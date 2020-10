Rolnik, który wybrał rozwój dzięki współpracy z globalnym graczem. Poznaj historię Romana Sendeckiego i jego współpracy z PepsiCo

Historia Romana Sendeckiego, właściciela Gospodarstwa Rol-Nas z Mazowsza pokazuje, że znajdując stabilnego i wspierającego partnera można zyskać stabilność finansową i rozwój na następne pokolenia.

Obecnie Roman Sendecki prowadzi produkcję na ok. 580 hektarach (w międzyczasie weszła w życie ustawa dot. wyłączenia 30 proc. z powierzchni dużych gospodarstw powyżej 500 hektarów - przypis redakcji) według najnowszych i wydajnych technologii, a gospodarstwo jest stabilne organizacyjnie i finansowo. - Po tych wszystkich przekształceniach doszliśmy do takiego poziomu, że możemy spokojnie pracować i myśleć o dalszym rozwoju – zapewnia.Przygoda Gospodarstwa Romana Sendeckiego z PepsiCo rozpoczęła się w 1993 r., kiedy powstawała fabryka Frito-Lay w Grodzisku Mazowieckim. - To był schyłek gospodarstwa państwowego. I prawda jest taka, że właściwie nie ja szukałem współpracy, ale PepsiCo znalazło mnie, bo szukało wówczas większych gospodarstw, które by się podjęły uprawy ziemniaków na potrzeby zakładu. Wykaz takich gospodarstw był w Agencji Nieruchomości Rolnych i stamtąd firmę skierowano do Płochocina. Następnie otrzymałem ofertę współpracy w zakresie uprawy i dostaw ziemniaków do produkcji chipsów - zapewnia.- Widziałem w tym szansę na rozwój dla gospodarstwa, które dotąd uprawiało zboża, rzepak, buraki cukrowe, a nie były to uprawy intensywne. Miałem oczywiście obawy, jednak nie dotyczyły one samej współpracy z firmą PepsiCo, tylko tego czy podołam i wywiążę się ze zobowiązań. Podstawową wiedzę miałem, uprawy nie były mi zupełnie obce, jednak umowa dotyczyła bardzo specyficznej dla nas uprawy ziemniaków chipsowych – mówi Roman Sendecki.Dostawy od Romana Sendeckiego miały stanowić około 40-50 proc. zapotrzebowania całego zakładu produkcyjnego, kontrakt dla PepsiCo był więc kluczowy.- Miałem propozycję uprawy ziemniaków na powierzchni 60 hektarów, co dawało ok. 1800 ton ziemniaków, a to stanowiło ok. 50 proc. zapotrzebowania na surowiec w pierwszym roku od podpisania umowy. Ja z natury jestem taki, że staram się zawsze wywiązywać ze zobowiązań. Obawy były spowodowane brakiem wiedzy na temat uprawy tych ziemniaków na chipsy. Problemem był również brak usprzętowienia. Po rozmowach wstępnych obawy topniały. Podjąłem wyzwanie, podpisaliśmy umowę, rozpoczęliśmy produkcję. Firma PepsiCo pomogła mi zorganizować podstawowy sprzęt do zbioru - wspomina.Na początku firma PepsiCo zaopatrzyła farmera w sadzeniaki, w odmiany, które nadawały się do przerobu na chipsy. - W pierwszym roku były próby uprawy odmian polskich. Jednak odmiany zachodnie typu „Lady Rosetta” itp. były bardziej odpowiednie. Mają one określone wymagania i trzeba było się tego nauczyć i tu z pomocą przyszli najlepsi agronomowie z PepsiCo, którzy na bieżąco instruowali, wspierali i uczyli jak należy z nimi postępować, żeby ten ziemniak odpowiedni urósł i jak go pielęgnować – mówi Roman Sendecki.Jego zdaniem uprawa ziemniaków chipsowych różni się od uprawy tych „konwencjonalnych”. - Z ziemniakiem chipsowym trzeba obchodzić się prawie jak z przysłowiowym „jajkiem”. Każda odmiana ma swoje wymagania i należy do niej dopasować odpowiednie stanowisko uprawy oraz jakość gleby. Jedna odmiana może mieć większe wymagania, a inna – mniejsze, także w kontekście nawożenia czy zabiegów ochrony. Kluczowa jest także wiedza jak i kiedy sadzić daną odmianę czy w jakiej rozstawie i na jaką głębokość – mówi.Współpraca z PepsiCo mocno zaważyło na zawodowej ścieżce Romana Sendeckiego. - Świadomość i możliwość nawiązania współpracy podbudowała mnie w czasach przekształceń w latach 90. Wiedząc, że będę miał pewnego i solidnego odbiorcę, a wpływy za ziemniaki zagwarantują mi stabilizację finansową gospodarstwa i pozwolą na rozwój, długo się nie zastanawiałem. Podjąłem tę współpracę i już po pierwszym udanym roku postanowiłem kontynuować ten „mariaż” i rozwijać gospodarstwo w tym kierunku – mówi.Co by było gdyby nie PepsiCo? - W tym czasie powstawały firmy, które proponowały uprawy innych surowców. Kończyło się to jednak potem różnie, niekoniecznie dobrze dla gospodarstw. Ja trafiłem dobrze 27 lat temu i zamierzam się tego trzymać – dodaje.I zapewnia, że firma PepsiCo nigdy nie zostawiała producentów, nawet w tych ciężkich czasach. Zawsze starała się pomóc. - Na samym początku kiedy budowała bazę dostawców mocno nas wspierała. Bez tego byśmy nie ruszyli. Gospodarstwo skorzystało i rozwinęło się, a firma miała korzyść w postaci dobrego jakościowo surowca, który był niezbędny do przerobu na chipsy – mówi.Plany rozwojowe Gospodarstwa Rol-Nas są bardzo ambitne – zarówno pod kątem ochrony, nawożenia, zbioru czy przechowywania. Planowane jest wprowadzenie elementu nawożenia uwzględniającego zmienność glebową. W planach mamy także dalsze rozbudowanie systemu nawodnień. - Mam tu na myśli budowę zbiorników małej retencji wodnej, aby gromadzić wodę z okresów nadwyżki. Firma PepsiCo pomogła nam z zakupem deszczownicy, udzielając nam nieoprocentowanej pożyczki – dodaje Roman Sendecki.Kolejnym pomysłem na rozwój jest technologia. - Mamy już nowoczesny monitoring i system alarmowy oraz zdalny system sterowania komorami przechowalniczymi. Chcemy w przyszłości wykorzystywać drony do obserwacji plantacji oraz rozważamy inwestycję w odnawialne źródła energii – w postaci paneli słonecznych – dodaje.Podkreśla, że PepsiCo wspiera także w inwestycjach nie tylko kapitałem, ale również wiedzą.- Uczestniczyłem w szeregu szkoleń - także zagranicznych, w tym w USA – dzięki którym zgłębiłem wiedzę na temat uprawy ziemniaków chipsowych oraz ich przechowywania. Dzięki temu postawiliśmy komory przechowalnicze spełniające nasze wszystkie wymagania – mówi.Pan Roman rozwija swoje gospodarstwo razem z synem Dariuszem, który już od najmłodszych lat uczestniczył w życiu i pracach na roli. Jak tłumaczy Roman Sendecki, początkowo kibicował, a teraz sukcesywnie się wdraża i przejmuje obowiązki. - Będzie kontynuował to, co rozpocząłem. I mam nadzieję, że rząd nam pomoże w rozwoju gospodarstwa, nie przeprowadzi zmian w ustawach i zachowamy taki areał jak obecnie.- Nie mówię tu, że małe gospodarstwa nie mają prawa bytu. Każde gospodarstwo może być odpowiednie, tylko musi być do niego dopasowana odpowiednia struktura i profil produkcji. W rolnictwie liczy się obecnie skala produkcji i jakość. Łatwiej jest wtedy ze zbytem, ze współpracą. Ja do PepsiCo dostarczam obecnie około 5 tys. ton ziemniaków rocznie. To spora ilość – tłumaczy.- Mam także wnuki, które się interesują gospodarstwem, także wiem dla kogo to wszystko zrobiłem – podsumowuje swoją historię Roman Sendecki.