu medycznego oraz szczepionek przeciw COVID-19).

22.08. - MSZ poinformował - w związku z trudną sytuację migrantów przebywających na terytorium Białorusi - skierował do białoruskiego odpowiednika notę dyplomatyczną, deklarującą gotowość skierowania na miejsce konwoju z pomocą humanitarną. Strona polska poinformowała później, że Białoruś odmówiła wpuszczenia konwoju.

23.08. - Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że rozpoczną się prace nad budową płotu na granicy polsko-białoruskiej; jak przekazał, będzie on zbudowany z zasieków i będzie miał 2,5 m wysokości.

24.08. - Prezydent Andrzej Duda ocenił na antenie TVP Info, że tzw. nowela medialna "to jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów". Ocenił też, że "repolonizacja mediów" powinna odbywać się na drodze rynkowej. Odnosząc się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, prezydent powiedział, że to "akcja o charakterze hybrydowym, realizowana przez władze Białorusi".

26.08. - Zakończyła się akcja ewakuacyjna, którą rząd zorganizował dla Polaków i ich współpracowników z Afganistanu. Premier poinformował, że przewieziono ponad 1100 osób, z czego 937 to Afgańczycy, a wśród ewakuowanych było ok. 300 kobiet i i 300 dzieci.

- Senatorowie ugrupowań opozycyjnych wystosowali "oświadczenie w sprawie obrony wolnych mediów w Polsce". "Nie poprzemy zmiany ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej +Lex TVN+" - poinformowali w nim. Ich zdaniem, tzw. ustawa medialna łamie "podstawowe wartości państwa prawa, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska".

27.08. - Do Polski wrócili żołnierze Wojska Polskiego, którzy ewakuowali uchodźców z Afganistanu, polskich sojuszników i personel organizacji międzynarodowych. "Jesteśmy dumni z ich służby, profesjonalizmu i poświęcenia! Witajcie w domu! - oświadczył premier Morawiecki.

- W miasteczku akademickim w Kortowie w Olsztynie odbył się, zainicjowany przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, kilkudniowy Campus Polska Przyszłości. Najważniejsze, żebyśmy mogli być dumnymi obywatelami w naszym kraju, świadomymi naszych praw - mówił Trzaskowski. Z kolei szef PO Donald Tusk, nawiązując do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, mówił, że "nikt nie chce żyć w kraju, w którym władza stawia dylemat: bezpieczeństwo albo człowieczeństwo".

30.08. - Odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej poświęcone przygotowaniom do nowego roku szkolnego. "Jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia; uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne, to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tę odpowiedzialność powinien ponosić sam" - mówił prezydent Andrzej Duda.

31.08. - Premier poinformował, że rząd postanowił wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie dwóch województw: lubelskiego i podlaskiego, w związku z presją migracyjną ze strony Białorusi. Uzasadniał, że dzięki temu "będziemy mogli lepiej zapewnić jakość szczelności naszej granicy i zapobiegać agresywnym działaniom, prowokacjom, które są cały czas prowadzone i nasilane ze strony reżimu Łukaszenki". Plan wprowadzenia stanu wyjątkowego skrytykowała większość opozycji parlamentarnej; politycy opozycji ocenili m.in., że rządzący chcą ukryć, że sobie nie radzą.

WRZESIEŃ

2.09 - Prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Pas ten objął 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy. Konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego prezydent i rząd uzasadniali sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową" oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad. 6.09 Sejm nie uchylił rozporządzenia prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Wnioski w tej sprawie złożyły Lewica i Koalicja Obywatelska.

3.09 - Byli posłowie Porozumienia: Marcin Ociepa, Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć założyli stowarzyszenie OdNowa RP, które będzie działało w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.

4.09 - W Warszawie odbył się pierwszy kongres ruchu Polska 2050. Lider ruchu Szymon Hołownia przedstawiał główne założenia programu formacji, m.in.: głosowanie w wyborach samorządowych od 16 roku, likwidację Funduszu Kościelnego i zastąpienie go dobrowolnym odpisem podatkowym oraz likwidację kuratoriów i podwyżki dla nauczycieli. Trzymanym w tajemnicy gościem specjalnym kongresu okazała się "Jaśmina", aplikacja polityczna, umożliwiająca bezpośredni wpływ na program ruchu.

6.09 - Pomysłodawcy ustanowienia 27 grudnia - rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego - świętem państwowym przekazali prezydentowi apel w tej sprawie. "Święto narodowe należne jest Wielkopolanom i bohaterom, którzy podczas powstania odzyskali Wielkopolskę dla naszego kraju" - ocenił prezydent Andrzej Duda. 23 listopada Andrzej Duda podpisał w Poznaniu ustawę o ustanowieniu 27 grudnia nowego święta państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

9.09 - Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Karpaczu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. "Stabilność, suwerenność, bezpieczeństwo to nie tylko hasła, to zasady polityki międzynarodowej, którymi kieruje się Polska; wierzę, że razem z ukraińskimi partnerami będziemy dbali właśnie o te wartości" - mówił premier po tym spotkaniu.

10.09 - 52 senatorów wydało oświadczenie ws. znaczenia członkostwa Polski w UE. "Krytycznie oceniamy coraz mocniejsze głosy przedstawicieli rządu RP oraz partii go tworzących o możliwym opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej; w interesie Polski jest wzmocnione członkostwo w Unii" - podkreślono.

Senatorowie uznali za "groźne i sprzeczne z polską racją stanu" wypowiedzi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o rzekomej "agresji i wojnie hybrydowej ze strony UE wymierzonej w polski system prawny i system demokratyczny" oraz szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, że w sprawie członkostwa Polski w UE "musimy szukać rozwiązań drastycznych, które pokazali Brytyjczycy".

- Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. "Frank-Walter Steinmeier zapewnił, że Niemcy jednoznacznie potępiają działania Alaksandra Łukaszenki na granicy UE i że możemy liczyć na ich pełne wsparcie" - poinformował prezydent po rozmowie.

11.09 - Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Była to ostatnia podróż do Polski Angeli Merkel jako kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. "Mamy pełne wsparcie rządu niemieckiego, aby bronić Europy przed nielegalną imigracją" - mówił Morawiecki na wspólnej konferencji z Merkel. Kanclerz Niemiec podkreśliła, że nie do zaakceptowania są hybrydowe ataki Białorusi, realizowane za pomocą ludzi.

12.09 - Na Kongresie Założycielskim Partii Republikańskiej wybrano władze krajowe ugrupowania: prezesem partii został Adam Bielan, a przewodniczącym Rady Krajowej Karol Rabenda.

15.09 - Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP, wykluczającą możliwość Polexitu.

16.09 - Marszałek Sejmu Elżbieta Witek złożyła zawiadomienie do prokuratury dotyczące wypowiedzi posła Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji groził z mównicy sejmowej ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. "Będziesz pan wisiał" - krzyknął, wygrażając palcem w kierunku siedzącego w ławach rządowych ministra.

- Sejm odrzucił wniosek PSL o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy.

17.09 - W Warszawie pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premier Litwy Ingridy Szimonyte odbyły się polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe.

- Sejm uchwalił tzw. ustawę antykorupcyjną. Została ona przygotowana przez posłów koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia i poparta przez PiS w ramach umowy politycznej zawartej między oboma ugrupowaniami.

18.09 - Lider PO Donald Tusk podczas konwencji PO w Płońsku zaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu zmianę art. 90 konstytucji i wpisanie do niej, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich głosów.

20.09 - "Mamy do czynienia ze zorganizowanym szturmem na polską granicę, ale my się na pewno nie ugniemy. Będziemy umacniać nasze instalacje ochronne i zabezpieczające; polskiej granicy będziemy bronili z całą determinacją" - zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Dzień wcześniej w rejonie przygranicznym znaleziono zwłoki trzech osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.

- Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska została zobowiązana przez Trybunał Sprawiedliwości UE do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. "Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów; wstrzymanie jej prac zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego; kara finansowa, o której mówi TSUE jest nieproporcjonalna do sytuacji i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym" - oświadczył rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

22.09 - Wiceprzewodniczący PO Borys Budka i Tomasz Siemoniak oddali się do dyspozycji szefa PO Donalda Tuska. Sprawa miała związek z udziałem obu polityków w urodzinach dziennikarza Roberta Mazurka i zdjęciami z tego spotkania opublikowanymi przez dziennik "Fakt".

28.09 - Rada Ministrów podjęła decyzję o zwróceniu się do prezydenta w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego o 60 dni. "Wydaje się, że przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 60 dni będzie uzasadnione" - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z szefami MSWiA, MON i Straży Granicznej.

30.09 - Lewica złożyła doniesienie do prokuratury na ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę w związku z kontrolą NIK, która wykazała nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Dymisji ministra sprawiedliwości zażądali z kolei posłowie Koalicji Obywatelskiej. Według NIK łączna wartość środków wydanych niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie lub nierzetelnie wyniosła ponad 280 mln zł.

- Sejm zgodził się na przedłużenie o 60 dni, do 30 listopada, stanu wyjątkowego na części obszaru województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią.

PAŹDZIERNIK

1.10 - Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie przedłużające o 60 dni stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią.

- Lider PO Donald Tusk poinformował, że posłowie PO składają w Sejmie projekt zmiany konstytucji gwarantujący, że tylko w referendum lub większością 2/3 głosów w Sejmie i w Senacie może zapaść decyzja o wyjściu Polski z UE.

- B. posłanka Lewicy posłanka Monika Pawłowska wstąpiła do Klubu Parlamentarnego PiS.

4.10 - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem; politycy rozmawiali o Inicjatywie Trójmorza.

- Szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu spotkał się w Warszawie z szefem MSZ Zbigniewem Rauem; zadeklarował współpracę Turcji z Polską w zakresie zwalczania nielegalnej migracji obywateli państw arabskich, którzy przez Białoruś próbują dotrzeć do Polski.

5.10 - Prezydenta Andrzej Duda uczestniczył w Warsaw Security Forum.

­- Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską; tematem rozmów były wydarzenia na granicy z Białorusią.

- Szef MSZ Zbigniew Rau spotkał się w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą; rozmowa dotyczyła kwestii bilateralnych oraz wyzwań dla bezpieczeństwa w regionie.

6.10 - Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w szczycie UE-Bałkany Zachodnie na Zamku Brdo w Słowenii.

- Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego orzekł, że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Skargę w tej sprawie złożył sędzia Waldemar Żurek. Premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do tego orzeczenia ocenił, że stanowi ono próbę uderzenia w stabilność polskiego systemu społeczno-prawnego, i jest próbą jego destabilizacji.

- Na konferencji prasowej dotyczącej konsekwencji wprowadzenia "Polskiego Ładu samorządowcy z całej Polski, m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenili, że rządzący chcą ograniczyć ich władzę i zabrać pieniądze.

- Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau spotkał się z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid; rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa w regionie.

- Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Marka Magierowskiego na ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej Magierowski był ambasadorem RP w Izraelu.

7.10. - Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP. Opozycja oceniła, że orzeczenie to zostało wydane na polityczne zamówienie obozu władzy.

- Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rik Daems wystąpił w Senacie; poruszył tematy praworządności, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz praw osób LGBT.

- Odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych poświęcone sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił na konferencji prasowej, że na polską granicę trwa atak. Jak dodał, nie ma naporu ze strony uchodźców, na granicę przywożeni są migranci ekonomiczni.

8.10 - Charge d'affaires Ambasady Republiki Białorusi w Polsce Alaksandr Czasnouski został wezwany do polskiego MSZ w związku z incydentami na granicy polsko-białoruskiej, m.in. strzałami w kierunku patrolu Straży Granicznej.

9.10 - W Warszawie odbył się kongres zjednoczeniowy Nowej Lewicy - ugrupowania, które powstało z SLD i Wiosny. Współprzewodniczącymi partii zostali Włodzimierz Czarzasty (wcześniej SLD) oraz Robert Biedroń (wcześniej Wiosna).

- w Przysusze (woj. mazowieckie) odbyła się konwencja PiS, podczas której prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawili nowy program przygotowywany z myślą o wsi i rolnikach.

10.10 - Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się manifestacja zwołana przez lidera PO Donalda Tuska w reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE. Tusk powiedział, że partia rządząca już bez "owijania w bawełnę" podjęła decyzję o wyprowadzeniu Polski z UE. Oprócz polityków przemawiali też b. RPO Adam Bodnar i liderka Strajku Kobiet Marta Lempart. Głos zabrała też weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Podobne manifestacje odbyły się w całym kraju.

- Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w odpowiedzi, że "Polexit to fake news". Zapewnił, że wszelkie zobowiązania wynikające z prawa Unii Europejskiej pozostają w mocy.

12.10. - Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że ministrem sportu zostanie poseł Kamil Bortniczuk (Partia Republikańska), a poseł Łukasz Mejza (niezrz.) - wiceministrem tego resortu.

16.10. - Sąd Najwyższy będzie niewielki, jego zadaniem będzie porządkowanie orzecznictwa; kasacje będą w dużych sądach regionalnych; sądy, które dotąd były sądami rejonowymi, będą filiami sądów okręgowych - zapowiedział w rozmowie z RMF FM prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do reformy sądownictwa.

18.10. - Premier Mateusz Morawiecki skierował list do unijnych przywódców, w tym m.in. do prezydentów i premierów krajów UE. "Polska pozostaje lojalnym członkiem UE, ale jej przyszłości zagraża niebezpieczne zjawisko stopniowego przeobrażanie się w podmiot, który miałby przestać stanowić sojusz wolnych, równych i suwerennych państw" - przekazał.

- Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem m.in. o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i o stosunkach Polski z Komisją Europejską po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

19.10. - Premier Mateusz Morawiecki podczas debaty Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zainicjowanej po wyroku polskiego TK w sprawie nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym zaproponował utworzenie dodatkowej izby TSUE składającej się z sędziów wybieranych przez sądy konstytucyjne krajów UE. Podkreślał, że prawo UE jest nadrzędne wobec ustaw krajowych, ale nie konstytucji.

- Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Wilnie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. "W związku z hybrydowym atakiem wobec Polski, Litwy, Łotwy i szeroko pojętej UE oczekujemy solidarności i tego, że Rada Europejska podejmie decyzje co do dalszych sankcji wobec reżimu białoruskiego" - oświadczył.

20.10. - Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował, że pozostawia wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego bez biegu uzasadniając, że wniosek nie został poprawiony, o co wnioskował Senat.

22.10.- Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie przedstawił informację nt. sytuacji na wschodniej granicy Polski; poinformował też, że Polska planuje kolejny etap reformy wymiaru sprawiedliwości. Unijni liderzy rozmawiali m.in. o podwyżce cen energii, polityce migracyjnej i walce z pandemią.

23.10 - W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, komendanta głównego Straży Granicznej gen. Tomasza Praga, szefa MON Mariusza Błaszczaka, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz wiceszefa MSZ Marcina Przydacza. Spotkanie było poświęcone sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Prezydent Duda po otrzymaniu raportu od rządu i służb o aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, zwrócił się z inicjatywą o przygotowanie i wysłanie transportu z pomocą humanitarną.

- Platforma Obywatelska wybrała Donalda Tuska na przewodniczącego partii, wybrała także szefów regionów i powiatów.

26.10 - Prezydent Andrzej powołał Henryka Kowalczyka na stanowisko wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi; Kamila Bortniczuka - na ministra sportu i turystyki, a Piotra Nowaka na stanowisko ministra rozwoju i technologii. Annę Moskwa została ministrem klimatu i środowiska, a Grzegorz Puda - ministrem funduszy i polityki regionalnej.

- Wicepremier Jarosław Kaczyński i przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz szef MON Mariusz Błaszczak przedstawili założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny. Ma ona wprowadzić mechanizm pozyskania dodatkowych funduszy na uzbrojenie i umożliwić zwiększenie liczebne Wojska Polskiego.

27.10 - Prezydent Andrzej Duda w Paryżu spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rozmowy obu przywódców dotyczyły współpracy w kwestiach gospodarczych, w zakresie polityki bezpieczeństwa i współpracy obu krajów w ramach UE oraz ochrony granicy Unii.

28.10 - Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o zawarciu umowa politycznej między PiS a stowarzyszeniem OdNowa o współpracy we wspólnym klubie. Będziemy wspólnie startowali w wyborach; w porozumieniu są zawarte uzgodnienia dotyczące kandydata na prezydenta Warszawy - podał.

- Paweł Zalewski dołączył do koła Polski 2050. Wcześniej należał do klubu KO.

29.10 - PiS zawarło umowę o współpracy z Partią Republikańską; podjęto decyzję o wspólnym starcie w kolejnych wyborach.

- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego i innych ustaw, tzw. ustawę antykorupcyjną. Przewiduje ona m.in. zakaz łączenia przez parlamentarzystów i samorządowców mandatu z pracą w instytucjach i spółkach państwowych.

LISTOPAD

1.11. - Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. W swoim przemówieniu mówił, że "by zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu. Premier przypomniał, że nie wszyscy zaczynamy od tego samego punktu. "Natomiast wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie - transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi" - podkreślił. Premier rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem o wyzwaniach klimatycznych oraz sprawach związanych z bezpieczeństwem, także energetycznym.

2.11. - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Zakłada ona, że na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE powstanie bariera zabezpieczająca przed nielegalną migracją. Zapora ma kosztować łącznie 1 mld 615 mln zł.

4.11. - Prezes NBP Adam Glapiński został laureatem specjalnej Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP za utrzymanie stabilności systemu bankowego w kryzysie spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2.

- prezydent Andrzej Duda podpisał inicjatywę ustawodawczą dot. projektu ustawy o sądach pokoju oraz projektu ustawy - przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju.

8.11. - W BBN odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada nt. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wziął w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak oraz szef BBN Paweł Soloch.

9.11. - Premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak i szef MSWiA Mariusz Kamiński przedstawili w Sejmie informację na temat sytuacji na granicy z Białorusią oraz podejmowanych działań.

- Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o sytuacji na granicy z Białorusią. Wyraził solidarność NATO z RP i sojusznikami w regionie.

10.11. - Kwatera Główna NATO przekazała, że kraje sojusznicze NATO są w pełni solidarne z Polską i innymi sojusznikami, dotkniętymi instrumentalizacją migrantów przez Białoruś.

- Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem; głównym tematem rozmów był kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej.

11.11. - W całym kraju odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Prezydent Andrzej Duda odznaczył cztery osoby Orderem Orła Białego: działaczkę podziemnej Solidarności, współzałożycielkę Wolnych Związków Zawodowych Joannę Dudę-Gwiazdę, działacza opozycji demokratycznej w PRL i kapelana Solidarności ks. Stanisława Małkowskiego, poetę Leszka Długosza oraz poetę i wydawcę Jana Polkowskiego. Centralne obchody rocznicowe odbyły się w przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości zorganizowany.

16.11. - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie. Zgodnie z nią kwota wolna od podatku w PIT wzrośnie do 30 tys. zł, a opodatkowane stawką 32 proc. będą dochody powyżej 120 tys. zł.

- W BBN odbyła się kolejna narada ws. sytuacji na granicy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, szefów resortów, służb oraz Sił Zbrojnych.

- Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Czarnogórze, gdzie polski przywódca spotkał się m.in. z prezydentem tego kraju Milo Djukanoviciem.

17.11. - Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat sytuacji na granicy białoruskiej oraz koordynacji reakcji unijnej na aktualny etap kryzysu na zewnętrznych granicach UE.

18.11. - Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Macedonii Północnej; prezydent RP spotkał się m.in. z prezydentem tego kraju Stevo Pendarovskim.

- Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierami Iraku Mustafą al-Kadhimim oraz regionalnego rządu Kurdystanu - Masrourem Barzanim; rozmowy dotyczyły kryzysu migracyjnego na granicy Polski i Białorusi.

19.11. - Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines. Tematem rozmów była bliska współpraca z USA w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

21.11. - Premier Mateusz Morawiecki odbył serię spotkań z europejskimi liderami w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią. Tego dnia rozmawiał z premier Estonii Kają Kallas, szefową litewskiego rządu Ingridą Szimonyte oraz premierem Łotwy Kriszjanisem Karinszem.

23.11. - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu 27 grudnia nowego święta państwowego - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

25.11. - Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem m.in. na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak podkreślił prezydent, ma tam miejsce atak hybrydowy wspierany przez władze rosyjskie.

- Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne są przepisy ws. oświadczeń majątkowych najważniejszych urzędników państwowych odnoszące się do majątku ich dzieci, dzieci ich małżonka i dzieci przez nich przysposobionych.

- Szef polskiego rządu w ramach spotkań z europejskimi przywódcami odwiedził Berlin. Rozmawiał z kanclerz Merkel m.in. o bieżącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej oraz koordynacji odpowiedzi państw europejskich i członków NATO na działania hybrydowe ze strony reżimu Alaksandra Łukaszenki.

- Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował pierwszą serię działań, które mają zamortyzować uderzenie inflacyjne. Chodzi m.in. o wprowadzenie dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych i obniżkę cen paliw. Działania antyinflacyjne to koszt ok. 10 mld zł.

26.11. - Szef polskiego rządu w ramach spotkań z europejskimi przywódcami odwiedził Londyn, gdzie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii. Głównym tematem rozmów polityków była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, będącej jednocześnie granicą UE.

29.11. - Przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych spotkali się z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie służyło m.in. przedstawieniu sytuacji na granicy z Białorusią.

- Prezydent Andrzej Duda w Budapeszcie uczestniczył w spotkaniu przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Czech, Węgier i Słowacji.

30.11. - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwiła m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej.

GRUDZIEŃ

02.12. - Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Projekt zakładał, że przerwanie ciąży może być traktowane jako zabójstwo i w związku z tym za jej dokonanie miało grozić od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie. Projekt został przygotowany przez Fundację "Pro-prawo do Życia" i złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji".

- Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o zgodzie na pobyt na terytorium RP żołnierzy Wielkiej Brytanii oraz Estonii. Mają oni wesprzeć działania polskiego wojska w kryzysie na wschodniej granicy UE i NATO.

04.12. - W Warszawie spotkali się liderzy europejskich partii konserwatywnych i prawicowych. Inicjatorem rozmów był prezes PiS Jarosław Kaczyński, a uczestniczyli w nim również m.in.: premier Mateusz Morawiecki, przewodniczący Fideszu, premier Węgier Viktor Orban, przewodniczący hiszpańskiego Vox Santiago Abascal oraz szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Dyskutowano m.in. o współpracy i przyszłości Unii Europejskiej, w tym o reformach instytucjonalnych.

08.12. - Wiceminister sportu Łukasz Mejza zorganizował konferencję prasową, podczas której przekonywał, że publikacja Wirtualnej Polski z listopada - o tym, że w przeszłości jego firma proponowała kosztowne leczenie chorych m.in. na raka metodami, które uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne - jest wymierzonym w niego atakiem, którego prawdziwym celem jest obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy. Dwa dni później Mejza zawiesił swój udział w pracach MSiT. Wystąpił również do marszałek Sejmu o urlop z wykonywania obowiązków poselskich.

12.12. - Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Szef polskiego rządu mówił o otwarciu nowego rozdziału w relacjach polsko-niemieckich. Kanclerz Niemiec oświadczył, że Polacy i Niemcy są przyjaciółmi i można położyć fundament dla dobrej współpracy.

14.12. - Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, senator Wojciech Konieczny oraz posłowie Joanna Senyszyn, Robert Kwiatkowski i Andrzej Rozenek odeszli z klubu Lewicy i stworzyli własne koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Wraz z odejściem Morawskiej-Staneckiej i Koniecznego Lewica straciła swych jedynych przedstawicieli w Senacie. Politycy, którzy odeszli z Lewicy zarzucili brak demokracji wewnątrz tej formacji.

17.12. - Media doniosły o dezercji i ucieczce na Białoruś polskiego żołnierza służącego na granicy - to Emil Cz. z 11. Mazurskiego Pułku Artylerii. Dowódca Operacyjny RSZ gen. Tomasz Piotrowski przyznał, że mamy do czynienia z dezercją. MON podało informację, że przełożeni żołnierza, zostali - decyzją szefa MON Marusza Błaszczaka - odwołani ze stanowisk, są to: dowódca baterii, dowódca plutonu i dowódca 2. dywizjonu w Węgorzewie.

- Sejm, głosami PiS i Kukiz'15, odrzucił uchwałę Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelę ustawy o radiofonii i telewizji. Przeciwni odrzuceniu byli posłowie opozycyjnych klubów i kół poza Konfederacją, której posłowie wstrzymali się od głosu. Nowelizacja trafiła do prezydenta. Chargé d'affaires USA w Polsce Bix Aliu oświadczył, że "Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane przyjęciem przez Sejm ustawy medialnej; oczekujemy, że prezydent Andrzej Duda będzie działał zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, by wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa".

19.12. - W różnych miejscach w kraju, odbyły się manifestacje, podczas których wzywano prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Podczas manifestacji w Warszawie głos zabrali liderzy wszystkich ugrupowań opozycyjnych, przedstawiciele organizacji społecznych oraz dziennikarze. "Jesteśmy tu w obronie wolnych mediów, wolnego słowa; gdy będziemy solidarni, wygramy, zmieciemy razem tę władzę" - powiedział szef PO Donald Tusk.

20.12. - Amerykańska agencja prasowa Associated Press podała, że działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab potwierdziła, że mec. Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus; badacze nie byli jednak w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za szpiegowaniem, ale podkreślono, że jedynymi klientami izraelskiej firmy są rządowe agencje. Trzy dni później pojawiła się podobna informacja dotycząca senatora KO Krzysztofa Brejzy.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn oświadczył, że "sugestie, iż polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieuprawnione". Podkreślił, że "w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd". Dzień później szef resortu sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapewniał, że "nie ma żadnej wiedzy, aby w Polsce były podejmowane bezprawne działania służące inwigilacji obywateli".

24.12. - Premier Mateusz Morawiecki odwołał Łukasza Mejzę z funkcji wiceministra sportu i turystyki. Mejza poinformował o tym, że podał się do dymisji w mediach społecznościowych dzień przed wigilią Bożego Narodzenia. Zapowiedział jednocześnie, że nadal będzie wspierał obóz Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił też, że decyzję o dobrowolnym podaniu się do dymisji podjął "w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz Zjednoczonej Prawicy, doskonale rozumiejąc przy tym twarde reguły politycznej gry i coraz poważniejsze zagrożenie oddania władzy w ręce politycznych bandytów z opozycji".

27.12. - Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. "Większość moich rodaków nie chce kolejnych sporów i moim zadaniem jako prezydenta jest w taki sposób działać, aby tych sporów uniknąć" - podkreślił Duda tłumacząc swoją decyzję o zawetowaniu ustawy medialnej. "Gdyby ustawa medialna zaczęła obowiązywać mielibyśmy kolejny spór. Polska znalazłaby się w sporze arbitrażowym z firmą, która uważałaby się poszkodowaną tą sytuacją (chodzi o amerykańskich właścicieli telewizji TVN - PAP). Oznaczałoby to koszty dla Polski, na pewno koszty nie małe, bo kwestia wartości (stacji telewizyjnej TVN - PAP), które wchodzą w grę to są miliardy dolarów. Po co nam kolejny problem" - dodał prezydent.