Rok 2021 - wydarzenia społeczne

Uchwalenie ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, przekazanie do konsultacji społecznych projektu strategii demograficznej oraz wypłata czternastych emerytur - to najważniejsze wydarzenia społeczne w 2021 r.

STYCZEŃ

18.01 - rozpoczęły się szczepienia seniorów w domach pomocy społecznej; chętni otrzymywali szczepionkę na miejscu w placówce, w której przebywali.

21.01 - Sejm uchwalił ustawę w sprawie przyznania czternastej emerytury; zgodnie z nią jesienią dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze).

LUTY

01.02 - Ruszyła możliwość składania przez internet wniosków o świadczenie "500 plus" na nowy okres świadczeniowy.

08.02 - Ruszyły zgłoszenia na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli, pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz pracowników placówek pieczy zastępczej.

09.02 - Rząd przyjął nowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2021 r. - wyniósł on 104,24 proc.

12.02 - ZUS poinformował, że 68,2 tys. osób z rocznika 1953 otrzymało wyrównanie emerytury; łączna kwota wyrównania wynosiła ponad 749 mln zł, a średnia - prawie 11,6 tys. zł.

16.02. - Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Dokument przewiduje, że współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrośnie z 28,8 proc. w 2019 r. do 45 proc. w 2030 r.

23.02 - ruszyły zgłoszenia na szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień dla pracowników placówek wsparcia dziennego;

01.04 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę trzynastych emerytur. Dodatkowe świadczenie seniorzy po raz pierwszy otrzymali w 2019 r., a w 2020 r. jej coroczna wypłata została zagwarantowana ustawowo;

15.04 - Sejm uchwalił nowelizację, która przewiduje, że elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel. W noweli doprecyzowano też, że w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 nie może pracować osoba prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

15.05 - przedstawiono dokument "Polski Ład", w którym zapowiedziano, że w ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Po raz pierwszy poinformowano również o planach wprowadzenia dodatkowego instrumentu finansowego dla rodziców: kapitału opiekuńczego.

01.06 - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację w sprawie zmian w programie "Dobry start". Nowela ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje, że wnioski o "Dobry start" będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a realizacją programu zajmie się ZUS, a nie - jak wcześniej - samorządy.

17.06 - Rząd przekazał do konsultacji społecznych projekt Strategii Demograficznej 2040. Dokument ten zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń.

24.06 - Sejm uchwalił nowelę przedłużającą kadencję organów statutowych związków zawodowych. Przewiduje ona, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19.

24.06 - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych i skraca okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia;

01.07 - ruszyła możliwość składnia wniosków o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu "Dobry start".

14.09 - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku; w przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł;

01.10 - Sejm uchwalił ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Przewiduje ona, że od przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać nowe świadczenie w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

29.10 - rozpoczęła się wypłata tzw. czternastych emerytur. Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

29.10 - Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą osoby pobierające tzw. emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne;

02.12 - Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Z projektu wynikało, że przerwanie ciąży mogło być traktowane jako zabójstwo - w związku z tym, za jej dokonanie mogłoby grozić od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie.

14.12 - Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda skierował do Sejmu swój projekt dotyczący emerytur stażowych. Przewiduje on, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet oraz 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

14.12 - W Sejmie we wtorek odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez "Solidarność" projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych. Za dalszymi pracami nad projektem opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne, przeciwne było jedynie koło Konfederacja.