Rok Kopernika będzie świętowany na Warmii

Rok 2023 będzie Rokiem Kopernika, w którym obchodzony będzie podwójny jubileusz: 550. rocznicy urodzin i 480. rocznicy śmierci astronoma. Na Warmii, gdzie Kopernik spędził większość swego życia zaplanowano z tej okazji wiele wydarzeń.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego planuje realizację około 100 projektów związanych ze świętowaniem Kopernikowskiego jubileuszu. "Chcemy, aby ziemia warmińsko-mazurska godnie uczciła pamięć jednego z najwybitniejszych Polaków, który jest i zawsze będzie symbolem naszej narodowej chluby. W 2023 roku odbędzie się szereg wydarzeń, które na nowo podejmą próbę opisu fenomenu kopernikańskiego oraz będą doskonałą promocją nauki i kultury polskiej w kraju i na świecie" - powiedział PAP marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin.

Podkreślił, że "wspaniale się zapowiadający Rok Mikołaja Kopernika przyczyni się do poczucia dumy, że na Warmii wiele lat żył i pracował człowiek, którego nazwisko znane jest ludziom w najodleglejszych zakątkach globu i tak wyraźnie symbolizuje nasz wkład w rozwój światowej cywilizacji".

W styczniu planowana jest inauguracja obchodów Roku Kopernika na Warmii i Mazurach połączona z inscenizacją obrony Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Przez cały rok będzie się odbywał Turniej Kopernikański, czyli wojewódzki konkurs wiedzy o Koperniku dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Szkoła Policealna w Ełku otrzyma imię Mikołaja Kopernika.

W maju we Fromborku odbędzie się koncert i międzynarodowa prapremiera spektaklu muzyczno-teatralnego, który zaprosi do odkrywania świata Kopernika w muzyce. Także w maju nastąpi otwarcie dla zwiedzających Wieży Kopernika we Fromborku połączone z inauguracją nowej wystawy stałej pokazującej życie codzienne astronoma.

W czerwcu planowana jest konferencja naukowa w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Muzeum Warmii i Mazur. We wrześniu Muzeum we Fromborku będzie gospodarzem konferencji poświęconej wizerunkom astronoma w medalierstwie i numizmatyce, filatelistyce, malarstwie i grafice.

W Parlamencie Europejskim, Kwaterze Głównej NATO oraz Ambasadzie RP w Brukseli planowana jest wystawa połączona z wykładem prezentującym życie i dokonania astronoma. Do Polski przyjadą dziennikarze z Belgii, by poznać szlak kopernikowski.

Powstanie także aplikacja wyjaśniająca zasady działania tablicy astronomicznej Kopernika, która znajduje się w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. W różnych miejscach regionu pojawią się jubileuszowe murale z wizerunkiem astronoma.

Receptury medyczne Mikołaja Kopernika mają odtworzyć uczniowie szkół policealnych w Olsztynie, Elblągu i Ełku. Przygotują oni wystawą, dzięki której będzie można się dowiedzieć, co w czasach astronoma stosowano na ból głowy, co na przeziębienie i jak radzono sobie z reumatyzmem.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz Muzeum Zamkowe w Malborku zabiegają o możliwość pokazania trzech ksiąg Mikołaja Kopernika, które znajdują się w szwedzkich zbiorach w Uppsali. Księgi były prywatną własnością astronoma z jego notatkami i rysunkami a także pierwsze wydanie "De revolutionibus". Byłaby to, według organizatorów, niezwykła gratka dla zwiedzających.