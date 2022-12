Rok 2022 - najważniejsze wyroki i procesy sądowe

Zagadkowa śmierć Ewy Tylman, zabójstwo poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary oraz prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, afera GetBack i pozew grupowy klientów Amber Gold to jedne z najważniejszych spraw zawisłych oraz rozstrzygniętych przez sądy w 2022 r. Istotnymi zagadnieniami zajmował się Trybunał Konstytucyjny i NSA.

STYCZEŃ

10.01 - Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył sprawę pisarza Jakuba Żulczyka oskarżonego o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o wpis zamieszczony na Facebooku w listopadzie 2020 r., w którym - w kontekście wyborów prezydenckich w USA - Żulczyk nazwał prezydenta "debilem". Prokuratura domagała się dla pisarza pięciu miesięcy prac społecznych oraz przeprosin na Facebooku. "Przepis dotyczący znieważenia głowy państwa nie powinien wykluczać prawa do formułowania krytycznych, nawet bardzo ostrych ocen, o ile służą one debacie publicznej" - uzasadniał sąd.

11.01 - Warszawski sąd apelacyjny utrzymał wyrok sądu I instancji, który wymierzył karę na 25 lat więzienia wobec Emila B. W maju 2019 r. 15-letni wówczas Emil B. w jednej ze szkół w stołecznym Wawrze zabił nożem o rok starszego Jakuba K. Skazany będzie musiał zapłacić 100 tys. zł na rzecz ojca ofiary, a 50 tys. zł.

21.01 - Sąd Najwyższy uchylił złagodzony do 15 lat więzienia wyrok dla Steva V. za zgwałcenie i śmiertelne pobicie 3-letniego Nikodema z Wieruszowa. Mężczyzna przez ponad tydzień znęcał się nad chłopcem, którym miał opiekować się pod nieobecność matki dziecka. Wyjątkowo brutalnie pobił i zgwałcił dziecko. Chłopiec mimo operacji zmarł w szpitalu. "To, co zostało dokonane na ciele dziecka, przekracza granicę człowieczeństwa" - uznał SN. Sprawą ponownie zajmie się łódzki sąd apelacyjny.

- Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie uniewinnił pirata drogowego Roberta N. ps. Frog w sprawach dotyczących rajdów w Warszawie i pod Kielcami. Wcześniej sąd I instancji częściowo uznał jego winę i wymierzył mu karę 2,5 roku bezwzględnego więzienia.

25.01 - Warszawski sąd okręgowy utrzymał w mocy wyrok skazujący dr. Mirosława G. za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Kardiochirurg ze szpitala MSWiA w 2006 roku zostawił pacjentowi w lewej komorze serca kawałek gazika. Lekarz został prawomocnie skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę.

LUTY

02.02 - Bielski sąd okręgowy podwyższył w środę do 7,5 roku karę więzienia dla Mateusza H., którego sąd niższej instancji skazał na 6,5 roku pozbawienia wolności za m.in. wysadzenie w powietrze przed czterema laty w Bielsku-Białej bloku budowanego przez dewelopera.

23.02 - Przepisy, które dopuszczają wnioski o wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości do procedury jego powołania przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, są niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny odpowiadając na pytanie zadane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.

- Przed warszawskim sądem okręgowym ruszył proces w sprawie afery GetBack, w którym oskarżonych jest 16 osób, w tym b. prezes zarządu spółki Konrad Kąkolewski oraz byłe kierownictwo Idea Banku. Poszkodowanych w sprawie jest ponad 9 tys. obligatariuszy, którzy stracili prawie 3 mld zł.

24.02 - Sąd Okręgowy w Poznaniu nieprawomocnie uniewinnił byłego senatora Aleksandra Gawronika od zarzutu podżegania do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława d. Sąd podkreśliła, że "prokurator nie wykazał, aby oskarżony był sprawcą zarzucanego mu czynu". Sąd nie dał wiary zeznaniom świadków i podważył opinie biegłych psychologów.

MARZEC

10.03 - Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją przepis Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w którym m.in. umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka i sądom krajowym przeprowadzenie kontroli statusu sędziów krajowych jest niezgodny z konstytucją.

17.03 - Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił decyzję o umorzeniu z powodu przedawnienia procesu karnego oskarżonych o prowokację wobec ks. Jerzego Popiełuszki w 1983 r. Oznacza to, że byli funkcjonariusze SB staną przed sądem okręgowym, który merytorycznie rozpozna tę sprawę.

18.03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach podwyższył - z 15 do 25 lat więzienia - karę dla rodziców niepełnosprawnej pięcioletniej Elizy, która zmarła kilka lat temu w Bielsku-Białej. Wymierzając im karę za zabójstwo sąd uznał, że doprowadzili do jej śmierci przez zagłodzenie, wcześniej znęcając się nad nią.

24.03 - Przed Sądem Okręgowym w Płocku rozpoczął się proces dotyczący wydarzeń z lat 2001-2003 związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Na ławie oskarżonych zasiadło pięć osób, w tym Jacek K., bliski znajomy porwanego.

28.03 - W gdańskim sądzie okręgowym rozpoczął się proces 29-letniego Stefana W. oskarżonego o zamordowanie w 2019 r. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Według opinii biegłych, oskarżony podczas ataku na prezydenta Gdańska miał ograniczoną poczytalność.

31.03 - Na karę 25 lat więzienia Okręgowy w Łodzi skazał Mirosława Ż., zatrzymanego po 25 latach od dokonania zabójstwa ze zgwałceniem 22-letniej studentki w jednym z akademików w Łodzi. Oskarżony przez ćwierć wieku ukrywał się m.in. w Rosji.

KWIECIEŃ

14.04 - Na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata i zapłatę 80 tys. zł nawiązki skazał poznański sąd okręgowy Roberta S., pracodawcę Ukrainki, która straciła rękę w pralni. Chodzi o Alonę Romanenko, której magiel podczas pracy w podpoznańskim Luboniu wciągnął rękę. W konsekwencji lekarze zdecydowali o amputacji.

- Wyrok trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat i 60 tys. zł grzywny usłyszał były dowódca jednostki GROM Dariusz Z. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał go winnym m.in. żądania milionowych łapówek w sprawie korupcyjnej związanej ze Sławomirem Nowakiem. Wyrok jest nieprawomocny.

25.04 - Były senator Waldemar Bonkowski został skazany przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 5 lat zakazu posiadania psów oraz 20 tys. zł nawiązki na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, który w konsekwencji zmarł.

27.04 - Sąd Okręgowy we Wrocławiu wymierzył kary 25 lat i 15 lat więzienia czterem mężczyznom oskarżonym o spowodowanie pożaru mieszkania przy ulicy św. Wincentego w 2007 r. Zginęły w nim cztery osoby - kobieta, mężczyzna i dwóch ich dorosłych synów. Początkowo ustalono, że ogień w mieszkaniu pojawił się w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej lub zaproszenia przez któregoś z domowników. Kilka lat później śledczy powrócili do sprawy przy okazji innych postępowań, w tym dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej handlującej narkotykami. Ustalono, że drzwi mieszkania zostały oblane benzyną i podpalone.

MAJ

09.05 - Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman w listopadzie 2015 r. Orzeczenie jest nieprawomocne. Wcześniej w 2019 r. sąd okręgowy orzekł już, że Adam Z. nie zabił kobiety, rok później sąd apelacyjny uchylił ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 r.; po kilku miesiącach z Warty wyłowiono jej ciało. Ze względu na znaczny rozkład zwłok biegli nie byli w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci. Według prokuratury to Adam Z. zepchnął Ewę Tylman ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody.

19.05 - Sąd Okręgowy w Łodzi skazał na karę 25 lat więzienia Gruzina Mamukę K., oskarżonego o brutalne zabójstwo 28-letniej łodzianki Pauliny D. Do zbrodni doszło w 2018 r. w Łodzi. Mężczyzna wielokrotnie uderzał pięścią w twarz i głowę kobiety, zadał jej też trzy ciosy nożem w okolice szyi. Skazany będzie mógł skorzystać z warunkowego zwolnienia z więzienia po odbyciu 20 lat orzeczonej kary.

23.05 - Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zawieszenie w czynnościach służbowych olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna. Sędzia był zawieszony przez tę Izbę przez ponad dwa lata w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. W uzasadnieniu sąd wskazał, że okres ponad dwóch lat zawieszenia sędziego Juszczyszyna, które co do zasady powinno być stanem tymczasowym, ocenić należy jako nadmiernie ingerujący w wymiar sprawiedliwości, w tym w zasadę nieusuwalności sędziego.

26.05 - Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury i tym samym utrzymał w mocy 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywny dla kardiochirurga dr. Mirosława G. za przyjęcie od pacjentów i ich rodzin korzyści finansowych. Oznacza to, że SN utrzymał też uniewinnienie kardiochirurga od trzech z dziewięciu przypisanych mu zarzutów korupcyjnych.

CZERWIEC

07.06 - Warszawski sąd okręgowy oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ws. zgody na przejęcie kontroli nad Polska Press przez PKN Orlen. "Odwoływanie się przez stronę powodową RPO do okoliczności o charakterze wyższym, czyli wolności prasy, pluralizmu i tak wskazywanego przez stronę powodową dostępu konsumentów do wolnych mediów - cóż, w tym zakresie na gruncie stosunków konkurencyjnych, to rynek powinien zdecydować, czy konsumenci będą, czy nie będą nadal korzystać z tej prasy wydawanej przez Polska Press" - wskazał w uzasadnieniu sąd.

09.06 - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia orzekł, że była posłanka Małgorzata Z. przekroczyła swoje uprawnienia oddając w kwietniu 2016 r. głos na sali sejmowej za Kornela Morawieckiego. Sąd skazał byłą parlamentarzystkę na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 12 tys. zł grzywny oraz zakaz zajmowania funkcji publicznych przez pięć lat. Do głosowania "na dwie ręce" doszło podczas wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Małgorzata Z. oddała wtedy głos nie tylko za siebie, ale też za nieobecnego na sali marszałka-seniora Morawieckiego.

13.06 - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu skazał na karę jednego roku i sześciu miesięcy bezwzględnego więzienia oraz zapłatę 1,5 mln zł zadośćuczynienia trzech oskarżonych o nieumyślne spowodowanie tragicznego wypadku na stacji narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej. Do tragicznego zdarzenia doszło W lutym 2020 r. przy stacji narciarskiej Rusiń - Ski w Bukowinie Tatrzańskiej zerwany pod naporem wiatru dach z prowizorycznej wypożyczalni nart zabił trzy osoby. Na miejscu zginęły 52-latka i jej 15-letnia córka. Druga, 21-letnia córka zmarła w szpitalu w wyniku obrażeń. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych: Tomasza Ż. oraz Łukasza M. - inwestorów będących właścicielami przedmiotowej wypożyczalni oraz Piotra W. - właściciela firmy budowlanej.

20.06 - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa uniewinnił byłego posła Stefana Niesiołowskiego od zarzutów przyjmowania łapówek w postaci usług seksualnych w związku pełnieniem funkcji publicznych. Proces toczył się niejawnie. Według prokuratury Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 roku do końca 2015 roku wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów.

28.06 - Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne od orzeczenia lubelskiego WSA unieważniającego uchwałę gminy Serniki ws. ideologii LGBT. NSA oddalił też skargi w analogicznych sprawach Klwowa, Istebnej i Osieka. Tym samym NSA po raz pierwszy prawomocnie utrzymał uchylenia takich uchwał samorządowych odnoszących się do - jak to określono - "ideologii LGBT".

LIPIEC

01.07 - Warszawski sąd okręgowy uwzględnił pozew grupowy 206 klientów Amber Gold; zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z nich kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie - według szacunków - chodzi o kwotę dwudziestu kilku milionów złotych. Proces cywilny zainicjowany pozwem grupowym klientów Amber Gold toczył się od listopada 2017 r. Jako odpowiedzialne za zaniechania w sprawie Amber Gold w pozwie wskazane zostały m.in. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz i Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

12.07 - Skazany za zabójstwo "Pershinga" w 1999 r. na 25 lat pozbawienia wolności Ryszard Bogucki odbędzie tę karę w jej pełnym wymiarze. Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że Bogucki nie wyjdzie na wolność na 3,5 roku przed upływem kary. Uwzględnił tym samym zażalenie prokuratury na wcześniejsze nieprawomocne postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie, który zwolnił Boguckiego z odbycia reszty kary.

SIERPIEŃ

04.08 - Wrocławski sąd warunkowo umorzył sprawę Władysława Frasyniuka oskarżonego o znieważenie żołnierzy. Chodziło o słowa byłego posła i opozycjonisty z czasów PRL na antenie TVN24, dotyczącą funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę. Frasyniuk został oskarżony o użycie pod adresem żołnierzy ochraniających granicę państwową sformułowań "znieważających i poniżających ich w opinii publicznej oraz narażających na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia służby". Sąd uznał, że stopień społecznej szkodliwości czynu, którego dopuścił się oskarżony "choć niewątpliwie wyższy od znikomego, nie jest znaczny, podobnie jak wina oskarżonego".

29.08 - Naczelny Sąd Administracyjny zmienił cztery wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące decyzji komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. Uznał, że sama bowiem podstawa cywilnoprawna zawarcia umowy nabycia udziału w prawach i roszczeniach do nieruchomości nie tworzy interesu prawnego w procedurze administracyjnej prowadzonej na podstawie dekretu warszawskiego. Jak komentowano, taka interpretacja oznacza, że nabywcy roszczeń dekretowych, m.in. handlarze roszczeń, nie są stroną postępowania reprywatyzacyjnego i nie nabywają praw do nieruchomości warszawskich.

WRZESIEŃ

14.09 - Krakowski sąd okręgowy skazał Roberta J. za zabójstwo studentki Katarzyny Z. sprzed prawie 25 lat i skazał go na dożywocie. Robert J. oskarżony został o brutalne zabójstwo młodej kobiety, której fragmenty skóry i ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. Chodzi o tzw. sprawę "Skóry" - przez lata jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki.

- Sąd Najwyższy wskazał, że Sąd Okręgowy w Elblągu samodzielnie musi dokonać oceny, co dalej z immunitetem i umorzeniem postępowania wobec prokurator Barbary K., która początkowo prowadziła śledztwo ws. Amber Gold. SN wskazał jednak, że także sprawa o uchylenie immunitetu musi spełniać konstytucyjne standardy. SO w Elblągu zapytał o tę sprawę SN, gdy w I instancji elbląski sąd rejonowy uznał, że K. nie ma uchylonego immunitetu, gdyż decyzję w tej sprawie podjęła ówczesna Izba Dyscyplinarna SN.

15.09 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że zawrócenie przez SG do granicy cudzoziemców, którzy nielegalnie ją przekroczyli, zostało dokonane z naruszeniem prawa, na podstawie wadliwie wydanego rozporządzenia i z pominięciem norm hierarchicznie wyższych. Sąd stwierdził wyrokiem bezskuteczność zaskarżonych czynności - czyli przeprowadzonych tzw. pushbacków wobec trzech Irakijczyków, zawróconych do granicy z Białorusią we wrześniu 2021 roku. Skargi - formalnie na czynności komendanta placówki Straży Granicznej w Michałowie (Podlaskie) - złożyli sami cudzoziemcy oraz RPO.

- Sąd Najwyższy podjął zawieszone od blisko dwóch lat postępowanie kasacyjne ws. polityków II RP skazanych w "procesie brzeskim" w latach 30. XX wieku. Decyzja miała związek z lipcowym orzeczeniem ws. rekonstrukcji akt przedwojennego procesu. Odwieszenie sprawy otworzyło drogę do jej dalszego rozpoznawania. W końcu stycznia 2023 r. SN zajmie się dopuszczalnością kasacji złożonej przez RPO w tej historycznej sprawie.

27.09 - Sąd Okręgowy w Warszawie na karę 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat i 120 tys. zł grzywny skazał biznesmena Jacka P. w jednym z wątków głośnej sprawy korupcyjnej tzw. grupy Sławomira Nowaka. Sąd uznał go za winnego m.in. przyjmowania milionowych łapówek. Jacek P. to gdański przedsiębiorca, sąsiad uznawany za przyjaciela byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL. Mężczyzna współpracował z prokuraturą, składał obszerne wyjaśnienia, wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze zaproponowanej przez prokuraturę i wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy.

28.09 - Warszawski sąd apelacyjny rozpoczął rozpatrywanie odwołania prokuratury od wyroku z października 2020 r., w którym od zarzutu zabójstwa byłego szefa Policji gen. Marka Papały w 1998 r. uniewinniono złodzieja samochodów Igora M. ps. Patyk. Sprawę odroczono, bo SA chce jeszcze uzupełnić opinię biegłego dot. świadka koronnego, na którego zeznaniach oparte były ustalenia oskarżenia.

PAŹDZIERNIK

11.10 - Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał na karę dożywocia Jakuba A. za zabójstwo 10-letniej Kristiny w Mrowinach. Do zbrodni doszło w 2019 r. O wcześniejsze przedterminowe zwolnienie warunkowe sprawca może się ubiegać po 30 latach. 10-letnia Kristina 13 czerwca 2019 r. około godz. 13 wyszła ze szkoły w centrum wsi Mrowiny, gdzie mieszkała; od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od domu. Jej ciało znaleziono tego samego dnia w lesie - 6 km od Mrowin.

13.10 - Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Andrzejowi Zybertowiczowi opublikowanie przeprosin 37 byłych opozycjonistów i uczestników obrad Okrągłego Stołu za swoje słowa z lutego 2019 r. dotyczące tamtych obrad. Zdaniem sądu nazwanie powodów agentami naruszyło ich dobra osobiste oraz podważało ich dokonania opozycyjne. Wyrok jest nieprawomocny.

19.10 - Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił Mirosława R., ps. Ryba, i Dariusza L., ps. Lala, oskarżonych o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie dziennikarza Jarosława Ziętary w 1992 r. Ponad 60-letni obecnie Mirosław R. i ponad 50-letni Dariusz L., byli w pierwszej połowie lat 90. pracownikami poznańskiego holdingu Elektromis, którego działalnością interesował się Ziętara. Sąd uznał, że "prokurator zarzucając oskarżonym popełnienie czynów dokonał +selekcji informacji+ wynikających z zebranego materiału; te które pasowały uznał za wiarygodne, te które nie pasowały uznał za niewiarygodne".

LISTOPAD

04.11 - Warszawski sąd okręgowy utrzymał w piątek wyrok skazujący byłego rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza na 20 tys. zł grzywny za niezgodne z prawem reklamowanie wódki "Misiewiczówka" w postach na Twitterze. Tym samym sąd nie uwzględnił apelacji Misiewicza, który domagał się w niej uniewinnienia.

07.11 - Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił trzech mieszkańców Warszawy, którzy w 2019 r. przewrócili pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego. Rok wcześniej sąd pierwszej instancji uznał ich za winnych przewrócenia pomnika ale z uwagi na niską szkodliwość społeczną czynu odstąpił od wymierzenia kary.

22.11 - Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na 7 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów kierowcę autobusu za spowodowanie śmiertelnego wypadku na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Kierowany przez Tomasza U. autobus linii 186, którym podróżowało 40 osób, przebił bariery energochłonne i spadł z wiaduktu. W wypadku zginęła jedna pasażerka, ranne zostały 22 osoby, z czego trzy były w stanie ciężkim. Kierowca był pod wpływem amfetaminy.

24.11 - Sąd Najwyższy oddalił kasację złożoną przez obronę byłego senatora Józefa Piniora w sprawie korupcji. Ostateczna stała się tym samym wymierzona w tej sprawie kara 1,5 roku więzienia. Kwota korzyści majątkowych w tej sprawie miała wynieść co najmniej 40 tys. zł. Natomiast dwa dni wcześniej wrocławski sąd okręgowy skazał Piniora na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok w sprawie poświadczenia nieprawdy w zeznaniach majątkowych. SO obniżył w tym przypadku wyrok z pierwszej instancji, w której Pinior został skazany w sierpniu ub.r. na 1,5 roku więzienia.

29.11 - Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego prawomocnie nie zgodziła się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury warszawskiego sędziego Igora Tuleyi. W związku z tym SN uchylił też zawieszenie sędziego w obowiązkach i obniżenie jego wynagrodzenia. Sędzia powrócił do orzekania po dwóch latach zawieszenia.

GRUDZIEŃ

06.12 - Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok sądu rejonowego uniewinniający kierowniczkę z firmy IKEA Katarzynę N. oskarżoną o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu jednego z pracowników za wpis na wewnętrznym formum firmy z cytatem z Biblii. "Wypowiedzenie umowy o pracę nie nastąpiło - w uproszeniu - za wiarę, za cytaty z Pisma Świętego, ale za formę wpisu, która naruszała godność osób LGBT+, dyskryminowała je, powodowała zagrożenie bezpieczeństwa tych osób w miejscu pracy, naruszając tym samym zasady współżycia społecznego" - uznał sąd. W grudniu krakowski sąd rejonowy w oddzielnym procesie przywrócił do pracy zwolnionego pracownika.

- Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoczął rozpatrywanie apelacji Kajetana P. skazanego w I instancji pod koniec stycznia 2021 r. na dożywocie za zabójstwo w stolicy lektorki języka włoskiego. Kolejna rozprawa SA w pierwszej połowie stycznia.

13.12 - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją są przepisy dotyczące zatrzymywania przez starostów praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h lub przewożenie niedozwolonej liczby osób na podstawie wyłącznie nieweryfikowalnej informacji od policji.

15.12 - Sąd Okręgowy w Poznaniu, jako sąd II instancji, utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego uniewinniający Marka M., oskarżonego m.in. o nawoływanie do zabójstwa abp. Marka Jędraszewskiego. W sierpniu 2019 r., podczas wyborów Mr Gay Poland w Poznaniu Marek M. jako drag queen Mariolkaa Rebell wystąpił z dmuchaną lalką, która miała doczepione do głowy zdjęcie arcybiskupa. Z ustaleń prokuratury wynikało, że mężczyzna m.in. zasymulował podcięcie nożem gardła duchownego. Sąd wskazał, że "z tego, co znajduje się w aktach sprawy nie wynika, by oskarżony wzywał kogoś do popełnienia przestępstwa", a przypomniał, że co do zasady - winę należy wykazać.